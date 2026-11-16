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Por qué los X-Men aparecerán en ‘Vengadores: Doomsday’: “Después de 25 años, era lo correcto”

El actual presidente de Marvel Studios, que debutó precisamente como productor con la película de la pandilla mutante, quería unir estos dos universos

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.
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Se ha hablado mucho de la participación de los X-Men en Vengadores: Doomsday y de cómo se están integrando sus miembros poco a poco en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora, el que fuera el productor ejecutivo de la primera parte de X-Men, Kevin Feige, actual presidente de Marvel Studios ha hablado sobre este cruce que recupera una aspiración que parecía imposible.

Así, Vengadores: Doomsday reunirá a Cíclope, Mística, Profesor X y Magneto con héroes actuales como Reed Richards y Capitán América, y llegará a los cines el 18 de diciembre. La película recupera personajes de la primera generación cinematográfica de los mutantes, iniciada con X-Men en 2000, para incorporarlos al Universo Cinematográfico de Marvel.

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James Marsden volverá a interpretar a Scott Summers, alias Cíclope, y Rebecca Romijn retomará a Mística. También regresarán los personajes de Profesor X y Magneto, que compartirán pantalla con figuras de la actual alineación de Marvel, entre ellas el Reed Richards de Pedro Pascal y el Capitán América de Anthony Mackie.

Feige ha explicado que la decisión nació al recordar antiguas entrevistas de Hugh Jackman. “Ves entrevistas de Hugh Jackman de hace 15 o 20 años diciendo: ‘La gente dice que es imposible, pero quizá algún día los X-Men y los Vengadores puedan reunirse’”, ha señalado. “Simplemente parecía lo adecuado. Parecía una forma divertida de culminar un cuarto de siglo de historias”.

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‘X-Men’ 25 años después

La incorporación de Cíclope ofrece a Marsden la posibilidad de situar a Scott Summers como líder de los X-Men en pantalla. El personaje había muerto en X-Men: La decisión final, aunque los cambios temporales de X-Men: Días del futuro pasado, estrenada en 2014, deshicieron aquel desenlace.

Ian McKellen, Patrick Stewart, X-Men
Ian McKellen, Patrick Stewart en la saga de los 'X-Men'.

Marsden ha descrito a Summers como “un hombre noble y bueno que, al final del día, hará lo correcto”. El actor ha advertido de que las amenazas que plantea Doomsday, ligadas al colapso del multiverso, obligarán a tomar decisiones sin respuestas sencillas: “Probablemente revela mucho sobre tu personaje aquello que estás dispuesto a hacer. Y no es blanco o negro. Tiene implicaciones muy graves, potencialmente catastróficas”.

La película también mostrará de nuevo al Gambito de Channing Tatum, después de que el personaje apareciera en Deadpool y Lobezno. Durante años, Tatum estuvo vinculado a una película de Gambito que no llegó a realizarse, antes de interpretar al mutante en la producción protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Feige ha asegurado a Empire que Gambito “destaca” en la nueva entrega. “Es divertido ver a Gambito tan carismático como lo fue en Deadpool y Lobezno, pero en Doomsday no todo son bromas. Es un personaje plenamente desarrollado”, ha afirmado.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman entre los guionistas

Variety ha informado de que los créditos de guion de la película incluyen a Ryan Reynolds y Hugh Jackman entre los 10 guionistas que han contribuido al filme. La presencia de ambos intérpretes en los créditos sugiere que podrían haber escrito diálogos para sus personajes de los X-Men, aunque no se ha precisado si aparecerán en la película ni cuál sería la dimensión de su participación.

Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier en 'X-Men'
Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier en 'X-Men'

El regreso de Patrick Stewart está confirmado y supondrá su última interpretación en pantalla. Doomsday será la novena vez que encarne a Charles Xavier, el personaje que interpretó por primera vez en X-Men en 2000.

Marvel Studios ha recordado en un homenaje que Stewart debutó como Profesor X en aquella película, donde encarnó “la compostura, la clase y la sabiduría del querido mutante telépata y mentor de los X-Men”. El estudio ha añadido que, durante más de 25 años, aportó “gravedad y profundidad” al personaje y que su vuelta en Vengadores: Doomsday será su última aparición en pantalla.

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