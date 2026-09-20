La gran actuación de Giuliano Simeone en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real: del penal y la asistencia al quite a Mbappé

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Atlético de Madrid se quedó con el derbi al vencer por 2-1 al Real Madrid, por la séptima jornada de La Liga de España. Giuliano Simeone se destacó como la figura del clásico al forzar un penal que terminó en la expulsión de Dean Huijsen y brindar una asistencia. A todo esto le sumó su incesante sacrificio para el equipo: se destacó una recuperación en área propia sobre Kylian Mbappé que generó euforia en las tribunas del Estadio Metropolitano.

En un derbi que tuvo un desarrollo friccionado en el que predominaron las discusiones, principalmente entre Cristian Cuti Romero y Jude Bellingham, Simeone tuvo un impacto sustancial en el plano ofensivo y defensivo del Atleti. El punto de inflexión llegó a los 50 minutos, cuando Dávid Hancko lanzó un pase frontal para el desmarque de Giuliano, quien controló con el pecho a espaldas de la defensa y encaró hacia el arco defendido por Thibaut Courtois.

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Dean Huijsen lo tomó del brazo y lo derribó dentro del área cuando se encaminaba a quedar mano a mano con el arquero. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias sancionó penal y amonestó inicialmente al zaguero español-neerlandés. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, determinó que el defensor no intentó disputar el balón, por lo que modificó su decisión y expulsó al central. Alejandro Grimaldo ejecutó el penal con la zurda y venció a Courtois para abrir el marcador.

*El penal y la roja que forzó Giuliano Simeone

Con el resultado a favor y la superioridad numérica de hombres, Atlético de Madrid impuso las condiciones y aumentó la diferencia en el marcador a los 59 minutos. La segunda anotación nació con una salida desde el fondo y un recorrido de la pelota de izquierda a derecha. Cristian Romero entregó para Simeone en campo propio, el argentino encontró a Álex Baena y el mediocampista tocó de primera hacia Lee Kang-in.

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El surcoreano habilitó a Giuliano por la banda derecha y el argentino desbordó a la espalda de Marc Cucurella: envió un centro rasante para Jonathan David, quien se lanzó al suelo para convertir el 2-0. Fue la segunda asistencia del volante argentino en la temporada, donde también suma dos goles en ocho partidos.

El argentino y el británico discutieron en el triunfo por 2-1 del Atlético sobre el Real

El desarrollo del clásico incluyó varios cruces en los que Jude Bellingham fue protagonista. Más allá de que su cruce más acalorado estuvo con el Cuti Romero, quien estuvo al borde de ser expulsado tras el llamado del VAR para analizar un posible pisotón del defensor argentino sobre el inglés, Giuliano Simeone y el jugador del Real Madrid tuvieron un duelo aparte.

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A los 67 minutos, Bellingham y el hijo del Cholo Simeone se pusieron frente a frente mientras se insultaban luego de un cruce de juego. Pese a que Koke intervino para separarlos, ambos continuaron gritándose por varios segundos. Las peleas entre el volante del Real Madrid y los argentinos tienen como antecedente inmediato la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y la Selección.

El argentino fue la figura en el triunfo por 2-1 del Atlético sobre el Real

Antonio Rüdiger descontó de cabeza cerca del final del partido para agregar dramatismo a la definición del clásico. En este contexto, Giuliano Simeone tuvo un cruce clave sobre Kylian Mbappé ―con quien tuvo un cruce en el primer tiempo― dentro del área para despejar el peligro y ganarse la ovación de todo el Estadio Metropolitano. Una vez finalizado el duelo, la transmisión oficial de La Liga de España lo eligió como el mejor jugador del partido.

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Gracias al triunfo, Atlético alcanzó los 16 puntos y superó a Real Madrid, que quedó con 15. Barcelona conserva la cima con 21 unidades, después de ganar los siete partidos que disputó.

Cuti Romero, Juan Musso —suplente en el clásico—, Giuliano Simeone y Julián Álvarez se incorporarán en los próximos días a la delegación de la selección argentina para la fecha FIFA de septiembre-octubre. Atlético de Madrid retomará su actividad de clubes el sábado 10 de octubre, como visitante ante Alavés.