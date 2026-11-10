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La historia de Natalee Holloway vuelve a Netflix, 21 años después de su desaparición

La docuserie de tres episodios reconstruye el caso de la joven que desapareció en Aruba y la búsqueda encabezada por su madre

Primer plano del rostro de una mujer joven de cabello rubio que sonríe ante un fondo desenfocado de vegetación verde
Natalee Holloway desapareció el 30 de mayo de 2005 durante un viaje de graduación a Aruba. (Netflix)
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Desaparecida: Natalee Holloway, la docuserie de tres episodios que reconstruye uno de los casos policiales más conocidos de Estados Unidos, se ubicó entre los contenidos más vistos de Netflix tras su estreno. La producción recupera la búsqueda iniciada hace 21 años por la desaparición de una adolescente durante un viaje de graduación a Aruba.

La serie, dirigida por Dani Sloane y Matthew Galkin, llegó a la plataforma el 4 de noviembre y volvió a poner en circulación un expediente atravesado por interrogantes, declaraciones contradictorias y una investigación que involucró a distintos países. Según el sitio especializado FlixPatrol, alcanzó el primer puesto del ranking mundial de Netflix en 24 horas y lideró las listas en 37 países.

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Dos mujeres sonríen de noche al aire libre; la joven viste atuendo de graduación con cordones bicolores y la mayor lleva un vestido estampado
Natalee Holloway posa sonriente junto a su madre Beth Holloway durante una ceremonia escolar antes de su desaparición. (Netflix)

Con acceso a Beth Holloway, madre de Natalee, y a personas que estuvieron en la isla cuando la joven desapareció, el documental se concentra en el impacto que tuvo el caso sobre su familia y en las dificultades que enfrentó la pesquisa desde sus primeras horas.

Natalee Holloway desapareció al final de un viaje de graduación

El 30 de mayo de 2005, Natalee Holloway, de 18 años y oriunda de Mountain Brook, Alabama, estaba de viaje en Aruba junto a cerca de un centenar de compañeros de escuela. El grupo celebraba el final de la secundaria antes del inicio de la etapa universitaria.

Una mujer de cabello rubio viste una camiseta azul marino y permanece sentada en un sillón junto a una escalera
Beth Holloway viajó a Aruba apenas conoció que su hija no había regresado con sus compañeros. (Netflix)

La joven fue vista por última vez al salir del local nocturno Carlos ’n Charlie’s, en Oranjestad. De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación, se retiró en un vehículo junto a Joran van der Sloot, entonces un adolescente neerlandés residente en la isla, y otros dos jóvenes.

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A la mañana siguiente, Holloway no llegó al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Estados Unidos. Su ausencia activó una búsqueda que se extendió durante más de dos décadas, sin que sus restos hayan sido encontrados.

Un hombre esposado con camiseta blanca camina junto a dos agentes hacia la escalerilla de un avión en una pista de aterrizaje
Joran van der Sloot fue uno de los últimos jóvenes que estuvo con Natalee la noche del 30 de mayo de 2005. (Netflix)

La docuserie revisa esos primeros días en la isla, cuando las autoridades locales recibieron cuestionamientos por la preservación de pruebas, la toma de declaraciones y el manejo de posibles escenarios vinculados con la desaparición. También incorpora imágenes de archivo y testimonios para reconstruir cómo el caso pasó rápidamente de ser una denuncia de paradero a una noticia de repercusión internacional.

Beth Holloway llevó la búsqueda a varios países

Tras conocer que su hija no había vuelto con el grupo, Beth Holloway viajó a Aruba para acompañar las tareas de búsqueda. Desde entonces, se convirtió en la figura central de una campaña que combinó gestiones ante autoridades, contactos con investigadores y apariciones públicas para sostener la atención sobre el expediente.

Cuatro mujeres jóvenes sonríen frente a un fondo de follaje verde en una fotografía con textura desgastada
Los restos de Natalee Holloway nunca fueron recuperados. (Netflix)

La producción de Story Syndicate, responsable también de documentales como Instinto maternal y Titán: La tragedia de OceanGate, coloca esa experiencia familiar en el centro del relato. Los tres capítulos muestran el costo personal de perseguir respuestas frente a las trabas legales, las versiones cambiantes y la distancia entre los sistemas judiciales involucrados.

El caso incluyó detenciones y posteriores liberaciones de sospechosos, además de declaraciones que no permitieron establecer una reconstrucción definitiva de lo sucedido la noche de la desaparición. Van der Sloot fue señalado desde el comienzo por haber estado entre las últimas personas que vieron a Natalee con vida.

La confesión de 2023 sumó datos, pero no cerró el caso

Cinco años después de la desaparición de Holloway, Van der Sloot asesinó a la estudiante peruana Stephany Flores Ramírez en Lima. Fue condenado por ese crimen y permanece detenido en Perú.

El holandés Joran van der Sloot es conducido en un vehículo policial desde la prisión de máxima seguridad de Ancón I, en las afueras de Lima, Perú, el jueves 8 de junio de 2023. El principal sospechoso de la desaparición sin resolver en 2005 de la estudiante estadounidense Natalee Holloway será extraditado el jueves desde Perú a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía)
El holandés Joran van der Sloot es conducido en un vehículo policial desde la prisión de máxima seguridad de Ancón I, en las afueras de Lima, Perú, el jueves 8 de junio de 2023. El principal sospechoso de la desaparición sin resolver en 2005 de la estudiante estadounidense Natalee Holloway será extraditado el jueves desde Perú a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía)

En 2023, durante un proceso judicial en Estados Unidos por fraude y extorsión contra la familia Holloway, van der Sloot admitió haber matado a Natalee. La declaración se produjo en el marco de un acuerdo con la Justicia estadounidense, que lo condenó a 20 años de prisión por esos delitos.

Según su relato, golpeó a la joven y se deshizo de su cuerpo en el mar. Sin embargo, la ausencia de restos y las limitaciones jurisdiccionales impidieron que esa admisión derivara en una condena por el homicidio de Natalee.

Desaparecida: Natalee Holloway retoma ese momento y registra el encuentro entre Beth Holloway y el hombre que durante años fue considerado el principal sospechoso. La miniserie está disponible con sus tres episodios completos en Netflix.

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