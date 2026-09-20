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El creador de “The Big Bang Theory” explicó la fórmula de su éxito continuo

Chuck Lorre atribuye la vigencia de la ficción a sus protagonistas y al vínculo que construyen con la audiencia

La regla detrás del éxito de ‘The Big Bang Theory’ que todos los personajes tuvieron que cumplir: “Es una gran armonía”
Chuck Lorre atribuyó la vigencia de "The Big Bang Theory" en el streaming al desarrollo de personajes (CBS)
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Chuck Lorre, creador de The Big Bang Theory, reveló las claves detrás de la vigencia de la comedia entre el público de las plataformas de streaming, siete años después de que la serie concluyera su emisión en 2019.

El productor identificó el desarrollo de personajes como el motor principal del éxito sostenido de la ficción.

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“Creo que está impulsada por los personajes”, explicó Lorre en declaraciones a Playboy. “Cuando veo una comedia, la veo porque amo a los personajes”, agregó.

El también responsable de comedias como Two and a Half Men y Dharma & Greg señaló un elemento visual recurrente que, a su juicio, produce cercanía con la audiencia: las comidas compartidas entre los protagonistas.

“Si ves muchos episodios seguidos, siempre están comiendo juntos”, detalló a Playboy. “Las familias solían hacer eso. Las familias pasaban tiempo juntas alrededor del fuego del hogar. Y eso resuena en un nivel subliminal muy poderoso”, afirmó.

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La regla detrás del éxito de ‘The Big Bang Theory’ que todos los personajes tuvieron que cumplir: “Es una gran armonía”
El creador de la serie sostuvo que las comidas compartidas entre los protagonistas generan cercanía con la audiencia (CBS)

Lorre extendió esta reflexión al conjunto de su obra televisiva. Según su análisis, gran parte del atractivo de sus producciones proviene de personajes marginales que se agrupan entre sí.

“Forman su propia comunidad de apoyo”, indicó a la citada revista. “Son casi una familia sustituta”.

Lorre desarrolla actualmente Stuart Fails to Save the Universe, una comedia de ciencia ficción multiversal que constituye el tercer spin-off de The Big Bang Theory, después de Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage.

El proyecto incorpora a varios miembros del elenco original en versiones alternativas de sus personajes, entre ellos Mayim Bialik, quien encarnará a Amy Farrah Fowler en un universo distinto.

The Big Bang Theory
Lorre afirmó que el atractivo de sus comedias surge de personajes marginales que forman una comunidad de apoyo (CBS)

“La propuesta fue, ‘Nos gustaría que hicieras cualquier cosa’, y no me voy a hacer la difícil”, relató la actriz para Entertainment Weekly.

Y continuó en su declaración: “Solo la idea del multiverso y una versión diferente de Amy me hizo pensar, ‘Hecho. Estoy dentro’. Tenía curiosidad, como, ¿voy a ser stripper? ¿Voy a ser ama de casa? Estoy dispuesta a cualquier cosa. Resulta que les gusto con bata de laboratorio, y con eso también estoy bien”.

Bialik también valoró el legado de la serie en su carrera. “Es una parte bastante increíble de la historia de la televisión”, dijo a EW.

En ese sentido, añadió: “Había estado en una comedia durante cinco años y dejé la industria durante 12 años antes de unirme a The Big Bang Theory, así que nada de esto estaba en mi carrito de compras de lo que pensaba que iba a adquirir en el supermercado”, sostuvo.

The Big Bang Theory
"The Big Bang Theory" se emitió entre 2007 y 2019, tuvo 279 episodios y ganó diez premios Emmy (CBS)

Jim Parsons admitió que se sintió “miserable” durante el apogeo de la serie

Por otro lado, Jim Parsons, intérprete de Sheldon Cooper en la comedia, reconoció el pasado julio que atravesó un período de intenso malestar durante los años de mayor popularidad del programa.

“Miro atrás ahora y me doy cuenta de que hubo muchas maneras en que, en algunos de los mejores momentos de mi vida, era miserable”, expresó Parsons en el podcast All Out with Jon Dean, según declaraciones recogidas por People. “No era feliz. Estaba estresado”, agregó.

El actor detalló que sentía una presión constante vinculada al trabajo excesivo.

“Sentía que había tantos platos que se suponía que debía mantener en el aire y que el éxito y las cosas buenas de la vida que estaban sucediendo se debían solo a este exceso de trabajo... disciplina y lo que sea. Tal vez en cierto grado eso era verdad. No lo sé. No puedo decirlo porque así era yo”, explicó.

Parsons afirmó que no repetiría esa experiencia “por ninguna cantidad de dinero”, pese al reconocimiento que le trajo el papel, entre ellos cuatro premios Emmy a mejor actor protagónico de comedia.

Jim Parsons reveló que se sintió miserable y estresado durante el apogeo de "The Big Bang Theory" por la presión del exceso de trabajo (CBS)
Jim Parsons reveló que se sintió miserable y estresado durante el apogeo de "The Big Bang Theory" por la presión del exceso de trabajo (CBS)

La estrella aclaró que el personaje “no va a desaparecer” de su vida, pero remarcó que, desde el cierre de la serie en 2019, trabaja en modificar su vínculo con ese período.

“Está evolucionando, y mejora todo el tiempo. Lo que siento es mejor, lo que siento es más saludable. No es algo para lo que creo que probablemente nadie, pero yo desde luego no estaba preparado, mirando hacia atrás”, concluyó Parsons.

The Big Bang Theory se emitió durante 279 episodios entre 2007 y 2019, y siguió las peripecias de un grupo de científicos con dificultades sociales y sus vecinas.

Además de Parsons, el elenco incluyó a Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch y Bialik. La serie obtuvo diez premios Emmy a lo largo de su emisión.

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