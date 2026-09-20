Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

Ke Huy Quan contó en sus memorias que Steven Spielberg lo acercaba a Harrison Ford cuando el actor tenía malos momentos durante el rodaje de "Indiana Jones y el Templo de la Perdición" (REUTERS/Paramount Pictures)

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Ke Huy Quan tenía apenas 12 años cuando obtuvo el papel de Short Round en Indiana Jones y el Templo de la Perdición.

Décadas después, el actor ganador del Óscar reveló un detalle que desconocía durante el rodaje: Steven Spielberg recurría a él para sacar a Harrison Ford de sus malos momentos en el set.

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El dato aparece en las memorias de Quan, tituladas Never Say Die, publicadas el 15 de septiembre por Grand Central Publishing.

Según narra el propio actor, ahora de 55 años, se enteró años más tarde de una práctica habitual durante el rodaje de la película de 1984.

“Descubrí que cada vez que él estaba de mal humor, Steven le decía a alguien: ‘Manden a Ke’”, escribió Quan en el libro, según recogió People.

El actor dijo que, cuando era niño, no sabía que su presencia ayudaba a mejorar el ánimo de Ford en el set de la película de 1984 (Paramount)

“Yo no tenía idea de que eso ocurría. Solo sabía que cada vez que me acercaba, Harrison se suavizaba un poco o me decía: ‘Hola, chico’, con esa calidez que tenía”.

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Quan, entonces un niño, nunca reparó en cómo las extensas jornadas de filmación podían afectar a su compañero de reparto.

Ford, que tenía 40 años durante el rodaje, siempre le pareció “inquebrantable” incluso frente a las exigencias de una producción de gran escala.

“No pensé en ello como animarlo”, admitió Quan sobre su papel involuntario en el estado de ánimo del protagonista. “Simplemente me gustaba estar cerca de él, y él me hacía sentir que también le gustaba tenerme cerca”.

Con el paso de los años, el artista reconoció que “esas largas jornadas también podían desgastar” a Ford, algo que no dimensionó durante el rodaje.

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Pese a la diferencia de edad y de trayectoria entre ambos, Quan describió su relación como algo natural, similar a “seguir a un hermano mayor”.

Ke Huy Quan recordó que Harrison Ford, de 40 años durante el rodaje, enfrentaba el calor, los días interminables y el caos de la filmación sin quejarse (Paramount Pictures)

Entre toma y toma, observó cómo el protagonista manejaba “el calor”, “los días interminables” y “el caos del rodaje” sin darle mayor importancia.

“Hacía que todo pareciera simple, como si ser Indiana Jones no fuera algo que tuviera que actuar. Era simplemente quien era”, escribió Quan.

Esos momentos se convirtieron en algunos de sus recuerdos favoritos del set, incluso durante las secuencias más exigentes de la filmación.

“Eran momentos así los que hacían que me encantara pasar tiempo con él. Hacía que todo se sintiera ligero y sencillo, incluso cuando filmamos la gran escena climática”, relató el actor.

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Fuera de cámara, Ford también le enseñó a nadar en la piscina del hotel donde se hospedaba el equipo, después de enterarse de que el entonces niño le tenía miedo al agua.

“Harrison no me presionó ni me apuró. Solo siguió hablándome, dejándome intentar un poco más cada vez”, recordó Quan.

La relación entre las estrellas nació de forma natural y el actor la comparó con la de un hermano mayor (Redes sociales)

El impacto que Harrison Ford tuvo en la vida de Ke Huy Quan

Más allá de la anécdota del set, Ke Huy Quan reflexionó sobre la influencia que Harrison Ford tuvo en su formación personal, con motivo del lanzamiento de sus memorias.

“Cómo se comportaba, cómo trataba a los demás, cómo abordaba todo con humildad y gratitud, eso tuvo un gran impacto en mi vida”, afirmó Quan a USA Today.

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El ganador del Oscar recordó un episodio particular durante una escena de acrobacias en el set de Indiana Jones, cuando el miedo lo hizo llorar.

“Ahí estaba Harrison, agachado a mi altura, consolándome y sin decirme que dejara de llorar, que me endureciera. Está bien. Está bien estar nervioso. Está bien tener miedo. Eso es parte de la vida”, relató.

Quan vinculó ese gesto con la ausencia de su padre, quien sufrió un derrame cerebral debilitante y no pudo acompañarlo en muchos momentos de su carrera.

Ke Huy Quan afirmó que la humildad, la gratitud y el trato de Harrison Ford con los demás tuvieron un gran impacto en su vida (REUTERS/Carlos Barria)

“Cuando lo necesitaba, él no estaba del todo presente. Entonces, ¿a quién recurrí? Recurrí a Spielberg, recurrí a Ford. Para ver cómo se comportaban, cómo trataban a la gente”, dijo Quan a USA Today.

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El vínculo entre ambos actores se mantuvo con el tiempo. Quan confirmó que la relación con Ford “ha sido genial” tras un reencuentro reciente entre ambos, que se hizo viral en redes sociales.