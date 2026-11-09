Matt Damon sobre el rodaje de “La Odisea”: “Sentíamos que éramos exploradores. Fuimos los primeros en hacerlo y eso nos unió mucho”

La producción de "The Odyssey" utilizó cámaras de IMAX de 70 milímetros con capacidad para tomas de apenas tres minutos

Guardar

Matt Damon repasó su carrera tras el impacto de La Odisea y aseguró que no da por sentado el lugar que ocupa en Hollywood, luego de encabezar la producción de Christopher Nolan y volver a trabajar con Ben Affleck en The Rip. A los 56 años, el actor sostuvo que la experiencia acumulada le permitió abordar papeles de mayor intensidad, aunque recordó períodos en los que dejó de recibir ofertas.

En una entrevista con GQ, Damon consideró que 2026 fue el año más importante de su trayectoria profesional. El intérprete de Odiseo en La Odisea señaló que el rodaje exigió un esfuerzo físico y emocional poco habitual, y que el resultado superó incluso sus propias expectativas sobre el alcance de la película.

PUBLICIDAD

Damon destacó el desafío técnico de filmar una película completa en IMAX

El actor explicó que la producción dirigida por Christopher Nolan se convirtió en la primera filmada íntegramente en IMAX de 70 milímetros, una decisión que condicionó el trabajo de todos los equipos.

Según detalló, las cámaras permitían tomas de apenas dos minutos y medio o tres minutos, por lo que las escenas de mayor carga dramática debían dividirse. “Sentíamos que éramos exploradores. Fuimos los primeros en hacerlo y eso nos unió mucho”, afirmó Damon al referirse a la dinámica del rodaje.

Matt Damon afirmó que el equipo sintió que cumplía un rol de exploradores en el set (REUTERS/Caitlin Ochs)

El protagonista aseguró que cada jornada planteaba una exigencia que, en otra producción, habría sido la más compleja del calendario. Sin embargo, explicó que el elenco y el equipo técnico asumieron el desafío con paciencia debido a la dimensión del proyecto.

PUBLICIDAD

Damon también puso en perspectiva el desempeño comercial de la película. Recordó que The Martian había sido hasta entonces el mayor éxito que encabezó, pero sostuvo que La Odisea recaudó tres veces más. Aun así, evitó describir a cualquier estreno como una garantía. “No existen los éxitos seguros”, advirtió. Y agregó: “Ahí es cuando uno se mete en problemas, cuando piensa que algo será un éxito asegurado”.

La escena con Anne Hathaway fue el centro emocional de la película

Entre las secuencias que más preparación demandaron, Damon mencionó el reencuentro entre Odiseo y Penélope, interpretada por Anne Hathaway, luego del regreso del personaje a Ítaca. Para Nolan, según relató el actor, esa escena justificaba por sí sola la realización de la película.

PUBLICIDAD

Damon dijo que escribió el monólogo final de su personaje en el teléfono y lo repasó durante meses fuera del set. “Sabía que esa escena tenía que funcionar. Si funcionaba, la película funcionaba”, expresó.

Matt Damon redactó en su teléfono el monólogo final para la escena del reencuentro de Odiseo con el personaje de Anne Hathaway (Créditos: Universal)

El actor atribuyó parte del desgaste visible de su personaje a las condiciones reales de la filmación. Durante una escena con Samantha Morton, contó, llegó al rodaje después de no dormir durante 24 horas, tras un traslado entre Islandia y Escocia y una serie de jornadas nocturnas. Esa fatiga, consideró, resultó útil para representar a un hombre atravesado por dos décadas de distancia y conflictos.

PUBLICIDAD

Sobre Morton, Damon afirmó que espera que su participación vuelva a situarla entre las actrices consideradas para nuevos proyectos. “Es extraordinaria”, dijo sobre su compañera, con quien había estado cerca de trabajar en 2003.

El actor recordó cuando las ofertas dejaron de llegar

Pese a su extensa filmografía, Damon reconoció que atravesó momentos de incertidumbre. Uno de ellos ocurrió antes del estreno de The Bourne Identity, después de que The Legend of Bagger Vance y All the Pretty Horses no tuvieran el resultado esperado en taquilla.

El retraso de Bourne alimentó versiones negativas sobre la película, mientras el teléfono dejó de sonar. En ese contexto, Steven Soderbergh le ofreció el protagónico de The Informant!, una propuesta que inicialmente lo desconcertó.

PUBLICIDAD

La filmación del personaje de Odiseo en "The Odyssey" requirió un esfuerzo físico y emocional poco habitual

“Me pregunté si me estaba llamando para escribirla, porque no podía imaginar que me quisiera como actor principal”, recordó. El posterior éxito de The Bourne Identity modificó ese escenario.

Damon sostuvo que los estudios mantienen listas variables de actores con los que están dispuestos a aprobar una película. “Es un cálculo bastante frío. A veces estoy en esa lista y a veces no”, indicó.

Su representante, Patrick Whitesell, le advirtió entre 2012 y 2014 que una sucesión de papeles secundarios podía consolidarlo en ese lugar. Después llegó The Martian, que lo devolvió a un protagónico de gran escala.

PUBLICIDAD

El vínculo con Ben Affleck y una pausa después de otro proyecto

El actor también habló de Ben Affleck, su amigo y socio en la productora Artists Equity. Señaló que ambos buscan elegir trabajos que se adapten a sus vidas familiares y que les resulten estimulantes, sin aceptar proyectos por temor a quedarse sin empleo.

El actor detalló el vínculo profesional y de amistad que mantiene con Ben Affleck (REUTERS/Mario Anzuoni)

Damon recordó que rechazó protagonizar Ted, pese a haberse reído al leer el guion. Con el tiempo, lamentó especialmente que la película se filmara en Boston: habría podido pasar seis meses cerca de su padre, quien murió años después. De todos modos, consideró que Mark Wahlberg era el actor indicado para ese papel.

Tras terminar un proyecto con los Daniels, que describió como una propuesta muy distinta a lo que había hecho hasta ahora, Damon dijo que planea tomarse un descanso prolongado. Luego, espera mantener su sociedad creativa con Affleck. “Ese era nuestro sueño cuando éramos chicos. Tenemos que honrar a esos chicos y seguir trabajando juntos si podemos”, afirmó.

PUBLICIDAD