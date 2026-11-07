Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

North West, de 13 años, acompañó a su padre y a Bianca Censori en el evento de Yeezy en Los Ángeles (Crédito: AFP)

Guardar

Bianca Censori volvió a llamar la atención por su particular elección de vestuario. La esposa de Kanye West asistió al desfile de la nueva colección de Yeezy en Los Ángeles con un ajustado enterizo color arena, cuyo escote descendía por debajo del ombligo. Su apariencia generó polémica en redes sociales, especialmente porque estuvo acompañada por los cuatro hijos del rapero, quienes son menores de edad.

La presencia de North (13), Saint (10), Chicago (8) y Psalm (7) fue inusual. Aunque West suele aparecer frecuentemente con su hija mayor, sus tres hijos menores rara vez son vistos públicamente junto a él. De hecho, el desfile marcó la primera vez en dos años en que el músico llevó a todos sus pequeños a un evento.

PUBLICIDAD

Un atuendo de infarto

Para el desfile, la arquitecta australiana de 31 años, eligió un body de terciopelo color arena, con mangas largas y una cremallera abierta hasta debajo del ombligo, que dejaba gran parte de su torso al descubierto.

Completó el conjunto con botas altas de gamuza con cordones, un pequeño bolso sujeto a uno de sus brazos y el cabello castaño rojizo con flequillo.

Algunos usuarios de X cuestionaron que North West tuviera que compartir el evento familiar con una vestimenta tan reveladora de su madrastra (Crédito: AFP)

En contraste, North West llevó una chaqueta negra extragrande, botas gruesas y una larga peluca azul turquesa. También lució nuevos piercings faciales falsos y lentes de contacto del mismo color.

Las fotografías en las que ambas posan juntas se viralizaron en internet. Algunos usuarios cuestionaron que Censori eligiera una vestimenta tan reveladora durante una actividad en la que estaba acompañada por menores de edad.

PUBLICIDAD

“Me alegra mucho que esos niños tengan modelos a seguir tan sanos y responsables en sus vidas”, apuntó un internauta con sarcasmo. “¿Por qué piensa que vestir así frente a los niños es apropiado?“, dijo otra persona en X.

Kanye West reunió a sus cuatro hijos en público durante su primera presentación de moda en cuatro años (Crédito: AFP)

El regreso de Kanye West con Yeezy Season 01

El encuentro familiar ocurrió durante Yeezy Season 01, la primera presentación de moda de West en cuatro años. El evento, realizado el miércoles 4 de noviembre, también coincidió con la apertura de Droam 1, la primera tienda insignia de la marca, ubicada en Beverly Boulevard, Los Ángeles.

El desfile reunió a figuras cercanas al músico, entre ellas Kid Cudi, Big Sean y 2 Chainz. Los modelos recorrieron el espacio alrededor de una gran estructura blanca en lugar de utilizar una pasarela convencional.

PUBLICIDAD

Kanye West regresó a la escena de la moda con una nueva colección de su firma Yeezy, después de cuatro años sin organizar un desfile.

La anterior presentación de Yeezy tuvo lugar en octubre de 2022, durante la Semana de la Moda de París. Aquella ocasión estuvo acompañada por una fuerte controversia después de que West y algunos modelos aparecieran con camisetas que llevaban el mensaje “White Lives Matter”, lo que provocó una ola de críticas.