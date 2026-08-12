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Cate Blanchett reflexionó sobre el liderazgo femenino y la desigualdad salarial: “No somos perfectas, pero estamos bastante cerca”

En una entrevista para Harper’s Bazaar, la actriz australiana habló sobre su regreso al teatro, el proceso creativo junto a sus colegas y algunas de las preocupaciones que atraviesan su vida personal

Cate Blanchett regresará al teatro de Londres con Electra/Persona en el Teatro Nacional de Londres junto a Nina Hoss y Ella Lily Hyland (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Cate Blanchett regresará al teatro de Londres con Electra/Persona en el Teatro Nacional de Londres junto a Nina Hoss y Ella Lily Hyland (REUTERS/Maja Smiejkowska)
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Cate Blanchett regresará a los escenarios londinenses con Electra/Persona, una producción del Teatro Nacional de Londres en la que compartirá roles con Nina Hoss y Ella Lily Hyland.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, revista dedicada a la moda y la cultura, abordó temas como el liderazgo femenino, la inteligencia artificial y su vida familiar.

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La conversación tuvo lugar durante los ensayos de la obra teatral, cuya propuesta escénica combina la tragedia griega de Sófocles con el drama psicológico de Ingmar Bergman y cuenta con música original compuesta por Hildur Guðnadóttir.

El regreso al teatro

La actriz de 57 años considera este estreno como un “regreso a casa”, según describió a Harper’s Bazaar, aunque admitió que las jornadas de ensayo resultan exigentes.

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La obra teatral supone un reto adicional: las protagonistas intercambian personajes en cada función. “Nunca había hecho algo así”, afirmó Blanchett a la revista, y explicó que siente una responsabilidad colectiva en el proceso creativo.

Portada de revista Harper's Bazaar con Cate Blanchett de pie, vestida de negro con capa voluminosa, junto a una piscina y vegetación
Blanchett afirmó que el estreno de Electra/Persona representa un regreso a casa, aunque reconoció la exigencia de los ensayos (Instagram/@bazaaruk)

El proyecto está dirigido por Benedict Andrews, quien ya trabajó con Blanchett en otras producciones de larga duración. El director comparó la energía de la actriz con la de figuras deportivas como Kylian Mbappé y Usain Bolt en su mejor momento.

En ese contexto, la actriz australiana destacó el papel que cumplen los vínculos profesionales durante el proceso creativo: “A veces, con las amistades, hay una sensación de que estás cómodo con el otro. Pero lo que me encanta de las amistades artísticas es que realmente te ponen a prueba”.

Trayectoria y activismo

A lo largo de cuatro décadas, interpretó una amplia gama de personajes tanto en teatro como en cine. Ganadora de dos premios Oscar, la artista australiana se destacó en producciones como Blue Jasmine, El aviador y El señor de los anillos. Además de sus logros artísticos, se involucra activamente en causas sociales y tecnológicas.

La actriz fundó RSL Media, una organización tecnológica sin fines de lucro que busca proteger los derechos de los creadores ante el avance de la inteligencia artificial. “Se trata de un registro donde las personas podrán indicar si se sienten cómodas con que empresas de IA utilicen su obra creativa e imagen para el aprendizaje automático”, precisó.

Blanchett fundó RSL Media para proteger los derechos de los creadores ante la inteligencia artificial y poner el consentimiento en el centro del debate (REUTERS)
Blanchett fundó RSL Media para proteger los derechos de los creadores ante la inteligencia artificial y poner el consentimiento en el centro del debate (REUTERS)

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras como Steven Soderbergh y busca poner el consentimiento en el centro del debate sobre IA y derechos de autor.

Al referirse a los desafíos que plantea esta tecnología, señaló que “Todo está tan polarizado que nadie se siente capaz de sentarse a la misma mesa para debatir los retos, y el principal es el consentimiento”.

Para la actriz, este aspecto ocupa un lugar central en la discusión sobre el uso de contenidos creativos por parte de las empresas de inteligencia artificial.

Compromiso ambiental

La preocupación de Blanchett por el medio ambiente se remonta a su infancia en Melbourne, Australia. Junto a su esposo, el dramaturgo Andrew Upton, impulsó la transformación de la Sydney Theatre Company en la organización neutral en carbono más grande del hemisferio sur.

Actualmente, integra el Consejo del Premio Earthshot, que trabaja en la búsqueda de soluciones tecnológicas frente al cambio climático.

Impulsó junto a Andrew Upton la transformación de la Sydney Theatre Company en una organización neutral en carbono y hoy integra el Consejo del Premio Earthshot (REUTERS)
Impulsó junto a Andrew Upton la transformación de la Sydney Theatre Company en una organización neutral en carbono y hoy integra el Consejo del Premio Earthshot (REUTERS)

La actriz mantiene hábitos sostenibles en su vida cotidiana y destacó la importancia de evitar el derroche. Prefiere utilizar productos de su propio huerto y manifestó su incomodidad ante el tamaño de las raciones en los restaurantes estadounidenses.

Blanchett y el liderazgo femenino

La actriz también cuestionó el lugar que ocupan las mujeres en las estructuras de poder y recordó que algunos de los avances conseguidos en materia de igualdad todavía enfrentan retrocesos. Al referirse al movimiento MeToo, sostuvo que aquel impulso inicial perdió fuerza con rapidez y señaló que la igualdad salarial todavía no se alcanzó.

“Estábamos en un momento emocionante. Pero nunca hemos alcanzado la igualdad salarial, y el MeToo se ha desacreditado con suma rapidez”, afirmó la actriz a Harper’s Bazaar.

En Harper’s Bazaar, Blanchett cuestionó el retroceso en igualdad de género, señaló que la igualdad salarial no se alcanzó y dijo que prefiere dialogar con sus hijos sobre la tecnología (REUTERS)
En Harper’s Bazaar, Blanchett cuestionó el retroceso en igualdad de género, señaló que la igualdad salarial no se alcanzó y dijo que prefiere dialogar con sus hijos sobre la tecnología (REUTERS)

No es que seamos perfectas... Pero estamos muy cerca. Desde luego, las cosas no funcionan así ahora mismo”, afirmó Blanchett, en una reflexión vinculada con su postura sobre la igualdad de género y el retroceso de algunos avances relacionados con los derechos de las mujeres.

Vida familiar y rutinas

En su hogar en East Sussex, la vida de Blanchett se compone de rutinas domésticas y actividades familiares. Comienza sus días alimentando gallinas, paseando perros y preparando a sus hijos para la escuela.

Su madre, June, de 87 años, vive con ellos y mantiene una vida activa. Sobre la dinámica de su hogar, la actriz expresó: “Nuestra casa es muy ruidosa y no la cambiaría por nada del mundo”.

La actriz reconoció los desafíos de la maternidad moderna, en especial frente a la presión de la imagen y la tecnología. También destacó en la entrevista que prefiere dialogar con sus hijos sobre el uso de dispositivos electrónicos en vez de imponer límites estrictos.

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