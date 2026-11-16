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“Es una metáfora de las armas nucleares y la guerra”: el director, Takashi Yamazaki, explicó el significado de Godzilla en la nueva película

En una entrevista con Esquire, el cineasta japonés habló sobre el origen de su vínculo con el monstruo, la incorporación de Ghidorah a la historia y los desafíos que enfrentan los protagonistas

La secuela de Godzilla Minus One transcurre en 1949 y retoma la historia de Kōichi, Noriko y Akiko, cuya frágil vida familiar vuelve a quedar amenazada por la aparición de nuevas criaturas (‎⁨YouTube/@GodzillaToho)
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La llegada de Ghidorah a una ciudad japonesa que el director Takashi Yamazaki conoce desde niño representa el punto de partida de “Godzilla Minus Zero”, la continuación de “Godzilla Minus One”.

La película se estrenó el 6 de noviembre y sitúa de nuevo a sus personajes en un Japón marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

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El cineasta de 62 años explicó que la presencia del monstruo de tres cabezas responde a una aspiración personal que arrastra desde su infancia.

Takashi Yamazaki
El director Takashi Yamazaki cumplió una aspiración de la infancia al incluir la destrucción de su ciudad natal de Matsumoto (REUTERS)

En una entrevista con Esquire, Yamazaki relató que, cuando tenía siete años, asistió a una reposición de “Ghidorah, el monstruo de tres cabezas”, estrenada en 1964, y esperaba ver destruida su ciudad natal de Matsumoto.

Ghidorah cumple una expectativa que nació en la infancia del director

“Tenía muchas ganas de ver la destrucción total de mi ciudad natal a manos de ese kaiju”, recordó Yamazaki en declaraciones a Esquire. “No llegaron tan lejos como yo quería. Así que lo que he hecho aquí es un sueño de infancia hecho realidad”, agregó.

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La secuela retoma la historia de Kōichi, interpretado por Ryunosuke Kamiki, dos años después de los hechos narrados en Godzilla Minus One.

Ambientada en 1949, la trama muestra al antiguo piloto kamikaze junto a Noriko, personaje de Minami Hamabe, y la niña Akiko, a quien ambos crían. La irrupción de Ghidorah obliga a Kōichi a reunirse con antiguos compañeros que integran la Oficina de Respuesta a Desastres a Gran Escala.

La historia se ambienta en 1949 y retoma la vida de los personajes Kōichi y Noriko dos años después de la película previa (AP)
La historia se ambienta en 1949 y retoma la vida de los personajes Kōichi y Noriko dos años después de la película previa (AP)

El grupo debe elaborar un plan para frenar al nuevo kaiju y, de acuerdo con la sinopsis difundida, plantea una alternativa extrema: llevar a Godzilla a combatir contra Ghidorah. Yamazaki indicó que la historia mantiene la atención sobre los vínculos que formaron los protagonistas en la primera entrega.

“Lo que quería hacer con esta película era ver cómo esta familia se recupera y prospera después de haber sufrido, y luego verlos sobrevivir a otro desafío”, explicó.

Godzilla mantiene su vínculo con la guerra y las armas nucleares

Yamazaki sostuvo que no buscó convertir a Godzilla en un aliado amable de los humanos. Para él, la criatura representa una fuerza ligada a la destrucción bélica y a las consecuencias del uso de armas nucleares.

“Considero a Godzilla como un dios muy enojado, o la ira de Dios, porque es una metáfora de las armas nucleares y la guerra”, afirmó. El director añadió que recurrir al poder de Godzilla en una historia situada en la década de 1940 equivale a depender de un arma nuclear, con consecuencias inevitables.

Cinco cabezas de una criatura reptiliana con fauces abiertas sobre un fondo de edificios dañados y nubes grises
La Oficina de Respuesta a Desastres a Gran Escala contempla llevar a Godzilla a combatir contra Ghidorah como una medida extrema (Captura de video: YouTube/‎⁨@GodzillaToho)

La película propone que sus personajes afronten una amenaza mayor sin disponer de recursos convencionales. Yamazaki señaló que quería mostrar a personas que deben responder con inteligencia, ingenio y conocimientos ante una catástrofe, aunque para hacerlo contemplen “medios tabú”.

El realizador también detalló que Ghidorah ocupa un lugar particular entre los adversarios del Rey de los Monstruos. “Ha sido el archienemigo de Godzilla durante años, y su enemigo más poderoso”, señaló.

El director, nacido en el Año del Dragón, sostuvo que no quiso reservar al personaje para una producción futura ante la incertidumbre sobre cuántas películas de la franquicia podrá dirigir.

Más efectos visuales y una producción filmada para IMAX

Tras el reconocimiento de “Godzilla Minus One”, que ganó el Oscar a mejores efectos visuales en la 96.ª edición de los premios, “Godzilla Minus Zero” contó con un presupuesto superior. Yamazaki indicó que los recursos adicionales se destinaron a los efectos visuales para reforzar la sensación de peligro entre el público.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)
La secuela representa la primera película japonesa filmada para el formato IMAX con el fin de ampliar la experiencia inmersiva (Captura de tráiler oficial: YouTube/‎⁨@GodzillaToho)

“No quiero que vean una película, quiero que se sumerjan en la historia”, expresó. Según detalló, la producción incluye planos más prolongados que muestran la llegada de los kaiju y a civiles que intentan escapar sin encontrar refugio. “Quiero que el público sienta esa ansiedad”, agregó.

La nueva entrega también se convirtió en la primera película japonesa filmada para IMAX, una decisión que, según el director, permitió ampliar la experiencia inmersiva en las salas.

Yamazaki comentó que le interesaría realizar una versión en blanco y negro de la secuela, similar a la edición “Minus Color” de la película anterior, aunque aclaró que todavía no existe una decisión tomada.

Sobre una eventual tercera parte, el director evitó confirmar proyectos. “Sería genial poder hacer una tercera película. Pero necesitamos una oferta antes de embarcarnos en un nuevo proyecto”, declaró a Esquire.

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