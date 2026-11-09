Robert Pattinson hizo una prueba para convertirse en James Bond

Robert Pattinson participó en pruebas de cámara para el papel de James Bond, según fuentes citadas por The Hollywood Reporter. (REUTERS/Yves Herman)

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Robert Pattinson realizó una prueba de cámara para interpretar a James Bond, según informaron fuentes a The Hollywood Reporter. El actor británico, conocido mundialmente por encabezar la actual franquicia de Batman, quedó incluido entre los aspirantes a relevar a Daniel Craig como el agente 007 en la próxima película de la saga.

Las pruebas habrían tenido lugar durante el fin de semana del 24 de octubre, de acuerdo con el medio especializado. También participaron Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor, mientras que Nicholas Hoult surgió como otro de los nombres considerados en el proceso. Amazon no realizó comentarios sobre la información.

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La búsqueda del nuevo 007 reúne a varios actores tras la salida de Daniel Craig. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La candidatura de Pattinson rompe con una previsión sobre la saga

La presencia de Pattinson entre los candidatos modifica una de las suposiciones que rodeaban el relevo de Craig. Hasta ahora, se esperaba que la producción optara por un actor con menor exposición internacional para dar inicio a una nueva etapa del personaje. Pattinson, de 40 años, pertenece en cambio al grupo de intérpretes más reconocidos de su generación.

Su selección supondría además una convivencia con otro de sus papeles más visibles. El actor se encuentra actualmente en Londres para filmar The Batman Part II, continuación de la película estrenada en 2022. La ciudad también ha sido uno de los escenarios de las pruebas para elegir al próximo Bond, según la publicación estadounidense.

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Josh O Connor es otro posible candidato para ponerse el traje de James Bond. (Sophie Mutevelian / Netflix)

Pattinson asumió el papel de Bruce Wayne tras una carrera que incluyó la saga Twilight, películas independientes y colaboraciones con directores como Christopher Nolan, Robert Eggers y los hermanos Safdie. En 2020 participó en Tenet, la producción de espionaje de Nolan, una experiencia que ahora adquiere otra lectura ante su posible llegada a la serie de 007.

Denis Villeneuve ya trabajó con el actor en la nueva Dune

Uno de los elementos que vincula a Pattinson con el proyecto es su relación profesional con Denis Villeneuve, director elegido para la siguiente película de Bond. Ambos trabajaron en Dune: Part Three, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre, y las fuentes consultadas por The Hollywood Reporter indicaron que esa colaboración tuvo un resultado favorable.

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Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de la franquicia James Bond. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La designación de Villeneuve anticipa un nuevo enfoque para la franquicia, aunque aún no se comunicaron detalles sobre el argumento, la fecha de rodaje ni el estreno de la película. El director canadiense asumirá la tarea de llevar a la pantalla una serie que, durante décadas, se apoyó en cambios de intérprete para renovar a su protagonista.

La producción estará a cargo de Amy Pascal, vinculada a las películas de Spider-Man, y David Heyman, productor de la saga Harry Potter. Pattinson tuvo una breve pero recordada aparición en Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005, donde interpretó a Cedric Diggory antes de alcanzar notoriedad global con Twilight.

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El actor británico filma actualmente The Batman Part II en Londres. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Amazon controla por primera vez el rumbo creativo de 007

La elección del próximo Bond coincide con un cambio de estructura sin precedentes. Amazon obtuvo el control creativo de la franquicia tras un acuerdo con la familia Broccoli en febrero de 2025. Barbara Broccoli y Michael G. Wilson habían supervisado durante años las decisiones artísticas de la serie a través de Eon Productions.

El recambio llega 21 años después de que Daniel Craig fuera anunciado como el sexto actor oficial en interpretar a Bond, en octubre de 2005. El británico dejó el personaje tras cinco películas y cerró su ciclo con No Time to Die, estrenada en 2021.

Daniel Craig interpretó al agente 007 en cinco películas entre 2006 y 2021. (Instagram/@007)

Durante su etapa, Skyfall, dirigida por Sam Mendes y estrenada en 2012, se convirtió en la única película de James Bond que superó los USD 1.000 millones de recaudación mundial. La definición del nuevo intérprete marcará el primer paso visible de la franquicia bajo la conducción de Amazon y del equipo de productores ya confirmado.

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