Por qué los X-Men aparecerán en ‘Vengadores: Doomsday’: “Después de 25 años, era lo correcto”

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

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Se ha hablado mucho de la participación de los X-Men en Vengadores: Doomsday y de cómo se están integrando sus miembros poco a poco en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora, el que fuera el productor ejecutivo de la primera parte de X-Men, Kevin Feige, actual presidente de Marvel Studios ha hablado sobre este cruce que recupera una aspiración que parecía imposible.

Así, Vengadores: Doomsday reunirá a Cíclope, Mística, Profesor X y Magneto con héroes actuales como Reed Richards y Capitán América, y llegará a los cines el 18 de diciembre. La película recupera personajes de la primera generación cinematográfica de los mutantes, iniciada con X-Men en 2000, para incorporarlos al Universo Cinematográfico de Marvel.

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James Marsden volverá a interpretar a Scott Summers, alias Cíclope, y Rebecca Romijn retomará a Mística. También regresarán los personajes de Profesor X y Magneto, que compartirán pantalla con figuras de la actual alineación de Marvel, entre ellas el Reed Richards de Pedro Pascal y el Capitán América de Anthony Mackie.

Feige ha explicado que la decisión nació al recordar antiguas entrevistas de Hugh Jackman. “Ves entrevistas de Hugh Jackman de hace 15 o 20 años diciendo: ‘La gente dice que es imposible, pero quizá algún día los X-Men y los Vengadores puedan reunirse’”, ha señalado. “Simplemente parecía lo adecuado. Parecía una forma divertida de culminar un cuarto de siglo de historias”.

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‘X-Men’ 25 años después

La incorporación de Cíclope ofrece a Marsden la posibilidad de situar a Scott Summers como líder de los X-Men en pantalla. El personaje había muerto en X-Men: La decisión final, aunque los cambios temporales de X-Men: Días del futuro pasado, estrenada en 2014, deshicieron aquel desenlace.

Ian McKellen, Patrick Stewart en la saga de los 'X-Men'.

Marsden ha descrito a Summers como “un hombre noble y bueno que, al final del día, hará lo correcto”. El actor ha advertido de que las amenazas que plantea Doomsday, ligadas al colapso del multiverso, obligarán a tomar decisiones sin respuestas sencillas: “Probablemente revela mucho sobre tu personaje aquello que estás dispuesto a hacer. Y no es blanco o negro. Tiene implicaciones muy graves, potencialmente catastróficas”.

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La película también mostrará de nuevo al Gambito de Channing Tatum, después de que el personaje apareciera en Deadpool y Lobezno. Durante años, Tatum estuvo vinculado a una película de Gambito que no llegó a realizarse, antes de interpretar al mutante en la producción protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Feige ha asegurado a Empire que Gambito “destaca” en la nueva entrega. “Es divertido ver a Gambito tan carismático como lo fue en Deadpool y Lobezno, pero en Doomsday no todo son bromas. Es un personaje plenamente desarrollado”, ha afirmado.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman entre los guionistas

Variety ha informado de que los créditos de guion de la película incluyen a Ryan Reynolds y Hugh Jackman entre los 10 guionistas que han contribuido al filme. La presencia de ambos intérpretes en los créditos sugiere que podrían haber escrito diálogos para sus personajes de los X-Men, aunque no se ha precisado si aparecerán en la película ni cuál sería la dimensión de su participación.

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Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier en 'X-Men'

El regreso de Patrick Stewart está confirmado y supondrá su última interpretación en pantalla. Doomsday será la novena vez que encarne a Charles Xavier, el personaje que interpretó por primera vez en X-Men en 2000.

Marvel Studios ha recordado en un homenaje que Stewart debutó como Profesor X en aquella película, donde encarnó “la compostura, la clase y la sabiduría del querido mutante telépata y mentor de los X-Men”. El estudio ha añadido que, durante más de 25 años, aportó “gravedad y profundidad” al personaje y que su vuelta en Vengadores: Doomsday será su última aparición en pantalla.

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