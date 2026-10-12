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Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

La lesión se produjo mientras el artista cumple su condena federal en Nueva Jersey

Sean “Diddy” Combs
Reportan lesión en la cabeza de Sean “Diddy” Combs durante su estancia en prisión. (AP)
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Sean “Diddy” Combs fue trasladado a un hospital después de sufrir una lesión en la cabeza mientras se encontraba recluido en el centro penitenciario Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 10 de octubre, de acuerdo con información publicada por el medio TMZ y confirmada posteriormente por una fuente consultada por la revista People.

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Según TMZ, que citó fuentes penitenciarias, el músico fue trasladado en una ambulancia durante las primeras horas del sábado. Una fuente con conocimiento del caso confirmó a People que el recluso fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con esa misma fuente, la lesión no ponía en riesgo su vida. Combs regresó al centro penitenciario ese mismo sábado y posteriormente fue ingresado en una celda de aislamiento.

Hasta el momento, no se ha informado cómo ocurrió el incidente ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron la lesión.

La lesión de Sean “Diddy” Combs no puso en peligro su vida. (REUTERS/Andrew Kelly)
La lesión de Sean “Diddy” Combs no puso en peligro su vida. (REUTERS/Andrew Kelly)

Juda Engelmayer, portavoz del artista, señaló que el equipo de Sean “Diddy” Combs estaba al tanto de las informaciones difundidas y trabajaba para confirmar lo sucedido.

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“Somos conscientes de los informes relacionados con Sean Combs y estamos trabajando para confirmar las circunstancias”, indicó el representante en una declaración.

También señaló que la salud y el bienestar del músico eran la principal preocupación de su equipo y agradeció las muestras de interés recibidas.

El traslado al hospital se produce mientras Combs permanece bajo custodia federal en FCI Fort Dix, una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey.

Según información publicada previamente por People, el músico ya había permanecido en aislamiento después de que NBC News difundiera un reporte sobre la supuesta presencia de artículos prohibidos entre sus pertenencias dentro del centro penitenciario.

Sean 'Diddy' Combs había estado en aislamiento por tener artículos prohibidos en prisión. (EFE/NINA PROMMER)
Sean 'Diddy' Combs había estado en aislamiento por tener artículos prohibidos en prisión. (EFE/NINA PROMMER)

Antes de su traslado a Fort Dix, el rapero permaneció detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

El productor cumple una condena federal de 50 meses de prisión después de ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución en un juicio celebrado en 2025.

El proceso judicial incluyó acusaciones vinculadas con su conducta personal y sus actividades, aunque el veredicto contempló esos dos cargos específicos.

Cabe recordar que en julio de 2026, Sean “Diddy” Combs había sido trasladado a una unidad de aislamiento después de una pelea con otro interno. TMZ reportó que el altercado habría comenzado después de que el otro preso realizara comentarios ofensivos dirigidos a Combs.

El artista cumple actualmente una condena federal de 50 meses después de haber sido declarado culpable en octubre de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. El proceso judicial derivó en su ingreso al sistema penitenciario federal.

La prisión no tiene autorización para revelar información sobre Sean “Diddy” Combs. (AP)
La prisión no tiene autorización para revelar información sobre Sean “Diddy” Combs. (AP)

La fecha prevista para su liberación ha cambiado en varias ocasiones durante los últimos meses. Según información publicada por Us Weekly, actualmente está programada para el 20 de febrero de 2028. Inicialmente se había establecido para el 4 de junio de ese mismo año.

En marzo, la fecha fue adelantada al 25 de abril de 2028. Dos meses después volvió a modificarse y quedó fijada para el 23 de febrero. En julio se informó de un nuevo adelanto, inicialmente hasta enero de 2028, antes de que la fecha fuera modificada nuevamente en agosto.

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