Científicos descubrieron un nuevo sistema de defensa en el cráneo que protege al cerebro

Un estudio de la Universidad de Washington en St. Louis identificó en la médula ósea del cráneo estructuras que activan respuestas inmunitarias específicas frente a señales del cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años, el cráneo fue visto como una coraza: una estructura dura, silenciosa, limitada a resguardar al cerebro de los golpes y del mundo exterior. Un nuevo hallazgo científico propone mirar esa frontera con otros ojos. En ese hueso que parecía cumplir solo una función mecánica, investigadores encontraron un espacio capaz de detectar señales del cerebro y activar respuestas inmunes de alta precisión, una pista que reordena el vínculo entre neurología e inmunología y abre una nueva pregunta sobre cómo el cuerpo vigila uno de sus territorios más sensibles.

Un equipo de la Universidad de Washington en St. Louis identificó allí estructuras capaces de activar respuestas inmunitarias específicas frente a señales que provienen del cerebro, un dato que modifica una idea arraigada en neurociencia: que la vigilancia inmune del sistema nervioso central dependía casi por completo de órganos como el bazo o los ganglios linfáticos.

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El trabajo, encabezado por Jang Hyun Park y Jonathan Kipnis, describe que esa médula ósea no funciona solo como reservorio de células de defensa. Según los resultados, también puede operar como un espacio de organización inmunitaria con rasgos comparables a los de tejidos linfoides periféricos, donde el cuerpo identifica amenazas y prepara una respuesta dirigida.

La novedad adquiere peso en un campo donde durante años predominó la idea del cerebro como un territorio con acceso restringido para el sistema inmune. Esa visión empezó a cambiar con el descubrimiento de canales microscópicos entre el cráneo y las meninges. El nuevo estudio avanza un paso más: plantea que en esa frontera anatómica existe un sitio preparado para detectar antígenos cerebrales y activar defensas adaptativas.

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Imágenes de inmunohistoquímica de diferentes partes de la médula ósea del cráneo del ratón (izquierda), que muestran cúmulos de células inmunitarias más pronunciados que en la médula ósea del esternón (derecha). (Hyun Park et al., Nature, 2026) (Nature)

En los ensayos con ratones, los investigadores encontraron agrupaciones celulares en el cráneo con presencia de células T, células B y células dendríticas, además de centros germinales, ámbitos donde maduran las células B que luego producen anticuerpos. También detectaron una mayor abundancia local de células Tfh, un subtipo que asiste a las células B en ese proceso, en comparación con otras zonas óseas como el fémur o el esternón.

Uno de los datos más llamativos del estudio fue la especificidad de esa respuesta. Cuando los científicos introdujeron en neuronas del cerebro proteínas trazables, esas señales llegaron de forma selectiva a la médula del cráneo. Allí activaron células inmunes. Ese patrón no apareció con la misma intensidad en otros huesos, ni en el bazo, ni en ganglios linfáticos profundos, un indicio de que el cráneo dispone de una vía de vigilancia propia para lo que ocurre en el sistema nervioso central. “Las respuestas inmunitarias adaptativas pueden generarse localmente en la médula ósea del cráneo y sostenerse incluso en la ausencia del bazo y de los ganglios linfáticos profundos”, según el artículo.

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El trabajo también puso a prueba ese circuito en un contexto de enfermedad. En un modelo experimental de glioma, un tipo de tumor cerebral, la médula ósea del cráneo mostró una activación reforzada de linfocitos T y B frente a antígenos tumorales. Los autores observaron, además, que esa respuesta podía mantenerse incluso en animales sin bazo o sin determinados ganglios, lo que sugiere un grado de autonomía de este nicho inmunitario.

Un ratón de laboratorio blanco reposa en una mesa de acero mientras una científica examina en una pantalla imágenes ampliadas de lesiones tumorales y muestras de tejidos en un entorno de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra clave del estudio apareció en la conexión con el sistema glinfático, la red que participa en la circulación de líquidos y en la eliminación de desechos del cerebro. Cuando ese sistema falló en modelos animales modificados genéticamente, llegaron menos antígenos al cráneo y la respuesta inmune resultó más débil. En los experimentos con tumores, esa alteración quedó asociada a una menor supervivencia.

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Los investigadores también probaron qué ocurría si intervenían de forma directa sobre ese microambiente del cráneo. Cuando bloquearon una vía de comunicación entre células T y B, cayeron la formación de centros germinales, la producción de células plasmáticas y la infiltración de defensas dentro del tumor. La supervivencia de los animales disminuyó. En cambio, al estimular localmente esa zona con moléculas inmunoactivadoras, aumentó la respuesta de células NK y de linfocitos T CD8+, y los ratones con tumores cerebrales vivieron más tiempo.

Ese efecto no apareció en modelos con alteraciones en la función de las células B o en la producción de anticuerpos, un punto que reforzó la hipótesis central del trabajo: la médula del cráneo actúa como una estación inmunológica especializada, con capacidad para participar de forma activa en la defensa antitumoral del cerebro.

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En ratones, los investigadores hallaron en la médula ósea del cráneo células T, células B, células dendríticas y centros germinales vinculados con la producción de anticuerpos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los resultados provienen de modelos animales, el estudio incluyó un primer puente hacia humanos.

El análisis de bases de datos transcriptómicas públicas detectó señales compatibles con la presencia de células Tfh en médula ósea de cráneo humano, además de células CD8+ de memoria en pacientes con glioblastoma. “La médula ósea del cráneo es un nicho adaptativo en las fronteras del sistema nervioso central, capaz de sostener respuestas inmunes específicas tanto en condiciones saludables como patológicas”, señala el trabajo. El estudio no prueba aún que el mecanismo funcione del mismo modo en personas, pero sí aporta elementos para considerar esa posibilidad.

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La investigación abre una línea con impacto potencial en el desarrollo de terapias para enfermedades neurológicas. Si futuros estudios confirman este circuito en humanos, el cráneo podría convertirse en un blanco para estrategias inmunológicas localizadas contra tumores cerebrales y otros trastornos del sistema nervioso central.