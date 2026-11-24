Emily Blunt protagoniza Disclosure Day, la película de ciencia ficción y suspenso dirigida por Steven Spielberg que aborda la revelación de la existencia extraterrestre

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Emily Blunt habló de la dificultad de despedirse de Margaret, su personaje en Disclosure Day, la película dirigida por Steven Spielberg, durante una conversación en el podcast On Film with Kevin McCarthy.

La actriz sostuvo que la historia le permitió encarnar a una mujer guiada por la empatía y con una capacidad inusual para comprender el sufrimiento ajeno.

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También repasó el trabajo técnico que requirió el papel, desde los diálogos en coreano y ruso hasta una secuencia de sonidos alienígenas.

Emily Blunt calificó como dolorosa su despedida del personaje de Margaret tras el rodaje de Disclosure Day, dirigida por Steven Spielberg (Captura de video: YouTube/@kevinmccarthyfilm)

En la misma charla, recordó las películas de Spielberg que marcaron su infancia y los primeros directores y colegas que incidieron en su formación, entre ellos Pawel Pawlikowski y Judi Dench.

Jaws y Jurassic Park definieron su relación con Spielberg

La actriz recordó que sus padres le mostraron películas desde pequeña. Su madre le enseñó Shane, mientras que su padre eligió Jaws cuando ella tenía ocho años. Blunt definió esa decisión como “inapropiada” para su edad y bromeó sobre las consecuencias que tuvo.

“Creo que nunca más me sentí cómoda en el océano desde entonces”, expresó entre risas. Pese al miedo que le produjo, Jaws se convirtió en una de sus películas preferidas. Por eso, explicó, trató de contener su entusiasmo cuando conoció a Spielberg.

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La escena del vaso de agua en Jurassic Park causó una fuerte impresión en la actriz durante su visita al cine a los 12 años (Universal Pictures)

Otro recuerdo decisivo fue Jurassic Park, que vio en una sala cuando tenía 12 años. Acudió con su hermana, aunque ya sabía que las secuencias de suspenso podían afectarla. Entre las imágenes que permanecieron en su memoria mencionó el plano del vaso de agua que vibra antes de la llegada del dinosaurio.

“Fue algo que me voló la cabeza”, afirmó sobre la experiencia. Para Blunt, Spielberg crea momentos que quedan grabados en la memoria del espectador. Esa relación como admiradora antecedió su trabajo en Disclosure Day.

Pawel Pawlikowski y Judi Dench marcaron sus primeros años

Blunt ubicó otro punto de inflexión en My Summer of Love, su primer largometraje, dirigido por Pawlikowski. La actriz sostuvo que “me enseñó todo sobre la ambigüedad en cine, sobre la autenticidad en cine, sobre cómo es realmente la realidad”, recordó.

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La producción incluyó espacios de improvisación y jornadas condicionadas por la búsqueda de la luz del atardecer. Según relató, el director detectó aptitudes que ella aún no identificaba.

El director Pawel Pawlikowski guio a Blunt en My Summer of Love y le enseñó sobre la autenticidad y la ambigüedad en la pantalla (REUTERS)

Antes de ese trabajo, Blunt había participado en televisión británica, obras teatrales y papeles menores. “Sacó algo de mí que no sabía que podía hacer”, explicó.

Su inicio en el teatro también llegó sin una formación actoral formal. A los 18 años debutó en el West End en una obra dirigida por Peter Hall y protagonizada por Judi Dench, después de que un agente insistiera para que pudiera realizar una audición.

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Blunt relató que padeció tartamudez durante su infancia y que esa experiencia le impedía imaginar una carrera basada en el uso de la voz.

Judi Dench acompañó a Blunt en su debut teatral en el West End a los 18 años, luego de una infancia atravesada por la tartamudez (REUTERS)

“Nunca imaginé que estaría en un trabajo en el que tuviera que hablar”, destacó. Según recordó, Dench la acompañó con cercanía durante aquella primera experiencia sobre el escenario.

Margaret representó una despedida difícil para Emily Blunt

Blunt explicó que la empatía funciona como una herramienta central en su aproximación a los personajes. La actriz señaló que intenta encontrar una zona vulnerable incluso en figuras de temperamento áspero, como Kitty Oppenheimer, a quien interpretó en Oppenheimer, o Emily Charlton en El diablo viste a la moda.

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“Si puedes descubrir la sombra de la situación de esa persona, encontrarás una entrada vulnerable”, afirmó la actriz de 43 años. Según indicó, busca comprender los conflictos que atraviesan a cada personaje, aunque no comparta sus decisiones.

En el caso de Margaret, protagonista de Disclosure Day, la despedida tras el rodaje tuvo una carga emocional particular. “Esta fue una de esas despedidas dolorosas”, expresó. Blunt definió al personaje como una figura esperanzadora, capaz de ayudar a otros a partir de una comprensión profunda de sus necesidades emocionales.

La actriz recurre a la empatía para identificar la vulnerabilidad en papeles complejos como Kitty Oppenheimer y Emily Charlton (Universal Pictures and Amblin Entertainment/AP)

“La capacidad de sanar a alguien si realmente puedes entenderlo”, comentó la actriz al referirse al rasgo que más la conmovió del personaje. También vinculó esa cualidad con el cine de Spielberg, cuyos protagonistas suelen enfrentarse a situaciones que los exceden y dejan expuestas sus vulnerabilidades.

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El coreano y el ruso exigieron una preparación fonética previa

La construcción de Margaret demandó un entrenamiento específico para las escenas en otros idiomas. Blunt aclaró que no habla coreano ni ruso, aunque aprendió los diálogos de forma fonética varios meses antes de comenzar el rodaje.

La actriz trabajó con docentes de ambos idiomas, quienes grabaron las líneas de manera lenta, sílaba por sílaba, y luego a velocidad conversacional. Además, les pidió diferentes tonos para comprender cómo cambiaba la pronunciación ante el enojo, la contención o la urgencia.

“Les decía: ‘¿Cómo lo dirías si estuvieras realmente furiosa con tu marido?’”, contó. Para las escenas en coreano, solicitó alternativas que transmitieran consuelo o tensión.

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Blunt memorizó fonéticamente diálogos en ruso y coreano con el apoyo de docentes meses antes de iniciar las grabaciones de la película (REUTERS)

El objetivo era que Margaret hablara esos idiomas con espontaneidad, sin que pareciera una habilidad que el personaje intentara controlar de forma consciente.

Blunt señaló que esa preparación activó una memoria distinta. “No puedo recordar una línea en inglés de esta película, pero puedo recordar cada línea en ruso”, afirmó.

La película también incluyó una escena de comunicación alienígena. Para construirla, Blunt y Spielberg intercambiaron notas de voz con chasquidos, susurros y sonidos graves antes de ingresar al estudio. El diseñador sonoro Gary Rydstrom combinó las grabaciones hasta alcanzar una versión aprobada por el director.