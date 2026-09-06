El director de Resident Evil pidió a los fans que vean la película antes de juzgarla: “Creo que fui ingenuo”

Zach Cregger pidió a los fans de Resident Evil que esperen al estreno del 18 de septiembre de 2026 antes de juzgar la película de Sony Pictures (Créditos: Sony Pictures)

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El cineasta Zach Cregger pidió a los seguidores de la franquicia Resident Evil que evalúen su nueva película tras el estreno en cines, mientras la producción a cargo de Sony Pictures avanza hacia su lanzamiento global programado para el 18 de septiembre de 2026. La propuesta cinematográfica prescinde de figuras icónicas como Leon S. Kennedy para construir un relato de terror independiente.

Durante una presentación en Los Ángeles, el realizador admitió que no anticipó la magnitud del rechazo que generaría la decisión de no adaptar directamente las historias conocidas de Capcom. “Pensé que los fans de estos juegos estarían entusiasmados de que alguien convirtiera la saga en una verdadera película de terror de supervivencia. No comprendí del todo el sentimiento de ‘llevamos años esperando la historia de Leon’”, reconoció Zach Cregger en declaraciones recogidas por IGN.

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A pesar de las dudas expresadas en las redes sociales, el director aclaró que su intención no fue ignorar la trayectoria del material original, sino evitar una recreación calco de secuencias que las entregas interactivas ya resolvieron con efectividad.

En ese sentido, el realizador remarcó que su aproximación al proyecto surge de su propia experiencia como jugador y seguidor de la franquicia. “Entiendo la resistencia porque yo mismo la siento. Todo esto viene de un lugar de amor genuino”, aseguró Cregger para transmitir tranquilidad a la comunidad antes de la llegada de la película a las salas.

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Una trama paralela centrada en la supervivencia urbana

La historia se sitúa en un marco temporal paralelo a los acontecimientos del segundo videojuego de la saga, aunque traslada la acción a una ambientación contemporánea en la ciudad de Raccoon City.

Zach Cregger pidió a los fans de Resident Evil que vean la película antes de juzgarla, de cara al estreno mundial de Sony Pictures el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)

El relato sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que debe transportar un paquete biológico hacia el hospital general de la localidad en medio de una tormenta de nieve. Lo que comienza como un traslado rutinario se transforma en una crisis cuando la propagación del Virus T desata mutaciones violentas entre los habitantes.

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Para fundamentar el tono del filme, Zach Cregger explicó que el guion, escrito junto a Shay Hatten, toma como referencia la atmósfera opresiva y la escasez de recursos características de Resident Evil 4 y Resident Evil 7. “No estoy simplemente contando una historia y poniéndole el título para conseguir más presupuesto. Es una historia dentro del universo de la saga”, afirmó el realizador ante la prensa en la San Diego Comic-Con.

Decisiones de ambientación y un elenco de perfiles diversos

La actualización temporal de la narrativa provocó debates entre los aficionados tras la difusión de los primeros avances, en los que el protagonista utiliza un teléfono inteligente. Cregger defendió esa elección creativa al señalar que el relato no transcurre en la década de 1990, sino en un entorno actual donde los recursos tecnológicos modifican la dinámica de comunicación de los personajes.

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Cregger aclaró que busca que los fans de Resident Evil disfruten la película, aunque descartó una adaptación literal personaje por personaje de los videojuegos (Créditos: Sony Pictures)

“Si la condición para entrar es que haga una adaptación uno a uno, entonces en ese sentido supongo que fallé. Pero creo que la película es más fuerte por ello”, enfatizó el cineasta sobre el enfoque respaldado por las empresas Constantin Film, Vertigo Entertainment y PlayStation Productions.

La trama de Resident Evil: Noche Cero se desata cuando el Virus T se propaga por Raccoon City y convierte a los habitantes en criaturas violentas (Sony Pictures)

El reparto principal reúne a Austin Abrams junto a Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry y Johnno Wilson. A pesar de las reservas iniciales de un sector de la audiencia, las primeras exhibiciones parciales de metraje en eventos de la industria comenzaron a registrar comentarios favorables orientados a resaltar el ritmo tenso y el trabajo de efectos prácticos de la producción.

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