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Emily Blunt confesó sentirse “aterrorizada” por la IA y rechazó utilizarla en su nueva película

La actriz británica evitó recurrir a la inteligencia artificial durante el rodaje de “El día de la revelación”

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Emily Blunt
Emily Blunt se negó a usar la IA y optó por sonidos humanos para escenas clave de "El día de la revelación" (REUTERS/Yara Nardi)

Emily Blunt reveló que rechazó el uso de inteligencia artificial durante el rodaje de su nueva película y que la tecnología le genera un profundo temor.

La actriz británica habló sobre su postura frente a la IA en el programa Hot Ones, donde promocionó El día de la revelación, su próximo estreno junto al director Steven Spielberg.

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En el filme, Blunt interpreta a Margaret Fairchild, una meteoróloga de televisión y ex periodista que adquiere capacidades inusuales tras un encuentro con vida no humana.

En una escena central, su personaje experimenta un cambio vocal y comienza a hablar en un idioma no humano durante un segmento meteorológico en vivo.

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Fue precisamente para esa secuencia que la nominada al Oscar descartó el uso de inteligencia artificial. “Hay varias formas de hacerlo. Podrías ir por la ruta de la IA, de la que estoy un poco aterrorizada”, dijo Blunt al programa Hot Ones.

El Día De La Revelación (Captura de tráiler oficial)
En la película, la actriz interpreta a una meteoróloga que experimenta cambios tras un encuentro con vida extraterrestre (Captura de tráiler oficial)

En cambio, eligió un camino distinto. “Pensé que podía hacer algunos sonidos realmente extraños”, explicó.

Y agregó: “Dije, quizás puedo venir y haremos una serie de sonidos raros. Y eso fue lo que hicimos. Hice una especie de sonidos de clic, sonidos de zumbido, sonidos de consonantes, respiración, sonidos extraños”.

La secuencia en cuestión es un plano continuo de cuatro minutos. “Es un plano de cuatro minutos que rodamos y que lleva a ese momento en el que ella va desgranándose gradualmente”, describió la actriz.

Con micrófonos estratégicamente ubicados en el set, el equipo de sonido capturó todo el material necesario. “El diseñador de sonido se fue y creó ese sonido extraño”, señaló Blunt.

EL DÍA DE LA REVELACIÓN - Steven Spielberg
El elenco de "El día de la revelación" incluye a Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes (Universal Pictures)

“El día de la revelación”, el regreso de Spielberg a la ciencia ficción

El día de la revelación marca el regreso de Steven Spielberg al cine de ciencia ficción y su primer largometraje desde The Fabelmans, de 2022. Se trata de su 37.ª película como director.

El filme, cuya historia fue desarrollada por Spielberg junto al guionista David Koepp —con quien ya había colaborado en Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal—, sigue a una meteoróloga de Kansas City que es tomada por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba un segmento en vivo.

El elenco incluye a Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

La sinopsis oficial plantea: “Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo probara, ¿te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas".

Las primeras reacciones de críticos y periodistas que asistieron a proyecciones previas fueron en su mayoría entusiastas.

Steven Spielberg regresa al cine de ciencia ficción con "El día de la revelación", que llegará a los cines en junio de 2026 (Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment)
Steven Spielberg regresa al cine de ciencia ficción con "El día de la revelación", que llegará a los cines en junio de 2026 (Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment)

El sitio Collider describió el filme como “otro jonrón monumental” de Spielberg y destacó la actuación de Blunt como potencialmente merecedora de atención en la temporada de premios.

Gizmodo lo calificó como “la mejor película de Spielberg en 20 años”, mientras que IndieWire lo equiparó, en términos de emoción, con Indiana Jones y los cazadores del arca perdida.

No todas las opiniones fueron igual de entusiastas. El sitio Polygon señaló que, pese a algunas ideas poco desarrolladas, “los cimientos del clásico cine de ciencia ficción de Spielberg siguen siendo lo suficientemente sólidos como para ofrecer una buena aventura.”

Cabe destacar que Steven Spielberg intervino en el tráiler final del filme para hablar de sus creencias personales.

“No sé más que ninguno de ustedes, pero tengo una fuerte sospecha de que no estamos solos aquí en la Tierra ahora mismo, y hice una película sobre eso”, dijo el cineasta al presentarse en el festival South by Southwest.

EL DÍA DE LA REVELACIÓN - Steven Spielberg
Críticos destacan el film como uno de los mejores trabajos recientes de Spielberg y elogian la actuación de Blunt (Captura del tráiler)

Emily Blunt, por su parte, anticipó en la revista Empire que el filme tiene puntos de contacto con el universo de Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977. “Definitivamente hay preguntas planteadas por Encuentros cercanos que se responden en El día de la revelación“, afirmó.

El día de la revelación se estrena el 11 de junio en cines de América Latina.

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