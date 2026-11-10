Los dúos de directores podrían hacer historia este año en los Oscar: las ventajas e inconvenientes para Los Javis que tendría una nominación en pareja

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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La temporada de premios 2026 reúne un número inusual de películas codirigidas en la conversación por el Oscar a mejor dirección. Varios títulos con más de un responsable creativo compiten este año, una cifra que confirma que la fórmula se vuelve cada vez más común en el cine, aunque sigue chocando con las reglas de la Academia.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, figuran entre los candidatos con más opciones por La bola negra, epopeya histórica gay respaldada por Netflix. Junto a ellos compiten los veteranos Phil Lord y Chris Miller por Proyecto Salvación, y Nathan Fielder junto a Lance Oppenheim por You Can See Everything (Puedes verlo todo).

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Solo cinco películas en los 98 años de historia de los Premios de la Academia han logrado que sus parejas de directores optaran al Oscar a mejor dirección. Nunca, en ninguna edición, más de una dupla fue nominada a la vez en esa categoría.

Los directores Phil Lord y Christopher Miller, responsables de 'Proyecto Salvación'. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Si Los Javis, Lord y Miller, y Fielder y Oppenheim lograran nominación en la misma ceremonia, la Academia registraría un hecho sin precedentes: sería la primera vez que tres equipos de codirectores compitieran simultáneamente por el premio a mejor dirección.

Un pronóstico publicado por Awards Daily a comienzos de noviembre ubicaba a Christopher Nolan, por La Odisea, en primer lugar de la categoría. Detrás aparecían Los Javis, por La bola negra; Martin McDonagh, por Wild Horse Nine; Olivia Wilde, por La invitación, y Fielder junto a Oppenheim, por You Can See Everything, en el quinto puesto. Lord y Miller figuraban como alternativa fuera de los cinco primeros lugares.

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Ese orden sitúa a dos de las tres duplas dentro de las posiciones con mayores oportunidades de nominación, mientras la tercera pelea por sumarse a una lista que, de concretarse, marcaría un antes y un después para el reconocimiento de los directores que trabajan en pareja.

Por qué los dúos rara vez llegan al Óscar

La principal barrera se encuentra en el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), cuya influencia coincide en parte con la rama de directores de la Academia, encargada de elegir a los nominados al Óscar. Aunque ambas organizaciones aplican reglas distintas, el criterio del sindicato contribuye a fijar los límites de la categoría.

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El reglamento del DGA incluye desde 1978 una norma resumida como “un director por película”. La disposición pretende impedir que otras personas, especialmente los productores, distribuyan entre distintos miembros del equipo funciones que corresponden al director.

Nathan Fielder en 'You Can See Everything', en su registro de entrevistador

Los dúos pueden solicitar una exención, pero deben demostrar que pretenden mantener una colaboración profesional durante toda su trayectoria. En ese sentido, la mayoría de las parejas de la promoción de 2026 han colaborado desde el comienzo de sus carreras, lo que facilita ese reclamo ante el sindicato.

Los Javis y Lord y Miller, los dos equipos con mayores posibilidades de lograr una candidatura a mejor dirección, cuentan incluso con apelativos abreviados dentro de la industria, una señal de su trayectoria conjunta consolidada.

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El obstáculo doble de Fielder y Oppenheim

La condición de colaboradores desde el inicio complica especialmente el recorrido de Fielder y Oppenheim, ya que ambos habían desarrollado carreras individuales antes de trabajar juntos. Fielder llega como nominado al Emmy por su serie Los ensayos y Oppenheim procede del cine documental y acaba de presentar también la película Primetime, con Robert Pattinson.

La dificultad de la dupla es doble: You Can See Everything ya fue declarada inelegible para una nominación a mejor dirección en los premios del DGA, dado que esa categoría no admite documentales.

Lance Oppenheim junto a Robert Pattinson en la premiere de 'Primetime' en Venecia. (Reuters/Yves Herman)

Esa misma condición de documental no le impidió, sin embargo, destacarse en otros circuitos. La película se impuso en las cinco categorías en las que competía en los Critics Choice Documentary Awards, incluida mejor película documental y mejor dirección para Fielder y Oppenheim.

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Más parejas de cineastas en la conversación

La lista de aspirantes de 2026 se extiende más allá de los tres equipos principales. Wicker, éxito reciente del cine independiente, está dirigida por el matrimonio formado por Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson.

También compiten Clarissa, de los hermanos Arie y Chuko Esiri, y Mouse, codirigida por Kelly O’Sullivan y Alex Thompson, pareja de cineastas que ya obtuvo una nominación a mejor película en los premios Gotham.

Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, directores de 'Wicker'. (Reuters/Mario Anzuoni).

Ninguno de estos tres títulos aparece, hasta ahora, entre los pronósticos de mejor dirección difundidos por Awards Daily, lo que los ubica un escalón por detrás de Los Javis, Lord y Miller, y Fielder y Oppenheim en la carrera hacia la nominación.

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El precedente histórico: cinco nominaciones en 98 años

Superar el filtro de la nominación ha sido, históricamente, una señal muy favorable para las parejas de directores. Robert Wise y Jerome Robbins ganaron el Oscar por West Side Story en 1962; Joel y Ethan Coen lo consiguieron por No es país para viejos en 2008, y Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como Daniels, vencieron por Todo a la vez en todas partes en 2023.

De los dos equipos que no ganaron, uno volvió a ser el formado por los hermanos Coen, nominados por Valor de ley en 2011, tres años después de su victoria. Warren Beatty y Buck Henry constituyen el único dúo que perdió el premio en su primera candidatura conjunta, por El cielo puede esperar. Beatty y Henry no volvieron a dirigir juntos después de aquella película, estrenada en 1978. Beatty obtuvo el Óscar a mejor dirección tres años más tarde por Rojos.

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