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Julia Garner actualiza el estado del biopic de Madonna: “Cambia cada hora”

La actriz fue elegida hace ya un tiempo para dar vida a la superestrella del pop en una película que no termina de tomar forma

Julia Garner fue elegida para interpretar a Madonna en su próxima cinta biográfica. (Instagram/Madonna)
Julia Garner fue elegida para interpretar a Madonna en su próxima cinta biográfica. (Instagram/Madonna)
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Julia Garner mantiene en vilo el futuro del biopic de Madonna, un proyecto que lleva más de cinco años en desarrollo sin fecha de estreno. La actriz, elegida para interpretar a la cantante, reconoció que la situación del filme es cambiante y que la decisión final no depende de ella. En una entrevista reciente con CBS, Garner fue consultada sobre el estado de la producción. “No lo sé. Cada hora cambia, en cierta forma”, respondió. La actriz añadió que, más allá de lo que ocurra con el proyecto, el proceso le dejó un vínculo personal con la artista: “No depende de mí. Me encantaría que la película se hiciera, obviamente. Pero también siento que, pase lo que pase, hice una gran amiga”, expresó, y sumó: “Amo a Madonna. Creo que es increíble”.

La biopic de Madonna quedó en pausa indefinida en Universal Pictures desde 2023, tras un anuncio inicial en 2020 que generó expectativa por el involucramiento directo de la propia cantante como directora. Julia Garner obtuvo el papel protagónico en 2022 luego de un proceso de selección que incluyó un entrenamiento intensivo de canto y baile, aunque la producción nunca llegó a filmarse. La declaración a CBS no es la primera vez que Garner se refiere al tema en los últimos meses. En julio de 2025, durante su participación en el podcast SmartLess, la actriz había dado un panorama más optimista ante los conductores Will Arnett, Sean Hayes y Jason Bateman.

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En esa oportunidad, Garner aseguró que el proyecto “se supone que todavía va a pasar”. La actriz se definió como “una fan” de la ganadora de siete premios Grammy y contó que “creció escuchando” su música. También pidió paciencia a los seguidores del proyecto: “Todo lo que es grande... toma mucho tiempo”, dijo entonces, en referencia a las demoras del filme. Ese optimismo contrasta con la información publicada por Variety en 2023, que reportó que la película había sido descartada antes de la gira mundial de Madonna y que permanecería en pausa indefinida en Universal Pictures. Desde entonces, no se conocieron anuncios oficiales sobre una reactivación del rodaje.

Weapons (2025) - Movie
Julia Garner en Weapons, su última gran película hasta la fecha. (Warner Bros. Pictures)

El proceso detrás del casting

Variety también informó en exclusiva que Garner se quedó con el papel en 2022 tras un proceso de selección descrito como extenuante, que incluyó un campamento de entrenamiento centrado en canto y baile. Antes de que la elección recayera en ella, otras actrices habían sonado para interpretar a la cantante. Entre los nombres que se consideraron para el rol figuraron Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young y Bebe Rexha. Finalmente, la producción se decantó por Garner para encarnar a la artista en la pantalla grande. El proyecto contaba, además, con un fuerte involucramiento creativo de la propia Madonna, quien iba a dirigir la película. El guion tuvo dos versiones distintas: una escrita por Diablo Cody, cuyas sesiones de trabajo junto a la cantante se difundieron ampliamente en redes sociales, y otra a cargo de Cressida Wilson.

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Mientras el futuro de la biopic sigue sin definirse, Garner continúa activa con otros proyectos. La actriz protagoniza The Altruists, la nueva producción de Netflix que narra la historia de Sam Bankman-Fried, interpretado por Anthony Boyle, y Caroline Ellison, a cargo de Garner. La serie retrata a “dos jóvenes idealistas, hiperinteligentes y ambiciosos que intentaron rehacer el sistema financiero global en un abrir y cerrar de ojos, antes de ser acusados de robar 8.000 millones de dólares”, según la descripción del proyecto. La serie limitada, compuesta por ocho episodios, llegará a la plataforma de streaming el 19 de noviembre.

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