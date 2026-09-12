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Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

El actor contó que la comedia deportiva fue diseñada con tres tandas de seis capítulos para resolver el conflicto de identidad del protagonista sin estirar la premisa más allá de lo necesario

Glen Powell anticipó que Chad Powers podría concluir tras 18 episodios, distribuidos en tres temporadas
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Glen Powell proyecta que Chad Powers concluya tras 18 episodios, distribuidos en tres temporadas de seis capítulos, siempre que Hulu apruebe nuevas entregas.

El actor y productor explicó a The Hollywood Reporter que el equipo creativo definió una hoja de ruta para desarrollar el conflicto de identidad del protagonista sin extender la historia más allá de lo que permite su premisa.

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La serie fue pensada para concluir en tres temporadas

La meta de 18 episodios no representa un anuncio oficial de Hulu ni garantiza la renovación de la ficción. Se trata, en cambio, del horizonte creativo que Powell acordó con Michael Waldron, cocreador de la serie.

Cada temporada tendría seis capítulos de unos 30 minutos, una estructura que permitiría avanzar hacia una resolución sin perder el foco sobre el personaje central.

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El actor explicó que el equipo creativo definió un desenlace para evitar extender la historia sin necesidad narrativa (REUTERS/Daniel Cole)
El actor explicó que el equipo creativo definió un desenlace para evitar extender la historia sin necesidad narrativa (REUTERS/Daniel Cole)

Powell afirmó que ese límite estuvo presente desde el inicio del proyecto. “Uno de mis fastidios en televisión es cuando la gente no acierta con el final”, señaló en declaraciones a The Hollywood Reporter.

El intérprete cuestionó las producciones que prolongan sus tramas después de haber alcanzado un desenlace posible y sostuvo que una historia cerrada en el momento adecuado puede resultar más satisfactoria para el público.

El actor resumió su postura con una crítica a las narraciones que se extienden por razones ajenas al desarrollo dramático. “Cuando alargan las cosas. Yo pienso: ‘¡Vamos!’”, expresó.

Para Powell, una serie debe identificar cuándo su conflicto principal llegó al punto de resolución y evitar que la continuidad de la producción altere la lógica planteada en sus primeros episodios.

La identidad de Chad no puede sostenerse de forma indefinida

El límite previsto para la serie también responde a la premisa de Chad Powers. La historia sigue a Russ Holliday, un exjugador que adopta una nueva identidad para integrarse a un equipo universitario de fútbol americano.

Powell considera que el engaño no podría permanecer oculto durante un período prolongado, sobre todo después de una pausa entre temporadas del calendario deportivo universitario.

La popularidad del personaje dentro del equipo universitario pone en riesgo el secreto de Russ Holliday (foto: IMDb/Disney)
La popularidad del personaje dentro del equipo universitario pone en riesgo el secreto de Russ Holliday (foto: IMDb/Disney)

Según explicó el actor, la creciente atención sobre Chad complica la posibilidad de preservar la ficción que sostiene al personaje. “Cuando tienes la cantidad de ojos puestos en este hombre, en el centro de este equipo en South Georgia, y la leyenda de Chad Powers empieza a crecer, esta mentira se vuelve cada vez más difícil de sostener ante el mundo”, dijo al medio estadounidense.

Powell sostuvo que esa presión debe formar parte del relato y condicionar las decisiones de los personajes. “Hay que honrar eso. Esa es parte de la diversión de la serie”, afirmó. La popularidad de Chad dentro de South Georgia University podría convertir su éxito deportivo en una amenaza para Russ, cuya identidad anterior constituye el conflicto que organiza la trama.

La tercera temporada podría llevar la historia a los playoffs

Michael Waldron adelantó que una eventual tercera temporada tendría como escenario los playoffs del fútbol americano universitario. Antes de llegar a esa instancia, la segunda entrega profundizaría el vínculo entre Russ y Chad, dos facetas de un mismo personaje que comienzan a entrar en tensión tras los hechos del cierre de la primera temporada.

Chad Powers
Michael Waldron planteó que una eventual nueva entrega abordaría la integración entre las identidades de Russ y Chad

El guionista explicó que Russ se siente más cómodo bajo la identidad de Chad porque atravesó una catarsis al final de la primera parte. “Esta temporada Russ está mucho más cómodo porque tuvo esa catarsis al final de la primera temporada, cuando piensa: ‘Soy más feliz como Chad’”, señaló Waldron a The Hollywood Reporter.

El nuevo arco, de acuerdo con el cocreador, plantea si Russ puede aceptar otra vez la parte de sí mismo que dejó atrás. Ricky será una figura central en ese cuestionamiento, ya que le recuerda que ambas identidades pertenecen a la misma persona.

Waldron comparó ese posible recorrido con la relación entre Peter Parker y Spider-Man: Chad tendría que admitir que Russ seguirá siendo parte de su vida. Powell aseguró que el equipo ya conoce el destino que busca para la serie y que está conforme con esa culminación.

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