El verdadero nombre de Sebastián, el cangrejo de “La Sirenita”, que Disney reveló y quedó olvidado durante décadas

Fragmento animado de la película La Sirenita donde el personaje de Sebastián interpreta el tema musical "Bajo el mar". En la escena, el cangrejo rojo le canta a Ariel rodeado de fauna marina que baila y realiza movimientos al ritmo de la música en el fondo del océano (YouTube: Disney Jr. Latinoamérica)

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Desde el estreno de La Sirenita en 1989, generaciones de espectadores conocen al cangrejo consejero del rey Tritón simplemente como Sebastián. Sin embargo, ese nombre es solo una fracción de su identidad oficial: Horatio Thelonious Ignacious Crustaceous Sebastian es el nombre completo del personaje, donde “Sebastián” funciona como apellido y no como nombre de pila, un dato que Disney confirmó desde el año de estreno de la película.

El dato no es reciente. Disney lo anunció en 1989, el mismo año del lanzamiento del filme, pero durante casi tres décadas quedó sepultado bajo el uso cotidiano del apodo. Ni siquiera los créditos de la película reforzaron el detalle: el actor Samuel E. Wright, quien prestó su voz al personaje, aparecía acreditado simplemente como la voz de “Sebastian”, sin apellido ni mayor elaboración, según consta en los registros de IMDb.

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Una compañía que reveló un dato y luego lo dejó en el olvido

La situación describe una paradoja propia de la industria del entretenimiento: una compañía que anunció públicamente el nombre completo de uno de sus personajes más queridos y, al mismo tiempo, lo omitió en los materiales oficiales de esa misma producción. El resultado fue que el público asimiló el apodo como si fuera el nombre propio del personaje, y así se mantuvo durante generaciones.

En La Sirenita, Sebastián funciona como apellido del cangrejo consejero del rey Tritón y no como nombre de pila

Recién en 2016, con motivo de la convención D23, Disney decidió recuperar ese nombre en toda su extensión, al publicar una lista de personajes con datos oficiales poco conocidos por el público general.

La compañía acompañó el recordatorio con una nota irónica: “El mordaz compañero de La Sirenita de 1989 debe odiar rellenar cualquier tipo de papeleo oficial; ¡no es de extrañar que sea tan quisquilloso!”, según el material difundido por la propia empresa y recogido después por sitios especializados en cine.

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La serie de 1992 construyó el pasado caribeño del personaje

Más allá del nombre, la identidad del cangrejo se enriqueció gracias a la serie animada de televisión de La Sirenita, estrenada en 1992 como precuela de la película original. En esa producción se estableció que el personaje provenía de una familia jamaicana numerosa y que había completado su formación en una academia de música en Trinidad antes de integrarse a la corte del rey Tritón como director musical y consejero.

Ese trasfondo llegó, sin embargo, después de que la forma de hablar del personaje ya hubiera quedado definida en la película original. Según documentó Wikipedia a partir de material de producción, Wright no lograba reproducir un acento jamaicano durante las audiciones y terminó interpretándolo con una cadencia trinitense, que el letrista Howard Ashman decidió conservar por su sonoridad. La serie de 1992 no explicó esa elección: construyó, tres años más tarde, una historia de origen compatible con ella.

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El público de Disney incorporó durante décadas a Sebastián como nombre propio del personaje de La Sirenita (YouTube: Disney Jr. Latinoamérica)

Sebastián tuvo un cameo silencioso en Aladdin ese mismo año

La fama del personaje trascendió el universo de La Sirenita incluso antes de que se difundiera su nombre completo. En 1992, el mismo año del estreno de la serie animada, Sebastián realizó una aparición especial en Aladdin.

En la escena en la que el Genio busca en su libro de “Recetas Reales” una fórmula para convertir a Aladdin en príncipe, se detiene en una entrada de cangrejo real de Alaska, de la que emerge Sebastián, sujeto a su dedo, mientras suena un breve fragmento de “Under the Sea”. El cameo es visual y no incluye diálogo ni mención de su nombre.

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Sebastián apareció brevemente en Aladdin en 1992, donde se mencionó de forma explícita su nombre completo, aunque las producciones posteriores volvieron a usar solo su apodo (Disney)

En la nueva versión de imagen real, el nombre completo sigue sin usarse

Aunque Disney rescató oficialmente el nombre largo del personaje en 2016, ninguna producción posterior lo mantuvo de forma recurrente. En La Sirenita de 2023, la adaptación de imagen real dirigida por Rob Marshall, el cangrejo fue interpretado por el actor Daveed Diggs, quien le puso voz en la versión animada por computadora del personaje.

Pese a la actualización visual y técnica, los realizadores optaron por mantener la representación clásica del personaje bajo el nombre de Sebastián, sin incorporar referencias a su identidad oficial completa ni presentar variaciones respecto de cómo el público lo conoció desde 1989.