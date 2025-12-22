El ascenso de Glen Powell: de dormir en un garaje a protagonizar éxitos

Glen Powell pasó de dormir en un garaje en Los Ángeles a convertirse en protagonista de éxitos de Hollywood (REUTERS/Eduardo Munoz)

Con perseverancia y talento, Glen Powell transformó su destino en la industria del entretenimiento y pasó de la precariedad absoluta al protagonismo en grandes producciones internacionales. El actor, nacido en Austin, Texas, se ha consagrado en la pantalla gracias a éxitos recientes como Top Gun: Maverick, Cualquiera menos tú y The Running Man. Sin embargo, su actualidad dista mucho de sus inicios, marcados por la incertidumbre, la escasez y el sacrificio, según destaca SensaCine.

Comienzos humildes y vocación temprana

Powell nació y creció en Austin, donde de niño practicó fútbol americano y lacrosse, deportes que le aportaron disciplina y capacidad de trabajo en equipo. A los 13 años, su destino comenzó a definirse cuando debutó en Spy Kids 3, una experiencia que consolidó su verdadera vocación: la actuación. Poco después, abandonó sus estudios universitarios para concentrar todos sus esfuerzos en forjar una carrera artística.

Powell inició su vocación actoral a los trece años con un debut en "Spy Kids 3", marcando el rumbo de su carrera (Crédito: Mini espías 3D: Se Acabó El Juego)

El joven actor alternó pequeños papeles logrados en Texas con otros trabajos menores, que nunca le proporcionaron estabilidad ni la posibilidad de dedicarse de lleno a interpretar. Esa situación lo empujó a tomar una decisión difícil: instalarse en Los Ángeles, epicentro del cine y la televisión en Estados Unidos, para intentar abrirse paso en un entorno mucho más competitivo.

Superar la precariedad en Los Ángeles

Tras llegar a California, Powell encontró refugio en la residencia de un conocido en Holmby Hills. Allí se instaló sin coste a cambio de tareas como trasladar al hijo de la familia y entrenar equipos deportivos, lo que le permitió sobrevivir sin ingresos fijos. Esa estabilidad fue efímera: el divorcio de los propietarios lo obligó a marcharse, llevándolo a buscar refugio en el garaje de una casa en Van Nuys, una zona modesta de la ciudad.

En ese periodo, padeció dificultades económicas extremas, llegando a carecer de recursos básicos, según narra SensaCine, pero mantuvo el foco en perfeccionar su oficio y mantenerse activo en castings.

La perseverancia y el talento permitieron a Glen Powell superar la precariedad y alcanzar el reconocimiento en la industria del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de la adversidad, la determinación de Powell nunca flaqueó. Durante ese tiempo, aceptó cualquier oportunidad de trabajo disponible, a menudo recibiendo pagos mínimos por papeles pequeños tanto en el cine como en la televisión. Aquellos años forjaron su carácter y gestaron la ética profesional que hoy lo distingue.

El punto de inflexión y los primeros reconocimientos

El primer avance significativo llegó en 2014, cuando logró un papel en Los mercenarios 3, lo que marcó el principio de su ascenso. Gracias a ese contrato, el actor salió de la pobreza y pudo estabilizar su vida en Los Ángeles, transformando su rutina tanto personal como profesional.

El salto profesional de Glen Powell comenzó con su participación en Los mercenarios 3, que le abrió puertas en Hollywood (YouTube: Jake Shane)

Su rendimiento en Los mercenarios 3 lo acercó a productores y directores influyentes, quienes comenzaron a verlo como una figura emergente para proyectos de mayor envergadura. Powell fue sumando créditos en televisión y cine, logrando papeles secundarios cada vez más relevantes.

Ascenso a la fama y consolidación en la industria

El salto definitivo a la popularidad internacional se produjo cuando obtuvo un papel de peso en Top Gun: Maverick, la esperada secuela del clásico ochentero protagonizado por Tom Cruise. Su participación en la producción de Paramount Pictures le otorgó visibilidad y lo posicionó en el radar de los estudios de Hollywood.

A pesar de ello, Powell aseguró que su día a día no cambió de inmediato tras el estreno: “No fue un giro radical, las oportunidades crecieron, pero no de un día para el otro”.

El actor Glen Powell consolidó su carrera tras su papel en Top Gun: Maverick y la comedia Cualquiera menos tú (Paramount)

El momento clave llegó con la comedia romántica Cualquiera menos tú, donde consolidó su imagen como protagonista y demostró una versatilidad capaz de captar la atención de la industria. El éxito de la película impulsó a los grandes estudios a confiarle roles principales, sentando las bases para una etapa de mayor protagonismo.

Reconocimiento actual y nuevos desafíos

Hoy, Glen Powell es uno de los actores más solicitados de Hollywood, tras años de sacrificio y esfuerzo constante (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En la actualidad, Glen Powell disfruta de un lugar consolidado en Hollywood, participa en producciones de alto perfil y ha dejado lejos los años de precariedad y sacrificios. Su biografía —recogida por SensaCine— es testimonio de cómo la vocación y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de una vida, especialmente en un universo tan competitivo como el del cine estadounidense.

“Una oportunidad inesperada puede redefinir todo”, señala Powell sobre el recorrido que lo llevó de dormir en un garaje a convertirse en uno de los actores más solicitados del momento.