Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

Bug Hall se alejó de la actuación para vivir en una granja junto a su esposa y sus cinco hijos. (Créditos: Captura de video. X/Bug Hall)

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Brandon “Bug” Hall es recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños traviesos (The Little Rascals, 1994). Más de tres décadas después, decidió apelar a la solidaridad de sus seguidores para afrontar gastos familiares. El exactor, de 41 años, abrió una campaña de recaudación en GoFundMe mientras se prepara para recibir a su sexto hijo, cuyo nacimiento está previsto para las próximas semanas.

La iniciativa fue publicada el jueves 5 de noviembre y tiene una meta inicial de USD 2.000. Sin embargo, la respuesta superó sus expectativas: al momento de la publicación de Us Weekly, el 7 de noviembre, había recaudado más de USD 9.000 gracias a 102 donaciones.

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“Ya han pasado seis años desde que ‘me cancelé’ a mí mismo y he evitado hacer una de estas campañas durante todo ese tiempo. Siempre dije que esta era mi elección, así que no quería trasladar a otros esa gloriosa carga, a menos que no hubiera otra opción. Bueno, aquí estamos”, escribió.

El actor de 41 años espera a su sexto hijo y busca completar los preparativos de su vivienda antes del nacimiento. (Captura/GoFundMe)

El actor empleó la expresión ‘autocancelación’ por su decisión de alejarse de la industria del entretenimiento y abandonar la carrera que lo había hecho conocido desde su infancia.

Los gastos que necesita cubrir antes del nacimiento

Según relató en GoFundMe, Hall y su familia consiguieron instalarse en un terreno rural de Arkansas, pero todavía tienen pendientes algunos trabajos y necesidades básicas para acondicionar el lugar. Aunque se mostró satisfecho con la mudanza, reconoció que la adaptación ha resultado más complicada de lo esperado.

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El actor detalló que le faltan algunos materiales para terminar de poner en funcionamiento su nueva propiedad y que también acumula retrasos en el pago de varias facturas. Entre ellas mencionó el servicio telefónico, el propano que utilizan en su casa rodante y un cargo inesperado por la conexión eléctrica.

Hall reconoció que le costó pedir dinero públicamente después de varios años de intentar resolver sus dificultades por cuenta propia.(Captura/GoFundMe)

“Estamos todos muy felices de estar aquí e incluso disfrutamos de vivir con ciertas incomodidades, pero el bebé número seis llegará en menos de un mes y realmente necesito ayuda para terminar de resolver las últimas cosas antes de que nazca”, expresó.

Hall señaló que su intención es completar los trabajos pendientes durante las próximas dos semanas para después poder aceptar algunos empleos antes del nacimiento. También reconoció que otras personas atraviesan dificultades económicas y que no considera que su familia merezca más ayuda que ellas.

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“Los tiempos son difíciles para todos y no soy más merecedor que nadie, pero les pido, por caridad, que ayuden en lo que puedan, ya sea económicamente, compartiendo esta campaña o mediante sus oraciones por los Hall-Barnett de la Santa Cruz”, escribió.

El actor está casado con Jill desde 2017. Juntos tienen cinco hijos: cuatro niñas y un niño. La llegada del sexto bebé ampliará la familia en medio de los preparativos para establecerse definitivamente en su nueva vivienda.

Su arresto y su decisión de abandonar Hollywood

Hall sorprendió al contar que había regalado la mayoría de sus pertenencias y todos sus ahorros como parte de su decisión de vivir con pocos recursos.(Composición fotográfica)

El pedido de ayuda económica se conoce meses después de que Hall fuera arrestado en Ohio, en abril de 2026. Según informó PEOPLE, el actor fue acusado de no comparecer ante un tribunal el 31 de diciembre de 2024, en un proceso relacionado con una infracción de tránsito del 29 de octubre de ese año por conducir sin seguro de responsabilidad civil. La acusación por incomparecencia dio lugar a su detención.

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Su situación actual también está relacionada con una decisión personal que tomó años atrás: abandonar Hollywood y adoptar una vida alejada de las comodidades convencionales. En enero de 2026, durante una entrevista con Daily Mail, Hall explicó que había hecho un “voto de pobreza” y que se había trasladado con su esposa y sus cinco hijos a un terreno de aproximadamente 80 acres cerca de Mountain View, Arkansas.

El antiguo intérprete de Alfalfa se definió como un “extremista católico radical” y contó que había regalado la mayor parte de sus pertenencias y todos sus ahorros para reducir al mínimo su dependencia del dinero. Su intención era construir una vivienda propia y llevar una vida autosuficiente, fuera de los circuitos habituales de trabajo y consumo.

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