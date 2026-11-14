De héroe a villano, Downey Jr. revela cómo encontró su lugar como Doctor Doom en el nuevo Avengers

Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinematográfico de Marvel para encarnar a Victor Von Doom en Avengers: Doomsday

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Robert Downey Jr. confesó que tardó apenas unos días en rodaje para darse cuenta de que, esta vez, él era el villano: el actor, conocido globalmente por encarnar a Tony Stark durante más de una década en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), regresa a la franquicia el 18 de diciembre como Victor Von Doom en Avengers: Doomsday, y ya ofrece las primeras señales de lo que el público puede esperar de su nueva faceta.

La revelación llegó a través de una entrevista publicada el 12 de noviembre en la revista británica Empire, cuya edición de enero de 2027 sale a la venta el 19 de noviembre. En ella, Downey comparó su propio proceso de adaptación al rol con una escena célebre del filme de 1993 Falling Down, protagonizado por Michael Douglas

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“¿Recuerdan a Michael Douglas al final de Falling Down? Él dice: ‘¿Soy el malo?’. Yo tuve esa misma revelación a los pocos días de comenzar el rodaje”, declaró el actor en la entrevista recogida por Empire. “Porque todos los héroes estaban del otro lado, y yo era el problema. Y entonces me dejé llevar, y fue un tiempo glorioso”.

El actor asimiló su transformación en antagonista tras evocar una escena célebre de Michael Douglas en la película Falling Down. - REUTERS/Caroline Brehman

Downey Jr. promete una amenaza diez veces más grande de lo imaginado

La cita no es solo anecdótica: resume el giro conceptual que supone verlo del lado opuesto de la barricada. Durante más de diez años, Downey, de 61 años, construyó uno de los personajes más queridos del cine de superhéroes. Tony Stark murió en la batalla final de Avengers: Endgame (2019), dejando un vacío que el UCM no había vuelto a llenar con su presencia — hasta ahora.

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En julio de 2024, el actor apareció por sorpresa en la Comic-Con de San Diego para confirmar su regreso, esta vez bajo la máscara metálica de Doctor Doom, con una declaración que se volvió inmediatamente viral: “Nueva máscara, misma misión.”

Doctor Doom confrontará de manera simultánea a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men en la pantalla

Sobre lo que el público puede esperar de la villanía de Doom, Downey no dejó lugar a dudas. “Me gusta la tierra arrasada. Cualquier cosa que crean que él podría estar tramando, multiplíquenla por diez, y se acercarán más a la realidad”, advirtió en sus declaraciones a Empire.

La afirmación cobra peso cuando se la pone en contexto: Doomsday presenta a Victor Von Doom enfrentado a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, todos reunidos en la mayor concentración de personajes de la historia del UCM.

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La voz de Doom, una creación propia del actor

Uno de los detalles más comentados en torno a la actuación de Downey es el acento distintivo que desarrolló para el personaje. Dado que Doctor Doom oculta su rostro tras una máscara metálica durante gran parte de la película, la voz se convierte en el principal vehículo expresivo del villano. Según revelaron los directores Anthony y Joe Russo en una conversación con People durante la Comic-Con de San Diego, ese rasgo vocal no surgió de ninguna directriz del equipo creativo: fue una iniciativa completamente propia del actor.

El registro vocal del villano bajo la máscara metálica surgió por iniciativa exclusiva de Robert Downey Jr. - REUTERS/Carlos Barria

“Fue algo con lo que Robert nos sorprendió un día”, explicó Anthony Russo, de 56 años, en declaraciones recogidas por People. “Estábamos hablando de los detalles del personaje —la voz, claro, es una parte clave, especialmente con la máscara—. Entonces, un día, creo que fue en el tráiler de producción, estábamos charlando sobre algunas ideas y él de repente habló con esa voz. Y en ese momento supimos que era exactamente esa.”

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Joe Russo precisó en una entrevista anterior con Empire que la actuación de Downey combina presencia física en set con una capa de efectos digitales, una técnica que el UCM ya había utilizado con James Spader en el rol de Ultrón y con Josh Brolin como Thanos. “Es una combinación de cosas”, señaló Joe Russo. “Downey estaba en el set interpretando todo. Pero gracias a la capa digital, también tenemos una segunda pasada sobre él a nivel digital”.

Iron Man regresará al MCU, pero no será interpretado por Robert Downey Jr. (Captura de video)

Un elenco histórico que incluye el último trabajo de Patrick Stewart

Avengers: Doomsday llega dirigida por los hermanos Russo, responsables también de Avengers: Infinity War (2018) y Endgame, y reúne un elenco de proporciones inéditas. Junto a Downey, el filme incorpora a los repartos de las películas del UCM estrenadas en 2025 —The Fantastic Four y Thunderbolts—, además de veteranos de la franquicia como Anthony Mackie, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Danny Ramirez y Simu Liu.

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La incorporación más impactante, sin embargo, es la de los actores de la saga X-Men producida por Fox: Sir Ian McKellen retoma su papel de Magneto, y el fallecido Sir Patrick Stewart aparece por última vez en pantalla como el profesor Charles Xavier. Marvel confirmó, tras el deceso de Stewart el 28 de octubre de 2026 —a causa de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy—, que Doomsday constituye su último trabajo cinematográfico. También regresan a sus roles Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, Alan Cumming y James Marsden.

Robert Downey Jr. interpretará al villano Doom en 'Vengadores: Doomsday'

McKellen, por su parte, ya adelantó involuntariamente una de las secuencias más comentadas de la película. En una entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, el actor recordaba la escala de los efectos prácticos que se utilizaron para mover el puente Golden Gate en X-Men: The Last Stand (2006) y deslizó, casi sin querer: “Hoy creo que las cosas serán un poco más fáciles... aunque el otro día destruí Nueva Jersey.” Al darse cuenta de lo que acababa de decir, agregó: “Ay, quizás no debería haber dicho eso.” La frase desató una avalancha de especulaciones sobre el alcance de la destrucción que tendrá lugar en la película.

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El elenco se completa con Channing Tatum, quien finalmente lleva a la pantalla al mutante Gambit tras años de desarrollo truncado de un largometraje solista; el personaje hizo su primera aparición en Deadpool & Wolverine (2024). Además, a fecha del 12 de noviembre de 2026, Ryan Reynolds y Hugh Jackman figuran oficialmente en los créditos del guion de Doomsday como coautores de material adicional, lo que abre la posibilidad de que sus personajes —Deadpool y Wolverine, respectivamente— también aparezcan en la película.