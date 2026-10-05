Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

El actor estadounidense Robert Kelker-Kelly falleció a los 62 años el 3 de octubre en Misuri. (NBC)

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La muerte del actor estadounidense Robert Kelker-Kelly, conocido por sus papeles en las telenovelas Days of Our Lives, Another World y General Hospital, fue confirmada a los 62 años.

El intérprete falleció el 3 de octubre en Misuri y la causa de muerte no ha sido divulgada.

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Hasta el momento no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

Robert Kelker-Kelly desarrolló gran parte de su carrera en producciones televisivas de emisión diaria, un formato en el que encarnó varios personajes durante casi tres décadas.

Además de su trabajo como actor, ejerció como piloto profesional.

Los papeles famosos de Robert Kelker-Kelly

Kelker-Kelly asumió el papel de Bo Brady en la serie Days of Our Lives entre 1992 y 1995. (NBC)

Robert Kelker-Kelly se incorporó a la producción en 1992 para sustituir a Peter Reckell, quien había interpretado previamente al personaje.

Durante su etapa en la serie, actuó junto a Kristian Alfonso, quien encarnaba a Hope Brady, y Lisa Rinna, en el papel de Billie Reed.

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La trama situaba a Bo Brady como interés amoroso de Billie Reed.

Peter Reckell retomó el personaje en 1995, tras la salida de Kelker-Kelly de la ficción.

El actor había permanecido tres años en una de las producciones más longevas de la televisión estadounidense.

Antes de llegar a Days of Our Lives, Kelker-Kelly había iniciado su trayectoria en 1987 con Another World.

Debutó como Sam Fowler e interpretó ese personaje durante tres años.

Su relación con Another World se extendió a lo largo de más tiempo a través de otros papeles.

Participó en más de 400 episodios de la serie entre 1987 y 1998, con personajes como Sam Fowler, Bobby Reno y Shane Roberts.

La carrera de Robert Kelker-Kelly incluyó dos premios de Soap Opera Digest.

Recibió el galardón a mejor actor principal en 1994 y, un año después, el premio a la pareja más popular de una telenovela, compartido con Lisa Rinna.

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El actor regresó posteriormente al género con General Hospital, donde dio vida a Stavros Cassadine.

La carrera del actor incluyó la interpretación del personaje Stavros Cassadine en General Hospital. (ABC)

Su participación comenzó en 2001 y tuvo apariciones posteriores en 2002, 2003, 2013 y 2014.

Kelker-Kelly apareció en 42 episodios de General Hospital entre 2001 y 2014.

El personaje de Stavros Cassadine fue una de sus interpretaciones más identificadas por los seguidores de las series de televisión diurna.

La trayectoria del intérprete volvió a ocupar espacio en medios este año tras la publicación de las memorias de Lisa Rinna, tituladas You Better Believe I’m Gonna Talk About It.

La actriz se refirió a su relación laboral con Kelker-Kelly durante su tiempo compartido en Days of Our Lives.

En el libro, Rinna sostuvo que su entonces compañero fue “horrible” con ella y afirmó que llegó a considerar su conducta verbalmente abusiva.

También lo acusó de ser pasivo-agresivo, manipulador y de utilizar “juegos mentales”.

“Tenía que trabajar con él todos los días, a menudo medio desnuda para hacer escenas de amor”, escribió Lisa Rinna en sus memorias.

La actriz afirmó que, si no accedía a lo que él pretendía, el actor dejaba de hablarle.

Rinna describió a Kelker-Kelly como alguien imprevisible y señaló que la situación resultaba agotadora.

También dijo que no sabía con qué versión de su compañero se encontraría al llegar al set de grabación.

La actriz afirmó además que la salida repentina de Robert Kelker-Kelly de Days of Our Lives llevó a la cadena NBC a proporcionar seguridad durante varias semanas a ella y a Kristian Alfonso.

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Kelker-Kelly no respondió públicamente a las acusaciones de Rinna.

La cadena NBC brindó protección a las actrices de Days of Our Lives tras la salida repentina del actor. (NBC)

Hasta ahora, la actriz tampoco se ha pronunciado sobre la muerte de su excompañero de reparto.

Título: Muere Robert Kelker-Kelly, actor de Days of Our Lives, a los 62 años

Lead: El intérprete estadounidense, recordado por asumir el personaje de Bo Brady en la telenovela, falleció el 3 de octubre en Misuri por causas que aún no han sido comunicadas

Título: Robert Kelker-Kelly fallece a los 62 años tras una carrera en telenovelas

Lead: La estrella de la televisión diurna murió el 3 de octubre en Misuri, mientras las autoridades no han revelado información sobre el motivo de su deceso

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Título: Robert Kelker-Kelly muere a los 62 años: la causa permanece sin divulgarse

Lead: El artista estadounidense, vinculado a producciones como Days of Our Lives y General Hospital, falleció el 3 de octubre en Misuri, según confirmó un médico forense al medio TMZ