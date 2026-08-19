Jenna Fischer habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama: “Me dio una esperanza enorme”

Jenna Fischer dijo que interpretó a Pam en The Office con la ropa y el peinado que usaba en sus empleos reales (YouTube: The Office latinoamérica)

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Jenna Fischer contó en el podcast Dinner’s On Me que su diagnóstico de cáncer de mama en 2023 cambió su relación con la vida familiar. La actriz relató cómo atravesó cirugía, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia, y explicó por qué decidió hacer pública su experiencia.

Fischer relató que, tras el diagnóstico, la prioridad inmediata fue proteger a sus hijos —de 12 y casi 15 años— de la incertidumbre médica. “Esperamos hasta tener toda la información, porque para nosotros el momento más difícil fue el tiempo entre el diagnóstico y saber qué íbamos a hacer”, explicó. Solo informó a dos personas de su círculo cercano antes de conocer su plan de tratamiento: su compañera y amiga Angela Kinsey y la actriz Christina Applegate.

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La decisión de hacer pública su experiencia respondió a una lógica de gratitud y solidaridad. Fischer narró que, mientras estaba internada antes de comenzar la quimioterapia, una enfermera practicante se arremangó la manga para mostrarle un tatuaje de lazo rosa y le dijo: “Yo también lo hice”.

Esa imagen —una profesional de la salud activa, con cabello, en tratamiento con tamoxifeno— cambió su perspectiva. “No podía creer que ella simplemente estuviera en el mundo, haciendo su trabajo. Me dio una esperanza enorme”, declaró la actriz.

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La recuperación y el regreso al trabajo

Jenna Fischer dijo que hizo pública su experiencia con el cáncer de mama por gratitud y solidaridad con otras pacientes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al momento de grabar el episodio, Fischer había concluido el tratamiento y atravesaba la etapa de recuperación. Dos semanas antes del inicio del rodaje de la película Nimrods —en la que participa junto a su esposo, el director Lee Kirk— le retiraron el puerto de quimioterapia.

Kirk escribió el guion de ese largometraje durante el período de convalecencia de Fischer; ambos compartían la sala de estar, uno escribiendo y la otra recuperándose. El filme se estrenó el 14 de agosto en cines de todo el mundo tras su paso por el Festival de Cine de Toronto.

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Los años previos a The Office

En la conversación con el conductor del podcast, Fischer también abordó su trayectoria antes de la fama. Trabajó como asistente administrativa y recepcionista durante 8 años hasta que obtuvo el papel de Pam en The Office, del que dijo que interpretó con la ropa y el peinado con que solía presentarse a sus empleos reales.

“Me di cuenta de que así es como se siente Pam”, señaló. La directora de casting Alison Jones le había dado una indicación poco habitual para la audición: “Atrévete a aburrirme”.

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Sobre su primer trabajo frente a cámara, Fischer reveló que fue un video educativo sobre anticoncepción e infecciones de transmisión sexual para el centro médico UCLA Medical Center, por el que cobró USD 100 y aportó su propia ropa y maquillaje.

Antes de The Office, Jenna Fischer trabajó ocho años como asistente administrativa y recepcionista hasta conseguir el papel de Pam (NBC)

Su verdadera primera aparición en pantalla, sin embargo, ocurrió a las 72 horas de llegar a Los Ángeles: un comercial de la atracción Jurassic Park: The Ride de Universal Studios, rodado en el agua durante 11 horas y con el uso de un cañón de agua. “El camino de regreso al auto fue muy distinto al de ida”, recordó entre risas.

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La vida después de la televisión

Fischer también reflexionó sobre su decisión de dejar la televisión como protagonista tras la serie Splitting Up Together de la cadena ABC, en la que trabajaba entre 65 y 70 horas semanales.

Fue entonces cuando lanzó junto a Angela Kinsey el podcast Office Ladies, que le permitió estar presente en cada entrega escolar, cada reunión de maestros y cada evento de sus hijos. El programa, dedicado a repasar episodio por episodio la serie The Office, se convirtió en uno de los podcasts más escuchados del mundo en inglés.

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Tras Splitting Up Together, Jenna Fischer lanzó con Angela Kinsey el podcast Office Ladies y dejó la televisión como protagonista (NBC/Instagram/@msjennafischer)

El episodio de Dinner’s On Me con Fischer anticipa el próximo capítulo del programa, en el que Ferguson dialogará con Golda Rosheuvel, intérprete de la reina Charlotte en la serie Bridgerton.