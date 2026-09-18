Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

Brad Pitt asistió al estreno de Heart of the Beast en Nashville junto a Inés de Ramón, con un traje de camuflaje que remitió a la trama de supervivencia de la película

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Brad Pitt asistió al estreno de Heart of the Beast en Nashville con un traje de camuflaje verde bosque y convirtió su vestuario en parte de la presentación de la película. El actor, de 62 años, apareció junto a Inés de Ramón en la alfombra roja del 16 de septiembre de 2026 y explicó, con humor, que su intención era “pasar desapercibido y no ser visto”. La elección remitió a la travesía de supervivencia que enfrenta su personaje en la nueva producción dirigida por David Ayer.

El traje de camuflaje funcionó como un guiño a la película

Pitt eligió un diseño de Greg Lauren compuesto por saco y pantalón con estampado militar en tonalidades verdes. Completó el conjunto con una camisa del mismo tono, botas, gafas de aviador y un collar de cadena dorada. De Ramón lo acompañó con un vestido color melocotón, detalles de encaje y labial rojo oscuro.

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El actor eligió un diseño de Greg Lauren en tonos verdes y bromeó con la idea de pasar desapercibido durante la alfombra roja (REUTERS/Seth Herald)

El actor vinculó su atuendo con la historia que presenta Heart of the Beast. La película sigue a James, un oficial retirado de las Fuerzas Especiales cuyo avión cae en una zona remota de Alaska. Tras el accidente, el personaje queda aislado en un entorno hostil y debe encontrar una forma de sobrevivir lejos de cualquier contacto con el exterior.

El estampado de camuflaje, habitual en la indumentaria militar y de supervivencia, acompañó el tono de la trama sin convertirse en una réplica del vestuario del personaje. Pitt usó la referencia para bromear ante la prensa y sostuvo que el objetivo del traje era no llamar la atención, pese a que su aparición se produjo en una de las principales actividades de promoción de la película.

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James y Odin enfrentan una travesía en Alaska

En la película, Pitt interpreta a un exoficial de las Fuerzas Especiales que queda aislado tras un accidente aéreo en una zona remota (Paramount Pictures)

En el filme, James no atraviesa la experiencia en soledad. Su compañero canino Odin, interpretado por un perro llamado Uber, rescata al exmilitar después del accidente aéreo. A partir de ese momento, ambos quedan unidos por la necesidad de sortear las condiciones de la naturaleza y encontrar una salida.

“En nuestra historia, James y Odin se encuentran en el interior de Alaska, y la aventura se convierte en una historia de supervivencia”, explicó Pitt durante el estreno. El actor señaló que la relación entre el hombre y el perro ocupa un lugar central en el relato y define buena parte del recorrido de ambos personajes.

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Pitt también se refirió al vínculo que construyen James y Odin a lo largo de la película. “Es realmente hermoso ver en la película cómo trabajan juntos y dependen el uno del otro”, afirmó. Según indicó, el personaje canino resulta determinante para el desarrollo de la historia y para las decisiones que debe tomar el protagonista tras la caída del avión.

Odin, el perro interpretado por Uber, rescata al personaje de Pitt y se convierte en su principal aliado durante la travesía

David Ayer dirigió la producción, que se filmó en Nueva Zelanda pese a que la acción transcurre en Alaska. Pitt sostuvo que Odin es “la pieza clave de esta historia” y describió su trabajo con Uber como una experiencia “sorprendentemente especial”. La participación del perro no queda limitada a una función de acompañamiento, sino que forma parte del conflicto central de la película.

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El estreno se produjo tras otras salidas de la pareja

La aparición en Nashville se sumó a otras actividades públicas de Pitt y De Ramón en los últimos días. El 13 de septiembre fueron fotografiados en el Abierto de Estados Unidos, en Flushing, Nueva York. En esa ocasión, el actor usó un conjunto azul marino y una gorra colocada hacia atrás.

Pitt y De Ramón también asistieron al Abierto de Estados Unidos y a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York (Reuters/Robert Deutsch)

De Ramón, diseñadora de joyas y vinculada a Pitt desde noviembre de 2022, llevó una blusa de encaje floral de Chloé con aberturas y jeans. La pareja también estuvo en Nueva York el 3 de julio, cuando asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden.

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Durante el estreno de Heart of the Beast, Pitt recordó que esa celebración se extendió entre 10 y 12 horas. La definió como una reunión emotiva y divertida, aunque reconoció que la cantidad de invitados y el movimiento en la pista de baile hicieron que, por momentos, perdiera de vista a De Ramón entre la multitud.