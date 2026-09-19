Los 10 villanos de James Bond que marcaron la historia de la franquicia

Entertainment Weekly elaboró un ranking de 10 villanos de James Bond que recorre distintas etapas de la franquicia 007 (Prime Video)

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Desde un príncipe afgano implicado en una operación nuclear hasta el jefe de SPECTRE, la clasificación de los 10 villanos más destacados de James Bond recorre las distintas etapas de la franquicia. El listado de Entertainment Weekly considera tanto a los responsables de los grandes planes criminales como a los secuaces que enfrentaron directamente al agente 007.

La selección excluye a personajes que, pese a haber empezado como enemigos, terminaron colaborando con Bond. Por esa razón no aparecen Pussy Galore, May Day ni Jaws, quien cambia de bando tras los acontecimientos de Moonraker.

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10. Raoul Silva - “Skyfall”

Raoul Silva, interpretado por Javier Bardem, es un exagente del MI6 que busca vengarse de M en Skyfall. El personaje fue entregado durante la transferencia de Hong Kong a China a cambio de seis agentes retenidos y una transición pacífica.

Silva vuelve con el rostro desfigurado y dirige su operación desde una isla. Su conflicto no se basa en un plan de enriquecimiento o dominación global, sino en una represalia contra quien considera responsable de haberlo abandonado.

9. Xenia Onatopp - “GoldenEye”

Xenia Onatopp, de "GoldenEye", trabaja para Alec Trevelyan y asesina a sus víctimas con un método que refleja el tono sexualizado de la franquicia en los años 90 (Allstar/Eon Productions)

Famke Janssen interpreta a Xenia Onatopp en GoldenEye, el debut de Pierce Brosnan como Bond. La ex piloto de combate soviética trabaja para Alec Trevelyan, un antiguo agente del MI6 convertido en adversario de 007.

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Onatopp seduce a hombres antes de asfixiarlos con sus piernas. Su nombre y el método de asesinato responden al tono sexualizado que la franquicia utilizó en varios de sus personajes durante la década de 1990.

8. Rosa Klebb - “From Russia with Love”

Lotte Lenya interpreta a Rosa Klebb, exagente soviética que trabaja para SPECTRE en From Russia with Love. Su arma principal es una hoja con veneno escondida en la punta de uno de sus zapatos.

Klebb responde a Ernst Stavro Blofeld, el jefe de SPECTRE, y participa en la operación para engañar a Bond con una criptógrafa soviética y un dispositivo de descifrado. El enfrentamiento final con 007 convirtió su calzado en uno de los artefactos más recordados de la saga.

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7. Baron Samedi - “Live and Let Die”

Geoffrey Holder interpreta a Baron Samedi en "Live and Let Die"

Geoffrey Holder interpreta a Baron Samedi, subordinado de Kananga en Live and Let Die. El personaje se inspira en una figura preexistente del vodú haitiano, asociada a la muerte y representada con sombrero de copa, ropa formal y rasgos de calavera.

La utilización de ese imaginario generó cuestionamientos a lo largo de los años. Holder, que también fue bailarín y coreógrafo, aportó al personaje una presencia basada en el movimiento y la composición corporal.

6. Mr. Wint and Mr. Kidd - “Diamonds Are Forever”

Bruce Glover y Putter Smith interpretan a Mr. Wint y Mr. Kidd en Diamonds Are Forever. Ambos reciben la misión de matar a quienes puedan exponer una operación de contrabando de diamantes que termina conectada con Blofeld.

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Entre sus recursos aparecen escorpiones venenosos y asesinatos preparados como accidentes. Glover era padre del actor Crispin Glover, mientras que Smith era músico y tuvo pocos otros trabajos interpretativos.

5. Max Zorin - “A View to a Kill”

Max Zorin planea destruir Silicon Valley en "A View to a Kill" para controlar el mercado de los semiconductores mediante las fallas de Hayward y San Andrés

Christopher Walken fue el primer ganador del Oscar que interpretó a un villano de Bond. En A View to a Kill, encarna a Max Zorin, un empresario vinculado al negocio de los microchips y producto de experimentos nazis.

Zorin busca activar las fallas de Hayward y San Andrés para destruir Silicon Valley. Su propósito es eliminar a sus competidores y controlar el mercado de los semiconductores, con una confrontación final sobre el puente Golden Gate.

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4. Oddjob - “Goldfinger”

Oddjob, guardaespaldas de Auric Goldfinger, fue interpretado por Harold Sakata, antiguo campeón de levantamiento de pesas. El personaje habla poco, pero su fuerza física y su expresión impasible lo convierten en una amenaza constante para Bond.

Su elemento más identificable es un sombrero de copa con un borde capaz de cortar materiales duros. Ese accesorio fijó un modelo visual para muchos secuaces posteriores de la franquicia.

3. Auric Goldfinger - “Goldfinger”

Auric Goldfinger intenta contaminar las reservas de Fort Knox para aumentar el valor de su propio oro en una de las tramas más recordadas de James Bond

Gert Fröbe da vida a Auric Goldfinger, el industrial que pretende contaminar radiactivamente las reservas de Fort Knox en la película de 1964. Si el oro estadounidense pierde utilidad durante años, sus propias reservas aumentarían de valor.

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Goldfinger representa el arquetipo del empresario respetable que esconde un proyecto criminal de gran escala. También protagoniza la escena del láser dirigido hacia Bond, mientras intercambia frases con el agente atado a una mesa.

2. Hugo Drax - “Moonraker”

Michael Lonsdale interpreta a Hugo Drax en Moonraker. El multimillonario dispone de cohetes y una estación espacial desde la que planea liberar un agente letal sobre la Tierra.

Su objetivo es eliminar a la población y reconstruir el planeta con un grupo seleccionado por criterios genéticos. La película llevó a Bond al espacio tras el éxito de Star Wars y cerró con 007 junto a la doctora Goodhead.

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1. Blofeld - Muchas películas

Ernst Stavro Blofeld encabeza el ranking de villanos de James Bond por su presencia sostenida como jefe de SPECTRE en varias películas de la franquicia

Donald Pleasence, Telly Savalas, Charles Gray, Christoph Waltz y otros intérpretes encarnaron a Ernst Stavro Blofeld, el jefe de SPECTRE. El personaje aparece a veces oculto en las sombras y otras veces como el responsable visible de operaciones contra Bond.

Blofeld ocupa el primer puesto por su presencia sostenida en el universo de 007, con planes de chantaje, represalias y dominación mundial. Incluso después de aparentes muertes, la franquicia lo ha recuperado bajo nuevas versiones, una continuidad que refleja la idea recurrente de que Bond y sus adversarios siempre regresan.

Los villanos que quedaron fuera de la lista

Scaramanga - “The Man with the Golden Gun” Stromberg - “The Spy Who Loved Me” Red Grant - “From Russia with Love” Mr. Big/Dr. Kananga - “Live and Let Die” Zao - “Die Another Day” Le Chiffre - “Casino Royale” Bambi and Thumper - “Diamonds Are Forever” Lyutsifer Safin - “No Time to Die” Dr. No - “Dr. No” Kamal Khan - “Octopussy”