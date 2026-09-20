Apagones de más de 36 horas en La Habana derivan en protestas por fallas en el acceso al agua

Residentes de La Habana habrían bloqueado una calle y detenido una pipa de agua tras pasar más de 36 horas sin electricidad. (Foto: redes sociales)

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Residentes de La Habana habrían cerrado una calle y detenido una pipa de agua después de permanecer más de 36 horas sin electricidad. El episodio se habría producido durante una nueva crisis del servicio eléctrico que afectó a varias zonas de la capital cubana y que también derivó en dificultades para acceder al agua en algunos hogares.

La llegada del camión cisterna habría reunido a residentes que buscaban abastecerse tras más de un día y medio de apagón. El reclamo se habría originado por la coincidencia de la falta de energía con los problemas en el suministro de agua, dos situaciones que pueden condicionar las actividades diarias de las familias.

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Los habitantes de la zona habrían optado por bloquear la vía como forma de expresar su malestar y pedir respuestas. La protesta se habría desarrollado mientras los residentes enfrentaban limitaciones para contar con servicios básicos en sus viviendas, de acuerdo con Periódico Cubano.

Los cortes eléctricos prolongados pueden afectar el acceso al agua cuando los hogares dependen de equipos de bombeo o de sistemas eléctricos de almacenamiento. Si las familias no cuentan con reservas suficientes, la interrupción puede dificultar el abastecimiento para cocinar, realizar tareas de higiene y cubrir otras necesidades cotidianas.

La pipa de agua concentró el reclamo de los vecinos de La Habana

El paso del camión cisterna habría generado una reacción inmediata entre los residentes. La pipa representaba una posibilidad de abastecimiento en un momento en que la falta de corriente también habría complicado el funcionamiento de sistemas domésticos vinculados al agua.

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La protesta no se habría limitado a la ausencia de iluminación. Los apagones pueden alterar la conservación de alimentos, la preparación de comidas, las comunicaciones y el uso de equipos que forman parte de la rutina de los hogares.

La crisis del servicio eléctrico en La Habana también habría provocado dificultades para acceder al agua en varios hogares.

En ese contexto, la falta de agua puede incrementar las dificultades de quienes llevan largas horas sin electricidad. La situación resulta más compleja en viviendas donde el bombeo depende de la corriente o donde no existen depósitos para mantener una reserva.

Los vecinos de La Habana habrían reclamado por las consecuencias de una interrupción que afectó a familias enteras. El cierre de la calle y la detención de la pipa se habrían producido como una respuesta a la prolongación de ambos problemas.

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Los apagones continúan en distintas zonas de Cuba

El hecho se habría registrado en un escenario de inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que ha provocado interrupciones frecuentes en distintas provincias de Cuba. La falta de continuidad del servicio mantiene a numerosas comunidades expuestas a cortes de distinta duración, según datos de Periódico Cubano.

Las autoridades cubanas han atribuido los problemas a averías en centrales generadoras, dificultades con el combustible y limitaciones para el mantenimiento de la infraestructura energética. Esos factores han incidido en la capacidad del sistema para sostener el suministro eléctrico.

Los cortes eléctricos prolongados pueden afectar el suministro de agua cuando las viviendas dependen de equipos de bombeo. (Foto: redes sociales)

En varias zonas del país, las interrupciones de energía han coincidido con dificultades en otros servicios básicos. El bombeo de agua figura entre las principales preocupaciones cuando los cortes se extienden y las viviendas no cuentan con mecanismos alternativos de abastecimiento.

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El impacto de los apagones alcanza aspectos cotidianos de la vida doméstica. La falta de electricidad limita el uso de electrodomésticos y puede impedir que los alimentos se mantengan en condiciones adecuadas durante períodos prolongados.

Las expresiones de inconformidad por la frecuencia y la duración de los cortes también se han multiplicado en redes sociales y comunidades afectadas. El episodio protagonizado por los vecinos de La Habana se sumaría a ese malestar, en medio de una crisis que continúa afectando la rutina de la población.