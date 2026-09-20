Video: un prestamista y sus “brazos armados” fueron a balear la casa de un hombre para cobrarle una deuda y terminaron detenidos

El momento en que balearon la casa de un hombre para cobrarle una deuda en José León Suárez

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Tres sospechosos fueron detenidos en José León Suárez, partido de San Martín, acusados de balear la casa de un hombre que mantenía una deuda con uno de ellos y escapar a bordo de un auto.

Los aprehendidos fueron identificados como Alejandro Ezequiel Velaztiqui, de 34 años, y los hermanos Adrián Armando Acosta, de 43, y Diego Hernán Acosta, de 37.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, Velaztiqui sería prestamista de la zona, mientras que los hermanos Acosta actuarían como sus “brazos armados” para cobrar las deudas.

El episodio ocurrió el viernes a la tarde, cuando efectivos de la DDI San Martín realizaban tareas investigativas en José León Suárez, jurisdicción de la comisaría 4ª.

En ese momento, los agentes recibieron por radio una alerta del Centro de Monitoreo de San Martín: varios hombres habían efectuado disparos contra el frente de una vivienda ubicada en la zona de Ceballos y Estrada, en el barrio Lanzone.

Tras efectuar los disparos se dieron a la fuga

Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM), tal como se observa en el video que encabeza esta nota.

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La filmación comienza a las 17.48, cuando el Suzuki Swift llega hasta la vivienda. Tras detenerse frente al lugar, se producen los primeros disparos.

Luego aparecen dos hombres y se genera una discusión junto al vehículo. Ambos se alejan y, segundos después, los tres ocupantes del auto descienden. Antes de escapar, vuelven a efectuar disparos contra la propiedad, suben al Suzuki y escapan. La secuencia termina a las 17.50.

Pocos minutos después, personal de la DDI localizó el vehículo y logró interceptarlo en la intersección de las calles 7 y B.

Según el parte policial, Adrián Acosta, quien conducía el auto, intentó descender con una pistola Browning Hi Power calibre 9 milímetros en una de sus manos. Ante esa situación, el efectivo que se encontraba más cerca realizó un disparo intimidatorio contra el suelo. El sospechoso arrojó el arma y fue reducido.

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Los tres detenidos: Alejandro Ezequiel Velaztiqui y los hermanos Adrián Armando y Diego Hernán Acosta

Velaztiqui, otro de los ocupantes, bajó del vehículo y se tiró al piso. El tercer hombre, en cambio, escapó corriendo e ingresó a una vivienda cercana. Los efectivos lo siguieron y lograron reducirlo dentro de una habitación.

En esas circunstancias, según la información policial, un grupo de personas comenzó a arrojar objetos contundentes contra los agentes. Para resguardar a los efectivos y a los aprehendidos, el personal se retiró del lugar con los tres sospechosos y los elementos incautados.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Browning Hi Power calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, que tenía un cargador con 15 proyectiles y una munición en la recámara.

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También incautaron otro cargador de la misma arma, prolongado de manera casera y con 27 proyectiles, además del Suzuki Swift en el que circulaban los sospechosos. La inspección del vehículo no arrojó otros elementos de interés para la causa.

El vehículo y el arma secuestrada

La deuda detrás del ataque

La víctima, identificada como A.V., les informó a los investigadores que había obtenido un préstamo de Velaztiqui.

Según las primeras averiguaciones de la Policía, el acusado prestaba dinero con intereses usurarios que se volvían casi imposibles de pagar para sus clientes. En ese esquema, siempre de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, los hermanos Acosta actuarían como sus “brazos armados” para cobrar las deudas.

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A.V. aseguró además que ese día había sido amenazado con armas por los sospechosos. Sin embargo, de acuerdo con el parte policial, el hombre se encontraba “sumamente atemorizado” y se negó a prestar declaración testimonial sobre lo sucedido.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de San Martín, a cargo de la fiscal Di Giorgio, y fue caratulada como abuso de armas, amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de guerra, además de una infracción al artículo 189 bis, apartado 5.

Los tres sospechosos quedaron alojados en la DDI San Martín y, según se informó, serán trasladados a sede fiscal para prestar declaración indagatoria.

De acuerdo con los registros consignados en el parte policial, los tres aprehendidos cuentan con antecedentes.

En el caso de Adrián Armando Acosta, figura una causa de 2015 por lesiones leves y amenazas. También registra actuaciones anteriores y una causa de 2006 por atentado contra la autoridad y portación ilegal de arma de uso civil.

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Su hermano, Diego Hernán Acosta, tiene antecedentes por robo agravado y portación ilegal de armas, entre otros delitos. En 2019 fue involucrado en una causa por robo calificado en poblado y en banda y robo agravado. Además, según el informe policial, recuperó la libertad de la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena en enero de 2024.

Alejandro Ezequiel Velaztiqui, en tanto, registra una causa iniciada en 2021 por abuso sexual, con intervención de la UFI N°14 de San Martín.