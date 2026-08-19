La CGT responsabilizó a Milei y a Caputo por el problema de las familias endeudadas: la fuerte amenaza que lanzó

La CGT, las CTA y los movimientos sociales confirmaron la marcha de este jueves por los endeudados

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La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales responsabilizaron a Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por los “20 millones de endeudados” que existen en la Argentina y reclamaron una solución urgente al Gobierno que “se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar” las deudas contraídas.

Las tres centrales obreras y el gremio de los movimientos sociales confirmaron este miércoles la marcha de mañana, a las 14, ante el Ministerio de Economía para protestar por la falta de respuestas oficiales que, señalaron, empuja a millones de personas hacia una exclusión financiera cada vez más profunda.

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En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) dijo que “este modelo político y económico nos sigue llevando a la miseria y agudiza y profundiza la insensibilidad que tiene este gobierno ante el conjunto de nuestra población”, al tiempo que advirtió que “este plan de acción va a continuar hasta que podamos cambiar el rumbo de nuestro país”.

Las tres centrales obreras responsabilizaron al Gobierno por el problema de las familias endeudadas

“Está claro que este gobierno tiene una velocidad para sacar leyes como el RIGi y el SÚPER RIGI, que son beneficiosas para los sectores más concentrados de la economía y se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar”, destacó. Y agregó: “Nadie está diciendo que no quiere pagar sus compromisos sino que se está pidiendo cómo refinanciar su deuda, pero el Gobierno sale a decir que es un problema entre privados”.

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Jerónimo afirmó que hay 20 millones de endeudados en la Argentina, que 6 millones de personas atraviesan una situación crítica y que el 60% está “a punto de entrar en categoría 4 del Veraz”, una condición que, según explicó, “prácticamente los saca del sistema financiero”.

El dirigente planteó que el problema no se limita a quienes quedaron afuera del mercado laboral formal sino también a los trabajadores registrados que no sólo no llegan a fin de mes sino tampoco “al día 15″.

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Cristian Jerónimo criticó al Gobierno y pidió "construir una oposición seria"

Además, el cotitular de la CGT extendió el reclamo más allá de la Casa Rosada y pidió que haya alguna reacción del sistema político. “La responsabilidad también es de construir una oposición seria que se ponga al frente y se haga cargo de resolverle los problemas estructurales que tiene el pueblo argentino”, afirmó.

Jerónimo remarcó que el movimiento obrero viene expresando su rechazo al programa económico de Milei desde el inicio de la actual gestión. Recordó que la primera medida de fuerza se tomó a los 15 días de comenzado el gobierno y que, desde entonces, hubo “miles de movilizaciones y 4 paros generales”.

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Por su parte, el cotitular de la CGT Octavio Argüello (Camioneros) explicó que la movilización a Economía no estará limitada a las tres centrales obreras y que prevé la participación de organizaciones sociales y de otros sectores de la sociedad. Esa amplitud, dijo, responde a un cuadro que definió como “desesperante”.

"Es inmoral no tener ningún tipo de sensibilidad sobre gente que se ha endeudado", dijo Juan Carlos Schmid

Para el dirigente sindical, el efecto del actual escenario no se limita al presente: “No es el problema que está pasando ahora, sino que lo que nos va a dejar (el Gobierno) va a ser peor de lo que está sucediendo”. Por eso pidió “poner un freno a este gobierno totalmente insensible y que no tiene en vista políticas que sean favorables a los sectores más necesitados”.

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Por su parte, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), consideró que “cuando más de la mitad de los argentinos tiene algún problema con las deudas y la totalidad de una nación está sujeta a los ajustes que son para pagar el endeudamiento externo, esto deja de ser un problema individual para convertirse en un problema de la propia nación”.

“Esta convocatoria que hace el sindicalismo argentino y los movimientos sociales tiene como objeto denunciar que la famosa dimensión moral que esgrime el Gobierno es de absoluta falsedad -dijo-. Es inmoral no tener ningún tipo de sensibilidad sobre gente de nuestro pueblo que se ha endeudado. Es de una inmoralidad absoluta”.

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Roberto Baradel dijo que “Milei es responsable y tiene la culpa" por la situación de los endeudados (Foto: NA)

En su intervención, Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se preguntó: “¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares? ¿Quién nos cuida a las que nos endeudamos para comprar comida?”. Y luego sostuvo: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defienden a los poderosos que no pierden nunca”.

En representación de la CTA de los Trabajadores, su secretario adjunto, Roberto Baradel (SUTEBA), remarcó que “el tema del endeudamiento tiene varios aspectos, como el endeudamiento del país y también tiene el problema del endeudamiento de las familias de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores que están endeudados con los bancos o con las billeteras virtuales o el endeudamiento de aquellas familias que menos tienen y que recurren a usureros y cuando no lo pueden pagar, además, eso implica que reclutan en barrios populares con muchas carencias para el narcomenudeo”.

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“Milei es responsable y tiene la culpa. No es verdad que no se les pone una pistola en la cabeza a las familias para endeudarse -señaló-. Cuando una familia tiene que endeudarse para llevar el sustento diario porque están desocupados o el sueldo no les alcanza, eso es una pistola en la cabeza. Las políticas económicas son una pistola en la cabeza para el tema del endeudamiento. Por eso Caputo y Milei son responsables y mañana vamos a ir al Ministerio de Economía a reclamárselo”.

Hugo "Cachorro" Godoy afirmó que hay "340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”

Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), secretario ceneral de la CTA Autónoma, hizo hincapié en que el plan de lucha del sindicalismo “no solamente apunta a denunciar los más atroces desastres de la política económica de Milei y Caputo sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”.

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En ese sentido, afirmó: “Ya no solamente hay un endeudamiento del país que impacta en la vida de futuras generaciones para pagar la deuda externa sino también una caída del consumo y la caída de los ingresos de los trabajadores que obliga al endeudamiento”. Para Godoy, “la política de Milei es criminal” porque no sólo pone una pistola en la cabeza de los trabajadores para endeudarnos, sino que además nos mata dejando a las familias sin sus puestos de trabajo”.