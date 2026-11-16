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Matt Damon revela quién es el intérprete de ‘La Odisea’ que más impresiona a Ben Affleck y del que no puede dejar de hablar: “Ha sido muy valiente”

El actor ha contado que su amigo quedó impactado por el riesgo que había asumido uno de los miembros del reparto de la película de Christopher Nolan

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.
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Matt Damon ha revelado que Ben Affleck quedó especialmente impresionado por la interpretación de Robert Pattinson en La Odisea, la película de Christopher Nolan. Según The Hollywood Reporter, Affleck dedicó buena parte de su conversación con Damon tras ver el filme a analizar el riesgo asumido por el actor.

Ben Affleck habló con Matt Damon durante 20 minutos sobre Robert Pattinson después de ver La Odisea, según relató Damon en un coloquio celebrado el sábado por la noche en Los Ángeles. El actor destacó que Affleck comparó el trabajo de Pattinson con la imagen de un hombre que corre hacia una avalancha, refiriéndose a su valentía kamikaze.

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Damon, Pattinson, Tom Holland, John Leguizamo, Zendaya, Charlize Theron, Himesh Patel y Elliot Page participaron en una sesión de preguntas y respuestas de 40 minutos en el Academy Museum. El encuentro estuvo dedicado a las experiencias del reparto durante el rodaje de la película.

El intérprete de Odiseo trasladó al público la valoración de Affleck sobre Pattinson: “Rob tuvo todo el peso, la gravedad y la fuerza de la narración de Christopher Nolan cayendo sobre él”.

Matt Damon sobre Robert Pattinson

Damon explicó que Affleck valoró la disposición de Pattinson a llevar al extremo los rasgos menos favorables de su personaje. “En cada momento en que podía ser más cobarde, más detestable, se le veía pensar: ‘¿Cómo puedo hacer que esto sea aún peor para mí?’”.

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El actor añadió que esa elección resultaba estimulante por la capacidad interpretativa de Pattinson. “Fue muy divertido de ver porque es un actor tan dinámico e interesante”.

Robert Pattinson La Odisea
Robert Pattinson en 'La Odisea'

El reparto también destacó la exigencia física y emocional a la que Damon se sometió para encarnar a Odiseo. Himesh Patel recordó una jornada de rodaje de escenas marítimas especialmente duras, cuando varios actores que viajaban en la embarcación empezaban a desfallecer.

Patel contó que Damon se dirigió a sus compañeros con una frase que zanjó las quejas: “Sé que esto es duro, pero ¿cuántos actores hay en SAG? Todos y cada uno de ellos matarían por estar donde estáis ahora mismo”. Según Patel, Damon mantenía la sonrisa, estaba contento y disfrutaba incluso de los momentos más agotadores.

El regreso de Odiseo y el temor a fallar a Nolan

Tom Holland puso el foco en una secuencia entre Damon y Anne Hathaway, cuando Odiseo ya ha regresado a Ítaca pero continúa oculto. Holland no tenía previsto estar en el rodaje aquel día, aunque acudió para ver a los dos intérpretes trabajar.

El actor afirmó que presenciar aquella escena fijó para el resto del elenco el nivel al que debían aspirar. “Veros llegar tan lejos en esa escena nos marcó de verdad el tono del nivel al que todos deberíamos aspirar en una película como esta. Yo aún no podía hacerlo. Necesito unos años más”.

Damon ha explicado al medio que la adaptación de Nolan presenta a Odiseo desde el cansancio, el arrepentimiento y la vergüenza. Para el actor, el giro de que el héroe no estuviera preparado para volver a casa le resultó sorprendente, pese a tratarse de una historia fundacional de la literatura occidental sobre el regreso al hogar.

La reacción más intensa de Damon llegó al leer una frase de Anne Hathaway en el guion: “Vosotros erais los pueblos del mar”. El actor aseguró que dejó el guion a un lado durante unos segundos porque quedó “muy impactado”.

Tom Holland en "La Odisea"
Tom Holland como Telémaco en 'La Odisea'. (Universal Pictures)

Holland también ha vinculado su personaje con el cierre de una etapa profesional. Después de comentar que ya puede dejarse barba, describió el papel como su “última oportunidad” de interpretar a un chico y como una experiencia catártica que equivalía a una despedida del primer capítulo de su carrera.

Charlize Theron, que interpreta a Calipso, bromeó con una idea similar: “Como Tom, sentí que esta era la última vez que iba a poder interpretar a una chica joven”.

Zendaya reconoció que afrontó su papel de Atenea con un fuerte nerviosismo, ante el temor de ser quien estropease una toma. La actriz explicó que la presión aumentaba al rodar en película IMAX y escuchar el mecanismo de la cámara: quería que su aportación estuviera a la altura del esfuerzo del resto del equipo. Tom Holland acudió al set el día en que Zendaya rodaba la batalla de Troya y la animó desde un rincón: “Puedes hacerlo, lo estás haciendo bien”.

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