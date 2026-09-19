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Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

El actor retomará su papel de Gerry Lane en una nueva película dirigida por Edward Berger, cineasta detrás de “Cónclave”

Brad Pitt en "Guerra Mundial Z"
La secuela de "Guerra Mundial Z" marca el reencuentro de Brad Pitt con el universo que lo llevó a enfrentar una pandemia global en pantalla. (IMDb)
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Brad Pitt regresará para protagonizar la secuela de Guerra Mundial Z en Paramount Pictures, más de una década después del estreno de la primera entrega. El anuncio llegó el 18 de septiembre a través de Deadline: los acuerdos ya están cerrados y el proyecto, que estuvo detenido en distintas etapas desde 2013, retoma su desarrollo con nombres de peso detrás de cámaras.

El director alemán Edward Berger, responsable de Sin novedad en el frente y Cónclave, se encargará de la puesta en escena. Berger trabajó recientemente con Pitt en The Riders, producción de A24 actualmente en posproducción, y esa colaboración habría sido el punto de partida para la secuela.

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Según recogió The Hollywood Reporter, fue el propio Pitt quien le propuso la idea de continuar con la franquicia de zombis mientras filmaban juntos, y ambos habrían acordado retomar el trabajo apenas terminara ese rodaje.

Asimismo, el guion estará a cargo de Dennis Kelly, ganador de un premio Tony por el libreto de Matilda: The Musical y creador de series como Utopia. Kelly también escribió el filme Together, de 2021. Por el momento no se han revelado detalles de la trama, y Berger participará además como productor ejecutivo.

Edward Berger, director de Cónclave, estará a cargo de la secuela (REUTERS/Mario Anzuoni)
Edward Berger, director de Cónclave, estará a cargo de la secuela (REUTERS/Mario Anzuoni)

La producción quedó en manos de Plan B Entertainment, la compañía de Pitt junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner. El actor es representado por CAA y Brillstein Entertainment Partners; Berger, por CAA, Range, Casarotto Ramsay & Associates y Hanson Jacobson; y Kelly, por UTA.

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Guerra Mundial Z se estrenó en 2013 bajo la dirección de Marc Forster y estuvo basada en la novela de 2006 de Max Brooks, World War Z: An Oral History of the Zombie War. La historia sigue a Gerry Lane, un exempleado de las Naciones Unidas interpretado por Pitt, que recorre el mundo en busca de una solución ante una pandemia zombi. El reparto congregó a Mireille Enos, James Badge Dale, Peter Capaldi, Ruth Negga y Matthew Fox.

Guerra mundial Z (Netflix)
El filme original, estrenado en 2013, superó los 540 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en el mayor éxito del género zombi. (Netflix)

Dicho rodaje comenzó en julio de 2011 en Malta y continuó en Glasgow y Budapest, pero tuvo complicaciones que derivaron en la reescritura completa del tercer acto. El equipo regresó a Budapest para siete semanas adicionales de filmación entre septiembre y octubre de 2012, lo que elevó el presupuesto a un reportado de 190 millones de dólares, aunque algunas publicaciones lo ubicaron hasta en 269 millones.

La película recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en el filme de zombis más taquillero de la historia, pese a que el margen de ganancia resultó ajustado frente a un presupuesto que llegó a triplicar las estimaciones iniciales.

Los intentos fallidos de hacer una secuela

El desarrollo de una segunda parte se anunció poco después del estreno original, pero tuvo varios intentos que nunca se concretaron. Entre ellas figuró una propuesta dirigida por J. A. Bayona, responsable de Jurassic World: El reino caído, y otra a cargo de David Fincher, colaborador habitual de Pitt, quien llegó a comparar sus ideas para el filme con The Last of Us. Esa versión de Fincher fue descartada en febrero de 2019, en parte por problemas de presupuesto y por la prohibición de filmes de zombis vigente en China en aquel momento.

Guerra Mundial Z (Foto: Twitter@CarlosJimenezDF
El anuncio oficial se dio a conocer en abril durante la CinemaCon, donde Paramount confirmó el regreso activo del proyecto. (Foto: Twitter@CarlosJimenezDF

El proyecto permaneció en pausa hasta abril de este año, cuando Paramount anunció en la CinemaCon que la secuela había vuelto a entrar en desarrollo activo. Según The Hollywood Reporter, la película se convirtió en una de las prioridades de Skydance tras la adquisición de Paramount en 2025.

El anuncio de la secuela de Guerra Mundial Z coincide con la campaña de prensa de Pitt para Heart of the Beast, otro filme de Paramount que llega a los cines el 24 de septiembre bajo la dirección de David Ayer. La historia sigue a un oficial de fuerzas especiales y a su perro de combate, que quedan varados en la naturaleza de Alaska tras el choque de un avión.

Después, Pitt retomará su papel ganador del Oscar en The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, de Netflix, dirigida por Fincher con guion de Quentin Tarantino. Esa película se estrenará en salas Imax de todo el mundo el 25 de noviembre y comenzará a transmitirse en streaming el 23 de diciembre.

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