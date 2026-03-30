Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con diez conciertos en París tras superar enfermedad neurológica

Tras varios años de lidiar con una enfermedad neorológica, Celine Dion está de vuelta con una serie de shows muy especiales en París

Céline Dion ha confirmado su regreso a los escenarios con una serie de diez conciertos en la Paris La Défense Arena, programados entre septiembre y octubre de 2026, según detalló Variety.

Este anuncio, realizado durante una celebración privada en el Café de l’Homme frente a la Torre Eiffel, constituye la primera gira importante de la cantante desde su retiro temporal en 2022 a raíz del diagnóstico del síndrome de persona rígida, el trastorno neurológico que la obligó a suspender toda actividad pública.

La estrategia de comunicación, cuidadosamente diseñada por el equipo de Dion, incluyó la proyección de un video inédito durante la celebración y un despliegue publicitario en puntos clave de París. El video, reproducido ante invitados selectos, mostró a la cantante agradeciendo el apoyo de sus seguidores y anunciando:

“Este año recibo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida… ¡tengo la oportunidad de verlos y actuar para ustedes otra vez en París, comenzando en septiembre!”.

Serán un total de 10 presentaciones las que Celine DIon brinde en Paris La Défense Arena

La campaña se intensificó con la aparición de carteles que reproducían títulos emblemáticos de su repertorio, como “Pour que tu m’aimes encore” y “The Power of Love”, además de un ensayo general iluminando la Torre Eiffel con los mensajes “Celine Dion” y “Paris, I’m ready”.

La expectativa, además, fue amplificada por una limpieza completa de la cuenta de Instagram de Dion en las últimas 24 horas, interpretada como señal de una etapa renovada y planificada.

El comunicado de prensa asociado anticipó que los conciertos revisarán los mayores éxitos de su carrera, tanto en francés como en inglés, e incluirán un tributo a las canciones que la posicionaron como referente global durante décadas.

Pese a la ausencia de la artista en el evento de lanzamiento, la decisión de anunciar los recitales en la capital francesa subraya el vínculo comercial y emocional de Dion con ese mercado, al que definió como “central en su desarrollo artístico internacional”, según indicó previamente a Vogue France.

celine dion anunció que sufre una rara enfermedad neurológica

Como se mencionó anteriormente, la artista canadiense decidió alejarse de la escena pública en 2022 tras revelar su diagnóstico de una enfermedad autoinmune y neurológica que afecta la movilidad y la voz.

Su proceso de recuperación fue registrado en el documental “I Am: Celine Dion”, dirigido por Irene Taylor y estrenado en 2024. La performance durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, en la que interpretó “Hymne à l’amour” de Édith Piaf, marcó el renacimiento de su actividad en vivo y reactivó el interés tanto del público como de los agentes de la industria.

Celine Dion dio un emotivo show en la inauguración de los juegos olímpicos de París 2024 BROADCASTING SERVICES/Pool via REUTERS/File Photo

El listado completo de fechas confirmadas abarca del 12 de septiembre al 14 de octubre, con presentaciones intercaladas cada miércoles y sábado. A continuación, el listado completo:

Sábado 12 de septiembre

Miércoles 16 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Miércoles 23 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

Miércoles 30 de septiembre

Sábado 3 de octubre

Miércoles 7 de octubre

Sábado 10 de octubre

Miércoles 14 de octubre

Respecto a la venta de boletos, se sabe que comenzará una preventa para usuarios de tarjeta VISA el próximo 8 de abril.