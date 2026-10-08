“Salí destrozado física y emocionalmente”: Glen Powell habló sobre el ritmo de trabajo que lo llevó al límite en “The Running Man”

Glen Powell interpreta a Ben Richards, un trabajador de bajos recursos que decide ingresar a "The Running Man", un programa televisivo de supervivencia en el que deberá permanecer con vida durante 30 días para obtener el dinero que necesita para el tratamiento de su hija (Paramount Pictures)

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Glen Powell revisó el ritmo de trabajo que sostuvo desde su consolidación en Hollywood tras una lesión en la mano, una infección que requirió cirugía de urgencia y una agenda marcada por rodajes sucesivos.

El actor estadounidense decidió poner límites a su carrera para recuperar tiempo con su familia, su pareja y sus proyectos personales, según relató en una entrevista con Esquire.

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A los 37 años, Powell acumuló papeles protagónicos, guiones, tareas de producción y compromisos promocionales. El impulso profesional que siguió a Top Gun: Maverick le permitió encabezar títulos como Anyone but You, Twisters y Hit Man, además de trabajar en la serie Chad Powers. Esa dinámica también tuvo consecuencias físicas y emocionales.

Una lesión durante The Running Man obligó a una cirugía de urgencia

El momento más delicado ocurrió durante el rodaje de The Running Man, la película de acción dirigida por Edgar Wright. En una secuencia de combate, el personaje de Evan McCone debía apuñalar la mano del personaje interpretado por Powell con un cuchillo de utilería de hoja retráctil.

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Glen Powell decidió limitar sus compromisos en Hollywood para priorizar su vida personal tras acumular rodajes consecutivos (Instagram/@esquire)

La fuerza del impacto le rompió un tendón, aunque el actor no detectó de inmediato la gravedad de la lesión. Powell siguió con el trabajo porque la producción tenía una fecha de estreno y luego debía incorporarse a The Great Beyond, la película de J. J. Abrams.

Con el paso de las horas, el dolor se intensificó y la mano empezó a inflamarse. En una guardia médica de Bulgaria, los especialistas detectaron que el tejido estaba seccionado y que había una infección séptica. “Podría despertar sin una mano”, le advirtieron los médicos antes de la intervención.

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Tras la operación, el equipo médico le indicó que mantuviera la mano seca, caliente y en reposo. El actor volvió al set al día siguiente. La producción incorporó los vendajes a la historia y Powell filmó una escena física con temperaturas de -10 °C, con un solo brazo disponible para la acción.

Un cuchillo de utilería provocó la rotura de un tendón y una infección en la mano de Powell durante el rodaje de The Running Man (Paramount Pictures)

“Salí destrozado, física y emocionalmente de esa película”, afirmó el intérprete, quien entonces empezó a preguntarse si debía mantener la velocidad que había impuesto a su carrera.

Los problemas de taquilla y producción profundizaron el desgaste

La lesión coincidió con un período de resultados irregulares en algunos de sus estrenos. Señaló que The Running Man llegó a las salas en medio de problemas internos en Paramount, con cambios en el área de marketing a pocas semanas del lanzamiento y una fusión que afectó la organización del estudio.

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El actor también se refirió al thriller de A24 How to Make a Killing, estrenado en 2026. “No hubo tiempo suficiente para hacerla bien”, comentó sobre esa experiencia. Para Powell, el proceso reforzó una idea que luego trasladó a otros compromisos laborales: la necesidad de evitar decisiones tomadas bajo presión de calendario.

Los cambios en la estrategia de marketing del estudio Paramount afectaron la promoción del largometraje The Running Man (REUTERS)

La reorganización de fechas tampoco alteró su respuesta ante el retraso de The Great Beyond, que pasó de noviembre de 2026 a octubre de 2027. “Realmente estoy hecho para esto”, sostuvo al hablar de la capacidad de adaptación que exige la industria.

El consejo de su familia y la decisión de bajar el ritmo

El impacto de esa etapa resultó visible para su entorno. Según relató a Esquire, perdió parte de su entusiasmo cotidiano y tenía problemas para concentrarse en sus amigos y familiares aun cuando compartía tiempo con ellos.

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Su madre y sus hermanas le sugirieron que protegiera su agenda y estableciera límites. “Estás perdiendo un poco de esa magia”, le advirtieron. Powell aseguró que tomó esa recomendación con seriedad: “Considero sus palabras como la palabra de Dios”.

La madre y las hermanas de Glen Powell le aconsejaron modificar su agenda laboral para evitar el desgaste físico (REUTERS)

A partir de entonces, contrató a un asistente, redujo su disponibilidad personal y comenzó a planear períodos de descanso. También revisó el volumen de información y compromisos que aceptaba fuera de los rodajes.

Durante el verano boreal, pasó parte de julio y agosto en París junto a su pareja, la actriz Michelle Randolph, que trabajaba en la capital francesa. Explicó que ese tiempo le permitió ordenar asuntos familiares, económicos y profesionales. “Me permitió recordarme lo que me encanta de este trabajo”, señaló.

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Nuevos proyectos y una vida más cerca de Texas

La salud de sus padres también influyó en su forma de entender el éxito. Cuando tenía 24 años, ambos recibieron diagnósticos de cáncer y el actor recordó que entonces no contaba con recursos para ayudar a costear la atención médica. Años después, pudo financiar tratamientos y asistencia privada cuando enfrentaron otros problemas de salud.

Powell adquirió propiedades residenciales en Texas para permanecer cerca de sus padres tras superar problemas médicos familiares (REUTERS)

Decidió regresar a Texas y compró varias propiedades cercanas para que sus padres y sus hermanas vivieran cerca de él. Esa cercanía familiar se convirtió en una de sus prioridades mientras mantiene en desarrollo proyectos con J. J. Abrams, Ron Howard y Richard Linklater.

“Creo en lo que hago”, expresó al describir su compromiso con las películas que protagoniza y produce. Luego resumió el costo de esa exigencia: “No es fácil preocuparse tanto”.

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