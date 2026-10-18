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Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

La supermodelo compartió una fotografía en blanco y negro para recordar a su hijo, de 27 años, y agradeció las muestras de apoyo recibidas por su familia

Cindy Crawford recuerda los 27 años de vida de su hijo Presley Gerber.
Cindy Crawford recuerda los 27 años de vida de su hijo Presley Gerber.
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Cindy Crawford expresó su pesar por la muerte de su hijo, Presley Gerber, de 27 años, mediante una publicación en Instagram en la que recordó su vida y agradeció las muestras de apoyo recibidas por su familia.

El mensaje fue acompañado de una fotografía en blanco y negro del joven, en la que aparecen elementos que simulan alas de ángel. En la publicación, difundida el domingo, la supermodelo escribió que ella y sus familiares se encuentran profundamente afectados por la pérdida.

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También recordó los 27 años que compartieron con Presley y destacó aspectos de su personalidad, como su amabilidad y su disposición para mostrarse vulnerable.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, expresó.

Cindy Crawford también agradeció a las personas que se han comunicado con sus familiares para ofrecerles condolencias y muestras de solidaridad.

Cindy Crawford despidió a su hijo con un homenaje en Instagram.
Cindy Crawford despidió a su hijo con un homenaje en Instagram.

“Agradecemos las muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y aman a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia”, concluyó.

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Cabe destacar que Rande Gerber compartió el mismo mensaje en su cuenta de Instagram. Por su parte, Kaia Gerber, modelo y hermana de Presley, republicó la publicación de su madre, difundiendo así el homenaje familiar en sus propias redes sociales.

Investigación sobre las circunstancias de la muerte de Presley Gerber

De acuerdo con información publicada inicialmente por el medio estadounidense TMZ, Presley Gerber murió el 20 de septiembre en un centro de alojamiento para personas en recuperación de adicciones ubicado en Santa Mónica, California.

Según Page Six, Presley Gerber se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando llegó al centro de rehabilitación. TMZ, por su parte, informó que “no parecía estar sobrio” al momento de su ingreso.

Según ese reporte, el fallecimiento ocurrió pocas horas después de su ingreso al establecimiento. Las autoridades policiales investigan el caso como una posible sobredosis. Hasta la información difundida, no se sospechaba de la intervención de terceros en su muerte.

Presley Gerber
La causa de muerte de Presley Gerber sigue siendo investigada. (Instagram/@presleygerber)

Una fuente citada por ese medio afirmó que Gerber “no estaba bien” y que había enfrentado durante años problemas relacionados con su autoestima y con la percepción que tenía de sí mismo.

En una publicación de Instagram que posteriormente eliminó, compartida el 1 de diciembre de 2025 y citada por Just Jared, Gerber explicó que había atravesado varias pérdidas y que estas experiencias habían influido en su situación personal.

“Aquí les dejo algo claro: la verdad los hará libres (con suerte) jaja. He tenido muchas pérdidas de diferentes tipos últimamente. Eso no es una excusa, pero es la razón, o parte de ella, por la que estoy donde estoy ahora”, escribió.

Presley Gerber señaló que tomaba distintos medicamentos con objetivos específicos. Según explicó, utilizaba Valium, cuyo principio activo es diazepam, para ayudar a controlar la actividad del sistema nervioso central.

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
Presley Gerber confesó que tomaba varios medicamentos para controlar sus adicciones. (Instagram/@presleygerber)

Asimismo, consumía buprenorfina para tratar el dolor y los trastornos relacionados con el consumo de opioides, y Xanax, cuyo principio activo es alprazolam, “cuando los ataques de pánico eran realmente muy fuertes”.

En 2024 también había revelado que sobrevivió a una sobredosis de fentanilo que lo dejó en coma durante varios días.

El examen post mortem ya fue realizado; sin embargo, la determinación oficial de la causa del fallecimiento quedó pendiente mientras continúan las investigaciones.

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