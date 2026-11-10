Keira Knightley reconoce que no ha visto ‘Love Actually’ desde su estreno y no le importa que los fans la citen: “Para mí no significa nada”

Keira Knightley en 'Love Actually'

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Keira Knightley reconoció que no ha vuelto a ver Love Actually desde su estreno en 2003 y aseguró que las citas que los fans le repiten de memoria “no significan nada” para ella. La actriz, de 41 años, habló sobre su desconexión con una de las películas navideñas más populares del cine británico en una entrevista con la radio Heart. Keira Knightley no ha visto Love Actually desde el estreno de la película en 2003, cuando tenía 18 años, y por eso no reconoce las frases que los admiradores le citan en la calle. La actriz admite que percibe la expresión en el rostro de quienes la abordan, pero no logra identificar a qué línea del guion se refieren, algo que atribuye a la falta de contacto posterior con el material.

“No he visto Love Actually desde el estreno, que fue cuando tenía 18 años”, contó Knightley en Heart. “Creo que soy la persona que menos la conoce de todos. Sé que la gente pone una cara particular y luego me dice cosas, y sé que eso significa que están citando Love Actually, pero realmente no sé qué es. Para mí no significa nada”. Pese a su falta de memoria sobre el filme, la actriz no mostró rechazo hacia su legado. “Me gusta bastante que tenga esta vida, esta vida tan grande ahí afuera”, agregó durante la misma conversación.

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Knightley explicó que su participación en el rodaje fue breve y ocurrió cuando todavía era menor de edad, un factor que según ella explica directamente los vacíos en su memoria sobre el proyecto. “Fue una semana cuando tenía 17 años, así que realmente no la recuerdo”, dijo la actriz sobre su paso por el set de la comedia dirigida por Richard Curtis. En la película, estrenada en 2003, Knightley interpreta a Juliet, una mujer recién casada que descubre que el mejor amigo de su esposo está enamorado de ella. La trama se cruza con otras historias simultáneas típicas del formato coral que caracterizó al filme dentro del género navideño.

Más allá de 'Love Actually', Keira Knightley es recordada por 'Piratas del Caribe'

La escena de las tarjetas y el factor “creepy”

Uno de los momentos más recordados de la película involucra directamente al personaje de Knightley: la secuencia en la que el amigo del marido aparece en la puerta de Juliet y le confiesa sus sentimientos mediante una serie de tarjetas con mensajes escritos. Las tarjetas dicen: “Déjame decir, sin esperanza ni agenda, solo porque es Navidad (y en Navidad se dice la verdad), que para mí eres perfecta”.

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En 2024, Knightley ya había hablado sobre esta escena en una entrevista con Los Angeles Times, donde calificó el momento como “bastante inquietante”. “El aspecto ligeramente acosador, eso sí lo recuerdo”, señaló la actriz en esa oportunidad. Según relató, su recuerdo principal es el de Curtis, a quien describió como “un amigo muy querido” en la actualidad, corrigiéndola durante el rodaje de esa escena. “Mi recuerdo es de Richard, que ahora es un amigo muy querido, haciendo la escena conmigo y diciendo: ‘No, estás mirando a Lincoln como si fuera un creepy’, y yo decía: ‘Pero es que es bastante creepy’. Y después tener que repetirla para arreglar mi cara y que él no pareciera un creepy”, contó Knightley.

Consultada sobre si sintió ese factor inquietante mientras filmaba la secuencia, la actriz fue directa en su respuesta: “O sea, había un factor creepy en ese momento, ¿no? Además, yo sabía que tenía 17 años. Parece que fue hace pocos años que todos los demás se dieron cuenta de que yo tenía 17”. Las declaraciones de Knightley se suman a un patrón de comentarios distanciados sobre la película a lo largo de los años, en los que la actriz combina el reconocimiento del impacto cultural del filme con una desconexión personal marcada por su corta edad durante el rodaje y por no haber vuelto a revisarlo desde su lanzamiento en salas.

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