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“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar

El acusado del doble homicidio de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, permanece sin acceso a ningún monto del fondo que lo declara único beneficiario

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar
Nick Reiner pidió acceso a un fideicomiso familiar de 1,6 millones de dólares para financiar su defensa penal por el asesinato de sus padres (AP/REUTERS)
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Los abogados de Nick Reiner presentaron nuevos documentos judiciales para exigir el acceso a fondos de un fideicomiso familiar valuado en 1,6 millones de dólares.

El objetivo es financiar la defensa penal del acusado de asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Según sus abogados, Nick no ha recibido “ni cinco dólares” del fondo.

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Reiner, de 32 años, permanece detenido sin fianza desde diciembre de 2025 en el Centro de Detención Twin Towers, en Los Ángeles.

Busca contratar nuevamente al abogado Alan Jackson, quien representó a Harvey Weinstein y a Karen Read. El letrado se había retirado del caso por falta de fondos para pagar sus honorarios.

El fondo, denominado “Nick Reiner Children’s Trust Dated December 2, 1993”, fue creado por sus padres.

Los abogados de Nick Reiner sostienen que el acusado no recibió “ni cinco dólares” del fondo y sigue detenido sin fianza en Los Ángeles desde diciembre de 2025 (REUTERS/Mona Edwards)
Los abogados de Nick Reiner sostienen que el acusado no recibió “ni cinco dólares” del fondo y sigue detenido sin fianza en Los Ángeles desde diciembre de 2025 (REUTERS/Mona Edwards)

Los fiduciarios del fideicomiso son la actual encargada, Jodi Pais Montgomery, y el exfiduciario Paul R. Kanin, ambos demandados por Reiner en la disputa civil.

Montgomery se desempeñó anteriormente como conservadora de Britney Spears entre 2019 y 2021, año en que ese régimen de tutela fue disuelto tras la destitución del padre de la cantante del cargo.

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Los abogados de Reiner, Anita P. Wu y Geoffrey A. Neri, argumentan que su cliente cumplió 30 años el 14 de septiembre de 2023.

Según cálculos del propio fideicomiso, se le debían haber entregado al menos 558.000 dólares bajo la cláusula de “distribución de los 30 años”. En ese momento, sus padres estaban vivos y nadie lo había acusado de ningún delito.

“Nick cumplió 30 años el 14 de septiembre de 2023. Según los propios cálculos del fiduciario sucesor, al menos 558.000 dólares se le debían ese día. Sus padres estaban vivos. Nadie lo había acusado de nada”, señala la presentación judicial.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner
La disputa civil apunta contra los fiduciarios Jodi Pais Montgomery y Paul R. Kanin por no liberar fondos del fideicomiso creado por Rob Reiner y Michele Singer Reiner (Instagram/@michelereiner)

Los fiduciarios citaron la denominada “Slayer Statute” o “ley del asesino” de California, que impide a una persona recibir una herencia de alguien a quien haya matado, como justificación para no liberar los fondos.

La abogada de Montgomery, Lauriann Wright, argumentó que, bajo esa norma, la porción correspondiente a Nick pasaría a sus hermanos, Jake Reiner y Romy Reiner.

Wright sostuvo además que liberar el dinero ahora sería “irreversible”, según declaró a Page Six, pese a que Reiner es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario mientras espera juicio.

Los abogados de Reiner replicaron que la ley invocada no aplica a la totalidad del fondo, ya que al menos 325.000 dólares de los recursos en disputa provienen de la herencia de su abuelo, Carl Reiner, fallecido en 2020.

“Nick no está acusado de haber causado su muerte”, indica la nueva presentación.

El acusado busca volver a contratar al abogado Alan Jackson, que dejó el caso por falta de fondos para cubrir sus honorarios (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)
El acusado busca volver a contratar al abogado Alan Jackson, que dejó el caso por falta de fondos para cubrir sus honorarios (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

El documento agrega que el dinero heredado del abuelo “no es dinero recibido por Nick de o a través de sus padres”.

Y que “en la medida en que los fondos que Nick recibió de su abuelo sean sus bienes personales, deben permanecer segregados y ser liberados de este fideicomiso”.

Según los abogados de Reiner, la disputa por el no pago ha obligado a los fiduciarios a pagar más de 250.000 dólares en honorarios legales para su propia defensa.

Esa cifra representa “casi la mitad” de los 558.000 dólares que Nick reclama como adeudados.

“Los fiduciarios se han negado a liberar cualquier suma de dinero a Nick. Todavía no ha recibido ni un dólar de su propio fondo para artículos básicos de manutención e higiene mientras está en la cárcel”, señalaron sus representantes legales en la presentación.

Los fiscales informaron recientemente que no buscarán la pena de muerte para Reiner tras consultar a sus hermanos.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner
Los fiscales descartaron pedir la pena de muerte contra Nick Reiner en la causa por el doble homicidio de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en Los Ángeles (Instagram/@michelereiner)

Reiner compareció el martes ante el juez Sam Ohta, en una audiencia a la que ningún familiar asistió, incluida su tía, Annie Reiner, quien en ocasiones anteriores había mostrado apoyo a su sobrino en el tribunal.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron apuñalados hasta la muerte en su vivienda de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025.

Nick fue identificado inicialmente como persona de interés antes de ser arrestado en relación con el doble homicidio.

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