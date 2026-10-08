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Mientras Michael Bay negocia su regreso a Transformers, Spielberg se suma a la película: “Supervisará todos los aspectos creativos”

La próxima producción de Paramount reunirá a figuras de la etapa inicial de la saga, mientras Michael Bay negocia en una fase temprana su regreso a la dirección tras haber dejado la franquicia en 2017

Michael Bay dirigió la entrega inicial de la saga de películas "Transformers"
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Steven Spielberg asumirá un papel creativo central en la octava película de acción real de Transformers, mientras Michael Bay negocia su regreso a la dirección de una franquicia que dejó tras cinco entregas. El proyecto, aún sin título ni fecha de estreno, está en desarrollo en Paramount Pictures junto con Hasbro y busca recuperar elementos de las primeras películas de la saga.

Según informó GQ, Spielberg trabajará con el productor Lorenzo di Bonaventura y “supervisará todos los aspectos creativos” de la nueva entrega. Bay, responsable de las cinco cintas iniciales de acción real, mantiene conversaciones tempranas para volver a ocupar la silla de director.

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La película partirá de un guion de Jason Fuchs y estará ambientada en la actualidad. Por ahora, el estudio no reveló detalles de la trama, el reparto ni un calendario de rodaje.

Spielberg recupera una implicación más directa en la saga

El anuncio supone un cambio en el grado de participación de Spielberg. El cineasta figuró como productor ejecutivo desde Transformers (2007), dirigida por Bay, y tuvo una presencia creativa más visible en aquella primera etapa, que incluyó La venganza de los caídos (2009).

Con el avance de las secuelas, su intervención se volvió menos relevante. La nueva organización pretende que Spielberg y Di Bonaventura conduzcan la orientación creativa de una película que, de acuerdo con la información publicada, buscará respetar el espíritu de los largometrajes originales.

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Steven Spielberg asumirá un rol creativo central en la octava película de acción real de "Transformers" junto al productor Lorenzo di Bonaventura (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Steven Spielberg asumirá un rol creativo central en la octava película de acción real de "Transformers" junto al productor Lorenzo di Bonaventura (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La decisión llega después de que Paramount Skydance priorizaran una nueva película de la propiedad de Hasbro. El estudio quiere reactivar una marca que acumuló ocho producciones cinematográficas si se cuentan los derivados y la animación, aunque la próxima será la octava entrega de acción real.

GQ señaló que Spielberg continuará como productor ejecutivo y que su función será más amplia que en las películas recientes. En esa misma línea, la presencia de Bay todavía no está cerrada: las negociaciones se encuentran en una fase inicial.

Michael Bay podría volver tras casi una década fuera

Bay dirigió Transformers (2007), La venganza de los caídos (2009), El lado oscuro de la luna (2011), La era de la extinción (2014) y El último caballero (2017). Esta última fue su despedida de la serie, tras una etapa caracterizada por grandes secuencias de acción, destrucción urbana y una combinación de personajes humanos con los robots de Cybertron.

Director de la saga Transformers quedó impactado con la belleza de Machu Picchu. (FOTO: Andina)
Michael Bay mantiene conversaciones tempranas con Paramount Pictures para regresar a la dirección de la saga (FOTO: Andina)

Después de su salida, Paramount probó otros enfoques. Bumblebee (2018), dirigida por Travis Knight, funcionó como una historia de escala más acotada y obtuvo una recepción crítica más favorable. Más tarde llegaron El despertar de las bestias (2023), de Steven Caple Jr., y la película animada Transformers One (2024), dirigida por Josh Cooley.

El regreso de Bay permitiría reunir a las tres figuras asociadas a la fase inicial de la franquicia: el director, Spielberg como supervisor creativo y Di Bonaventura en la producción. También participarán Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto y Hasbro, según Deadline.

Jason Fuchs escribió una historia situada en el presente

Fuchs, guionista de It: Capítulo dos y Argylle, desarrolló el libreto que convenció a Spielberg de profundizar su implicación en la película. La información disponible establece que la acción se ubicará en el presente, aunque no aclara si el relato tendrá vínculos directos con los personajes o hechos de las entregas anteriores.

Tampoco hay anuncios sobre protagonistas humanos. Shia LaBeouf encabezó las tres primeras películas como Sam Witwicky, mientras que Mark Wahlberg lideró las dos siguientes. Sin embargo, no se espera que LaBeouf retome el papel, de acuerdo con GQ.

Megan Fox en Transformers
Shia LaBeouf interpretó al personaje de Sam Witwicky en las primeras tres películas (Captura de video)

La ausencia de un reparto confirmado deja abierta la posibilidad de que el proyecto introduzca nuevos personajes. El futuro de Optimus Prime también concentra atención tras la muerte de Peter Cullen, quien prestó su voz al líder de los Autobots durante décadas, desde la serie animada de los años 80 hasta las adaptaciones cinematográficas.

La película todavía no tiene fecha de estreno

El proyecto se encuentra en una fase de desarrollo temprano y no existe una fecha oficial para el inicio de producción. Si Bay alcanza un acuerdo y el rodaje comienza en 2027, el estreno podría quedar para 2028, aunque el estudio no comunicó previsiones.

La próxima decisión relevante será la confirmación del director y del elenco. Hasta entonces, Paramount, Spielberg y Di Bonaventura avanzarán con el guion de Fuchs para definir la nueva etapa de Transformers en la pantalla grande.

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