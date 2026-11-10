España Cultura

Keira Knightley reconoce que no ha visto ‘Love Actually’ desde su estreno y no le importa que los fans la citen: “Para mí no significa nada”

La actriz admite que es capaz de corresponder al cariño de los fans y que algunas escenas le resultan problemáticas para la edad que tenía en el momento del rodaje

Keira Knightley en 'Love Actually'
Keira Knightley en 'Love Actually'
Guardar

Keira Knightley reconoció que no ha vuelto a ver Love Actually desde su estreno en 2003 y aseguró que las citas que los fans le repiten de memoria “no significan nada” para ella. La actriz, de 41 años, habló sobre su desconexión con una de las películas navideñas más populares del cine británico en una entrevista con la radio Heart. Keira Knightley no ha visto Love Actually desde el estreno de la película en 2003, cuando tenía 18 años, y por eso no reconoce las frases que los admiradores le citan en la calle. La actriz admite que percibe la expresión en el rostro de quienes la abordan, pero no logra identificar a qué línea del guion se refieren, algo que atribuye a la falta de contacto posterior con el material.

“No he visto Love Actually desde el estreno, que fue cuando tenía 18 años”, contó Knightley en Heart. “Creo que soy la persona que menos la conoce de todos. Sé que la gente pone una cara particular y luego me dice cosas, y sé que eso significa que están citando Love Actually, pero realmente no sé qué es. Para mí no significa nada”. Pese a su falta de memoria sobre el filme, la actriz no mostró rechazo hacia su legado. “Me gusta bastante que tenga esta vida, esta vida tan grande ahí afuera”, agregó durante la misma conversación.

PUBLICIDAD

Knightley explicó que su participación en el rodaje fue breve y ocurrió cuando todavía era menor de edad, un factor que según ella explica directamente los vacíos en su memoria sobre el proyecto. “Fue una semana cuando tenía 17 años, así que realmente no la recuerdo”, dijo la actriz sobre su paso por el set de la comedia dirigida por Richard Curtis. En la película, estrenada en 2003, Knightley interpreta a Juliet, una mujer recién casada que descubre que el mejor amigo de su esposo está enamorado de ella. La trama se cruza con otras historias simultáneas típicas del formato coral que caracterizó al filme dentro del género navideño.

Keira Knightley en Piratas del Caribe
Más allá de 'Love Actually', Keira Knightley es recordada por 'Piratas del Caribe'

La escena de las tarjetas y el factor “creepy”

Uno de los momentos más recordados de la película involucra directamente al personaje de Knightley: la secuencia en la que el amigo del marido aparece en la puerta de Juliet y le confiesa sus sentimientos mediante una serie de tarjetas con mensajes escritos. Las tarjetas dicen: “Déjame decir, sin esperanza ni agenda, solo porque es Navidad (y en Navidad se dice la verdad), que para mí eres perfecta”.

PUBLICIDAD

En 2024, Knightley ya había hablado sobre esta escena en una entrevista con Los Angeles Times, donde calificó el momento como “bastante inquietante”. “El aspecto ligeramente acosador, eso sí lo recuerdo”, señaló la actriz en esa oportunidad. Según relató, su recuerdo principal es el de Curtis, a quien describió como “un amigo muy querido” en la actualidad, corrigiéndola durante el rodaje de esa escena. “Mi recuerdo es de Richard, que ahora es un amigo muy querido, haciendo la escena conmigo y diciendo: ‘No, estás mirando a Lincoln como si fuera un creepy’, y yo decía: ‘Pero es que es bastante creepy’. Y después tener que repetirla para arreglar mi cara y que él no pareciera un creepy”, contó Knightley.

Consultada sobre si sintió ese factor inquietante mientras filmaba la secuencia, la actriz fue directa en su respuesta: “O sea, había un factor creepy en ese momento, ¿no? Además, yo sabía que tenía 17 años. Parece que fue hace pocos años que todos los demás se dieron cuenta de que yo tenía 17”. Las declaraciones de Knightley se suman a un patrón de comentarios distanciados sobre la película a lo largo de los años, en los que la actriz combina el reconocimiento del impacto cultural del filme con una desconexión personal marcada por su corta edad durante el rodaje y por no haber vuelto a revisarlo desde su lanzamiento en salas.

Temas Relacionados

Keira KnightleyLove ActuallyActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julia Garner actualiza el estado del biopic de Madonna: “Cambia cada hora”

La actriz fue elegida hace ya un tiempo para dar vida a la superestrella del pop en una película que no termina de tomar forma

Julia Garner actualiza el estado del biopic de Madonna: “Cambia cada hora”

Los dúos de directores podrían hacer historia este año en los Oscar: las ventajas e inconvenientes para Los Javis que tendría una nominación en pareja

Además de ‘La bola negra’, son varias las películas codirigidas, como ‘Proyecto Salvación’ o ‘You Can See Everything’, una condición que puede resultar un problema

Los dúos de directores podrían hacer historia este año en los Oscar: las ventajas e inconvenientes para Los Javis que tendría una nominación en pareja

James Gunn hace balance de su etapa como director creativo de DC Studios tras su despido: “Ha sido duro, por decirlo suavemente”

El cineasta termina una etapa al frente de los estudios donde ha intentado relanzar la marca a través de películas como ‘Superman’, ‘Supergirl’ o la reciente ‘Clayface’

James Gunn hace balance de su etapa como director creativo de DC Studios tras su despido: “Ha sido duro, por decirlo suavemente”

Omar Ayuso: “Soy consciente de la industria en la que trabajo y entiendo los prejuicios que existen. Pero es una mierda, solo quiero crecer como actor”

El intérprete da un paso adelante en su carrera gracias a la serie ‘El castillo’ (Movistar Plus+) y a la nueva obra teatral del prestigioso dramaturgo Pablo Messiez, de la que es protagonista

Omar Ayuso: “Soy consciente de la industria en la que trabajo y entiendo los prejuicios que existen. Pero es una mierda, solo quiero crecer como actor”

‘La bola negra’ supera a ‘La odisea’ y se convierte en la segunda película más taquillera del año: ya está a un paso del podio histórico del cine español

Los Javis se enfrentan por partida triple a Tom Holland: tras superar a ‘Spider-Man: Brand New Day’ en espectadores y adelantar a ‘La odisea’ en recaudación, ahora aspiran a superar a ‘Lo imposible’

‘La bola negra’ supera a ‘La odisea’ y se convierte en la segunda película más taquillera del año: ya está a un paso del podio histórico del cine español
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista

Así gasta Ayuso el presupuesto taurino: 580.000 euros en sueldos, 8.000 en un catering para homenajear a Ortega Cano, 4.961 para un taller de pintura de capotes

Huelgas generales en España con apoyo masivo: 3 a Felipe González, 2 a Rajoy, 1 a Aznar, otra a Zapatero y ¿una a Pedro Sánchez o a Feijóo?

Néstor Rego, candidato del BNG al Congreso: “Feijóo no es un buen gestor, salvo para su familia y las empresas amigas”

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

Cuánto gana Ada Colau, líder del Frente Amplio en las elecciones generales: su última nómina conocida es de 2024

Los coches chinos aceleran en España: su oferta en el mercado de ocasión se dispara un 87% con BYD, MG, Omoda y Jaecoo a la cabeza

DEPORTES

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga