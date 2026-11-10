Paul McCartney, el Beatle cuya fortuna ya supera los USD 1.400 millones

Forbes ubica a Paul McCartney como el tercer músico más rico del mundo con un patrimonio calculado en al menos 1.400 millones de dólares (Forbes)

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Una canción puede seguir generando ingresos mucho después de haber llegado al público. En el caso de Paul McCartney, ese recorrido abarca los derechos de sus canciones, una empresa musical, propiedades y una colección de arte.

Una estimación de Forbes lo ubica, a los 84 años, como el tercer músico más rico del mundo, con un patrimonio de al menos USD 1.400 millones. El cálculo también contempla su participación en los ingresos de The Beatles.

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Por delante figuran Jay-Z, con USD 2.800 millones, y Taylor Swift, con USD 2.000 millones. La cifra pone en primer plano un aspecto menos visible de su carrera: el control de los derechos de sus obras.

La valuación es un cálculo de la revista y no una declaración financiera de McCartney ni de sus empresas.

Ese interés por asegurar ingresos aparece desde los primeros años de su trayectoria. Según publicó Forbes, McCartney creció en Liverpool durante los años de la guerra y se propuso: “Voy a resolverlo.

Voy a tratar de ganar dinero”. Luego comenzó a escribir canciones de rock and roll y formó una banda.

La empresa MPL Communications administra el catálogo solista de McCartney y cuenta con un valor estimado de al menos 250 millones de dólares (REUTERS/Toby Melville)

MPL Communications reúne canciones propias y obras de otros autores

Una parte importante de la estimación corresponde a MPL Communications, la empresa que McCartney creó en 1969, pocos meses antes de la separación de The Beatles.

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Según Forbes, la firma administra los derechos de su carrera solista y sus grabaciones originales, que son los registros desde los cuales se autorizan nuevas reproducciones y otros usos comerciales. Crear esa empresa le permitió quedarse con una porción mayor de los ingresos de su obra.

Esos ingresos, llamados regalías, se generan cuando una canción se escucha, se interpreta en público o se usa con autorización. En su caso, no provienen solo de las composiciones que escribió o interpretó como solista.

La firma editorial del músico posee derechos sobre obras ajenas que incluyen canciones de Buddy Holly y partituras del musical Grease (AFP)

La revista informó que MPL Communications compró derechos sobre obras de otros autores durante décadas. Entre esas adquisiciones están el catálogo de Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y canciones navideñas.

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La firma posee miles de canciones y la publicación estima que vale al menos USD 250 millones. Esas compras ampliaron las fuentes de ingreso de la empresa.

Forbes mencionó las reproducciones de “Blue Suede Shoes” y las representaciones de “Grease” como ejemplos de obras cuyos derechos forman parte de ese negocio. Por eso, la valuación de McCartney no depende únicamente de las canciones asociadas con su nombre.

McCartney calificó el contrato inicial de The Beatles como un acuerdo de esclavitud ante las bajas regalías que recibían por disco vendido (EFE)

Los derechos de The Beatles aportan ingresos y aumentan el valor de su patrimonio

Otro componente de la estimación está ligado a The Beatles. Forbes señaló que el contrato discográfico del grupo pagaba menos de un centavo por cada álbum vendido y que el editor Dick James controlaba los derechos de las letras y las melodías.

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McCartney cuestionó ese acuerdo en un ensayo que publicó en Forbes en 2017: “Terminó siendo, en esencia, un contrato de esclavitud”.

En el mismo ensayo publicado por Forbes, el músico añadió: “Por más éxito que le diéramos a la compañía, no recibíamos un aumento”. Esa experiencia lo llevó a buscar mayor autonomía sobre su obra y, con el tiempo, una participación más amplia en los derechos del grupo.

Apple Corps genera más de 50 millones de dólares anuales que distribuye en partes iguales entre los cuatro integrantes y herederos de The Beatles (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La publicación indicó que Apple Corps, la sociedad que administra los intereses comerciales de The Beatles, obtiene más de USD 50 millones al año por música, ventas de vinilos y productos vinculados con la banda.

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McCartney, Ringo Starr y los patrimonios de John Lennon y George Harrison reciben una cuarta parte de esos ingresos cada uno.

La revista estima que el flujo de ingresos asociado a esa participación vale más de USD 150 millones para cada una de las cuatro partes. McCartney también recibe dinero por sus derechos de autor sobre las composiciones de The Beatles.

Después de una disputa de dos décadas para recuperar esos derechos en Estados Unidos, esa participación le aporta al menos USD 10 millones al año y tiene un valor mínimo de USD 200 millones, de acuerdo con el cálculo de Forbes.

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Estos derechos corresponden a la letra y la música de una canción, no a la grabación que luego se comercializa.

Las giras, las propiedades y el arte completan la fortuna calculada por Forbes

La recuperación de los derechos autorales de The Beatles en Estados Unidos aporta al músico un mínimo de 10 millones de dólares al año (IDS Records)

La estimación también incluye las regalías acumuladas durante la carrera de McCartney y los cientos de millones de dólares obtenidos en conciertos internacionales.

Ringo Starr, músico y exintegrante de The Beatles, lo definió como “el adicto al trabajo de nuestra banda”, según una declaración recogida por Forbes al describir la continuidad de su actividad en vivo.

El cálculo suma propiedades en el Reino Unido y en los Hamptons, en el estado de Nueva York, además de una colección de arte con obras de Pablo Picasso y René Magritte. La publicación no asignó un valor individual a esos bienes, por lo que solo integran el cálculo total del patrimonio.

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En una reflexión citada por Forbes, McCartney vinculó su trabajo creativo con el aspecto económico de su carrera: “¿Es más noble si no escribimos por dinero, si escribimos solo por arte y amor?”.

Según la misma reflexión recogida por Forbes, agregó: “Creo que las dos cosas pueden convivir. Me alegra disfrutar de ambas”.