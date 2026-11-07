La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

Robert Pattinson y Nicholas Hoult tienen 40 y 36 años, respectivamente, y ahora aparecen entre los aspirantes al papel de 007 (REUTERS/REUTERS)

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La carrera por interpretar al próximo James Bond incorpora dos nombres inesperados. Robert Pattinson y Nicholas Hoult habrían realizado pruebas de cámara para convertirse en el nuevo agente 007, un papel que quedó vacante tras la despedida de Daniel Craig y que ahora busca protagonista para una nueva etapa de la franquicia.

Según informó Variety el 6 de noviembre, ambos actores británicos figuran entre los intérpretes que pasaron a una de las etapas decisivas de casting para el filme que dirigirá Dennis Villeneuve. Los medios además precisan que las audiciones se habrían realizado el fin de semana del 24 de octubre.

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La posible incorporación de Pattinson sorprende por su trayectoria como protagonista de grandes franquicias. El actor, de 40 años, saltó al estrellato internacional gracias a su interpretación de Edward Cullen en la saga Crepúsculo y también formó parte de Harry Potter. Actualmente interpreta a Bruce Wayne en la franquicia The Batman, de DC Studios, y trabaja en The Batman Part II.

Robert Pattinson podría pasar de interpretar al Caballero de la Noche a convertirse en el agente secreto más famoso del cine. REUTERS/Yves Herman

Además, Pattinson tiene experiencia reciente con Villeneuve, el cineasta elegido para ponerse al frente de Bond 26. Ambos colaboraron en Dune: Part Three, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Según NME, esta relación profesional podría jugar a favor del actor en el proceso de selección.

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Por otro lado, Nicholas Hoult, de 36 años, también cuenta con experiencia en producciones de gran alcance. El intérprete da vida a Lex Luthor en las películas del universo de DC Studios y participó en la trilogía de precuelas de X-Men. Su próximo estreno es How to Rob a Bank, película de Amazon MGM Studios prevista para llegar a los cines el 13 de noviembre.

La posibilidad de que ambos compitan por el mismo papel recuerda una disputa anterior: Hoult también hizo pruebas para interpretar a Batman en la película de Matt Reeves, pero Pattinson obtuvo el personaje en 2019.

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Nicholas Hoult tiene experiencia como villano de una franquicia de superhéroes gracias a su interpretación de Lex Luthor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Quiénes son los otros candidatos y qué se sabe de la búsqueda

Antes de que surgieran los nombres de Pattinson y Hoult, los actores que concentraban la atención eran Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor, también señalados en los reportes sobre las pruebas para el papel. Con la información reciente, los cinco intérpretes habrían participado en el proceso, aunque el estudio no ha confirmado oficialmente la lista.

Otros nombres siguen vinculados a la búsqueda. Variety informó que en algún punto, Harry Styles mantuvo conversaciones por el papel y que Theo James, de 41 años, tampoco ha sido descartado.

Josh O'Connor, Callum Turner y Jack Lowden figuran entre los actores que realizarán pruebas para asumir el papel de James Bond (Composición fotográfica/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

Pierce Brosnan, quien interpretó a Bond durante la década de 1990, expresó su respaldo a Turner, mientras que Gary Oldman manifestó su apoyo a Lowden, su compañero en la serie Slow Horses.

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La selección está a cargo de una nueva estructura creativa. En 2025, Amazon MGM Studios eligió a Denis Villeneuve para dirigir la próxima película, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, quedó a cargo del guion. Los productores Amy Pascal y David Heyman lideran el proyecto, conocido provisionalmente como Bond 26.

La búsqueda del protagonista comenzó oficialmente en mayo de 2026. En agosto, Pascal declaró a Deadline que el anuncio del elegido podría llegar antes de finalizar el año. También explicó que el equipo trabaja con cautela, consciente del desafío que implica suceder a Daniel Craig, quien interpretó al agente durante 15 años y se despidió del personaje con No Time to Die (2021).

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