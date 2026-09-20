El director de la nueva película de Resident Evil reveló por qué no incluyó a los personajes de los videojuegos

A diferencia de otras adaptaciones de la saga, Resident Evil: noche cero presenta como protagonista a un civil sin experiencia en combate que intenta sobrevivir al brote en Raccoon City (Créditos: Sony Pictures)

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Zach Cregger decidió que su versión de Resident Evil, estrenada en cines el 17 de septiembre, prescindiera por completo de los personajes emblemáticos de la saga de videojuegos, una elección que ya generó controversia entre los seguidores de la franquicia.

El director, que llega a este proyecto tras el éxito de Barbarian y Weapons, defendió su enfoque durante el estreno mundial de la película.

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La cinta, producida por Constantin Film y Columbia Pictures, sigue a un mensajero médico interpretado por Austin Abrams, que queda atrapado en medio de una entrega al Hospital General de Raccoon City cuando estalla un brote zombie.

Zach Cregger decidió que su versión de Resident Evil prescindiera de los personajes emblemáticos de la saga de videojuegos (REUTERS)

A diferencia de las siete películas previas de la saga, estrenadas a lo largo de 25 años con resultados dispares, esta propuesta no recurre a personajes conocidos de los juegos ni retoma tramas anteriores.

Una historia sin ataduras al material original

Cregger explicó a The Hollywood Reporter que su decisión respondió a una visión clara sobre el tipo de película que quería construir. “Tenía muy claro cuál sería mi película favorita de Resident Evil y tuve la suerte de contar con un estudio que me proporcionó los recursos para realizarla”, declaró.

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Según su explicación, la trama que desarrolló no requería la presencia de figuras ya establecidas en los videojuegos. “La idea que tenía simplemente no los necesitaba y sentí que incluirlos habría generado muchos problemas que habrían desviado la atención de la historia principal”, afirmó el cineasta de 45 años.

A diferencia de las entregas anteriores, la nueva adaptación no incluye personajes de los videojuegos como Leon S. Kennedy y apuesta por protagonistas originales (Captura de video: YouTube/@residentevil)

El director también se mostró seguro respecto al resultado final de la producción. “Me sentía bastante seguro. Ya veremos, tal vez me equivoque, pero no lo creo. He visto la película y me gusta”, sostuvo.

Las críticas de los fanáticos y la respuesta del director

La decisión de dejar fuera a los personajes históricos de Resident Evil despertó reacciones divididas entre los seguidores de la franquicia en internet.

Cregger reconoció que este tipo de reacciones forma parte del riesgo de trabajar con una propiedad intelectual tan consolidada.

“Sé que cuando te involucras en una franquicia vas a recibir críticas, hasta cierto punto, por parte de los fans. Sería extraño que me sorprendiera que eso sucediera”, expresó a The Hollywood Reporter.

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Zach Cregger afirmó que incluir figuras conocidas de Resident Evil habría desviado la atención de la historia principal (REUTERS)

Pese a esto, confió en que el resultado final logrará conectar con el público que conoce el origen de la saga. “Creo que cuando la gente que ama estos juegos como yo vea la película, espero que se sientan comprendidos y que sientan que esta película rinde homenaje a los juegos”, agregó.

El reencuentro con Austin Abrams

Austin Abrams trabajó previamente con Cregger en Weapons, y ese vínculo profesional derivó en su incorporación al elenco de Resident Evil.

El actor relató al medio estadounidense que, tras finalizar el rodaje de la película anterior, el director le preguntó si quería sumarse al nuevo proyecto, algo que lo tomó por sorpresa. Pensó que tal vez Cregger solo buscaba su opinión sobre el guion.

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La nueva película de Resident Evil sigue a un mensajero médico, interpretado por Austin Abrams, durante un brote zombi en Raccoon City (REUTERS)

Abrams también valoró la libertad creativa que implicó apartarse del material original de los videojuegos. “Me gusta porque significa que Zach puede ser más creativo y tener más libertad con lo que está haciendo, sin dejar de lado la esencia del juego”, indicó el actor.

Un director asociado al terror que no descarta la comedia

Antes de consolidarse como una de las figuras más relevantes del terror contemporáneo, Cregger inició su carrera en la comedia de sketches.

Consultado sobre la posibilidad de regresar a ese género, el cineasta no cerró la puerta por completo, aunque se mostró poco convencido. “Nunca digas nunca”, planteó, aunque aclaró: “Estoy abierto a ello, pero lo dudo. Mi sensibilidad creativa tiende a resonar con la oscuridad”.

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Austin Abrams también protagoniza Whalefall, mientras Zach Cregger no descarta volver a la comedia aunque hoy se inclina por el terror (REUTERS)

En paralelo a Resident Evil, Abrams protagoniza Whalefall, otra producción del género de terror centrada en un buceador que queda atrapado dentro de una ballena y lucha por sobrevivir.

El actor bromeó sobre la naturaleza extrema de sus papeles recientes al señalar que no busca “castigarse” con este tipo de personajes, aunque reconoció interés en un proyecto distinto: una comedia romántica ambientada en la playa lejos del ambiente acuático que atraviesa en su trabajo actual.