Matthew Lillard cuestionó el molde de Hollywood tras más de tres décadas: “Creo que buscan a alguien apuesto”

Matthew Lillard declaró que Hollywood no lo valora ni lo considera para encabezar grandes producciones cinematográficas

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Durante más de tres décadas, Matthew Lillard construyó una carrera reconocible en el cine estadounidense sin llegar a ocupar el lugar que, según sostiene, su trayectoria podía haberle dado. El actor considera que Hollywood no logró verlo como una figura para encabezar grandes producciones.

De Scream a la franquicia Scooby-Doo, Lillard alternó personajes cómicos, excéntricos y secundarios que permanecieron en la memoria del público. Esa variedad, sin embargo, no evitó que la industria lo ubicara fuera del perfil tradicional de estrella de cine.

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Lillard habló de esa distancia durante una entrevista en el pódcast I’ve Never Said This Before, conducido por Tommy DiDario. Consultado sobre si se siente valorado por Hollywood, respondió: “No, no realmente”.

El actor construyó su trayectoria con personajes secundarios en títulos reconocidos como Scream y la franquicia Scooby-Doo (YouTube/@NeverSaidThisBefore)

Lillard cuestionó el molde que Hollywood busca en sus estrellas

El artista explicó que las personas que han trabajado con él sí identifican capacidades que, a su juicio, la industria no termina de reconocer.

“La gente que me conoce, la gente con la que trabajé, dice: ‘Ah, lo entiendo. Entiendo el valor. Entiendo cierta clase de intangibles’”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por la revista. Sin embargo, planteó que los criterios de la industria se orientan hacia un perfil más convencional.

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“Creo que lo que Hollywood busca es una estrella de cine. Buscan a alguien apuesto”, señaló Lillard, quien atribuyó a esa expectativa parte de las dificultades que ha encontrado para acceder a papeles centrales.

Lillard señaló que la industria cinematográfica busca perfiles tradicionales y tiende a encasillar a los actores (YouTube/@RottenTomatoesCLASSICTRAILERS)

El intérprete también describió un sistema que procura clasificar a los artistas en categorías reconocibles. “Quieren poder ponerte en una burbuja, ¿verdad? O encasillarte”, indicó. Su propia trayectoria, dijo, quedó fuera de esa lógica. “Nunca encajé en esa burbuja pequeña y perfecta”, añadió.

Lillard se definió como un actor “un poco peculiar”, “algo desgarbado” y con mucha energía. Añadió que combina registros cómicos y dramáticos, aunque esa versatilidad no siempre se traduce en oportunidades. “Soy divertido y tonto, y al mismo tiempo, puedo hacer drama, y realmente no saben dónde ubicarme”, afirmó.

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Los papeles secundarios y una pelea que continúa

El actor dijo que conoce de cerca el papel del amigo dentro de una historia. Añadió que esa experiencia no evitó que la industria lo considerara reemplazable. “Sintieron que podían reemplazarme”, dijo, y agregó: “Todavía lucho por trabajos ahora”.

El intérprete resaltó que el público demuestra su apreciación mediante largas filas en las convenciones de seguidores (REUTERS/Carlos Osorio)

La declaración expone la tensión que el actor observa entre su recorrido y las decisiones de reparto. Para Lillard, el prestigio asociado a las producciones en las que participó suele concentrarse en otros nombres del elenco.

“Estoy en estas grandes películas, pero nadie me vincula nunca con la grandeza. Vinculan a otra persona con la grandeza”, sostuvo.

El actor sostuvo que el reconocimiento del público existe y se hace visible en los encuentros con seguidores. “En las convenciones, mis filas son realmente largas, y creo que la gente realmente me aprecia”, afirmó.

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Esa respuesta, según su relato, contrasta con la falta de papeles que, desde su perspectiva, le permitan asumir roles de mayor peso.

“Honestamente, no es un ‘pobre de mí’, pero pienso en esto. Me pregunto por qué nunca tuve la oportunidad de protagonizar una película de USD 20 millones, o algo así”, planteó.

“No es que no fuera popular o que no tuviera las capacidades”, afirmó. “Fue porque no me entendían o no me veían como ese tipo”.

El artista cuestionó la falta de oportunidades para liderar proyectos con un presupuesto de 20 millones de dólares (REUTERS/Mario Anzuoni)

La comparación con Paul Rudd y una competencia que perdió peso

Durante la entrevista, Lillard también recordó sus años de convivencia con Paul Rudd, otro actor de su generación cuya carrera alcanzó una mayor exposición. “Viví con Paul Rudd durante dos años”, contó, y agregó: “Siempre estuve a la sombra de Paul Rudd, sin importar cuán famoso me volviera”.

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El actor relató esa comparación con humor, aunque reconoció que tuvo peso en su manera de vivir la competencia profesional. “Dios mío, Paul Rudd es diez veces más famoso que yo”, recordó haber pensado.

“Tengo una naturaleza competitiva”, afirmó Lillard, quien sostuvo que esa disposición resulta necesaria para actuar en una industria de alta exigencia.

Lillard compartió detalles sobre la convivencia de dos años que tuvo con el actor Paul Rudd (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para explicar esa idea, recurrió a una comparación deportiva. “Hay que tener esa competencia dentro de uno. No se entra a la NBA para querer ser el hombre que se sienta en el banco y nunca juega”, afirmó.

Aun así, señaló que con el tiempo esa presión perdió intensidad. “Durante mucho tiempo, me resultó muy difícil competir contra otras personas dentro de mi propia psicosis”, sostuvo.

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Según publicó Entertainment Weekly, Lillard forma parte también del elenco de Behemoth!, película prevista para diciembre y dirigida por Tony Gilroy. La producción también cuenta con Pedro Pascal, Olivia Wilde y Will Arnett.