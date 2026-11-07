Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Karate Kid se estrenó en 1984, recaudó más de USD 130 millones y dio origen a secuelas, una producción independiente y la serie Cobra Kai

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Cuatro décadas después de su estreno, los actores de Karate Kid atravesaron caminos radicalmente distintos: consagraciones en Hollywood y regresos triunfales a través de Cobra Kai, la serie que resucitó la franquicia en Netflix.

El film original, estrenado en 1984 con un presupuesto de USD 8 millones, recaudó más de USD 130 millones en todo el mundo y se convirtió en un clásico de la década, según Daily Mail. Su historia, la de un adolescente de Nueva Jersey que aprende karate de la mano del encargado de su edificio, generó tres secuelas, una producción independiente y, décadas más tarde, una serie que presentó el universo a una nueva generación.

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Ralph Macchio cumplió 65 años y sigue vinculado al personaje que lo hizo famoso

Ralph Macchio tenía 22 años cuando interpretó a Daniel LaRusso en la película original, aunque su rostro ya era conocido por su participación junto a Matt Dillon y Patrick Swayze en The Outsiders. El rol lo consolidó como ícono de los 80 y abrió las puertas a papeles en My Cousin Vinny (1992) y apariciones en Ugly Betty, How I Met Your Mother y The Deuce.

Ralph Macchio interpretó a Daniel LaRusso a los 22 años y volvió al personaje en Cobra Kai y Karate Kid: Legends

Su regreso como LaRusso en Cobra Kai, que se emitió entre 2018 y 2025, lo conectó con el público más joven y resultó un fenómeno. También protagonizó Karate Kid: Legends (2025). En noviembre de 2024 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicada junto a la de su fallecido coprotagonista Pat Morita.

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Casado desde 1987 con la enfermera Phyllis Fierro, tiene dos hijos: Julia, quien actuó en Cobra Kai, y Daniel, nombre que tomó prestado de su personaje más célebre.

Pat Morita ya era una figura televisiva antes de encarnar al maestro Miyagi

El maestro de karate más recordado del cine de los ochenta no llegó al rol sin experiencia previa. Pat Morita, actor japonés-estadounidense, había interpretado a Arnold en la popular comedia televisiva Happy Days antes de dar vida a Mr. Miyagi. Su trabajo en Karate Kid le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1985.

Pat Morita interpretó a Mr. Miyagi, obtuvo una nominación al Oscar en 1985 y repitió el papel en las tres secuelas de Karate Kid

Repitió el papel en las tres secuelas, incluida The Next Karate Kid (1994), donde compartió pantalla con una joven Hilary Swank, y también participó en la serie infantil The Mystery Files of Shelby Woo. Morita murió en noviembre de 2005, a los 73 años, a causa de una insuficiencia renal. Cobra Kai rindió homenaje permanente a su personaje a lo largo de toda su emisión.

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William Zabka nunca había practicado karate cuando audicionó para el villano que lo marcó

El antagonista de la película original, Johnny Lawrence, fue creado por William Zabka sin ningún antecedente en artes marciales ni en motociclismo, dos elementos centrales del personaje. Zabka reveló que casi pierde el rol: en una prueba de selección, los productores hicieron correr a los actores detrás de Macchio, y él no fue el más rápido. Sin embargo, se quedó con el papel.

William Zabka no practicaba karate cuando audicionó para Johnny Lawrence y luego recuperó el papel en Cobra Kai

Luego de Karate Kid, apareció en National Lampoon’s European Vacation y Back to School, aunque durante años el peso del antagonista lo encasilló. Detrás de cámara, obtuvo una nominación al Oscar en 2004 por coescribir y producir el cortometraje Most.

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Su verdadera rehabilitación llegó con Cobra Kai, donde el personaje de Lawrence fue explorado con mucha mayor profundidad. Zabka, de 61 años, está casado con Stacie desde 2008 y tiene tres hijos.

Elisabeth Shue pasó de animadora de colegio a candidata al Oscar

Elisabeth Shue interpretó a Ali Mills, el interés romántico de LaRusso que desataba los celos de Lawrence. Lejos de quedar atrapada en ese papel secundario, construyó una carrera de primer nivel: compartió pantalla con Tom Cruise en Cocktail (1988) y se sumó a la saga Volver al Futuro como Jennifer Parker en las partes II y III. También protagonizó Adventures in Babysitting, The Saint y Hollow Man.

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Elisabeth Shue pasó de interpretar a Ali Mills en Karate Kid a recibir una nominación al Oscar por Leaving Las Vegas

Su mayor reconocimiento crítico llegó en 1995 con Leaving Las Vegas, junto a Nicolas Cage, trabajo por el que recibió una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Shue, de 63 años, también retomó sus estudios en Harvard, donde completó la licenciatura que había postergado por su carrera.

En televisión, integró el elenco de CSI: Crime Scene Investigation, The Boys y Greyhound. En 2021 regresó como Ali en Cobra Kai. Su hermano menor es el actor Andrew Shue, conocido por Melrose Place.

Martin Kove convirtió a John Kreese en uno de los antagonistas más duraderos de la saga

Martin Kove dio vida a John Kreese, el instructor del dojo cuya crueldad rivalizaba con la de sus propios alumnos. Apareció en la película original y en ambas secuelas, aunque con menor presencia en la tercera entrega. En paralelo a la saga, protagonizó la serie policial Cagney & Lacey y tuvo participaciones en Wyatt Earp y Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino.

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Martin Kove retomó a John Kreese en Cobra Kai, donde el personaje recibió una historia de fondo más compleja

Kove, de 80 años, retomó el papel en Cobra Kai, donde los guionistas dotaron al personaje de una historia de fondo más compleja. En 2021 compitió en la versión estadounidense de Bailando con las estrellas, aunque fue eliminado en la primera ronda. Tiene mellizos, Rachael y Jesse; este último apareció en Cobra Kai interpretando al joven Kreese en una escena del pasado.