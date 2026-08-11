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Jeffrey Dean Morgan recordó el impacto de Negan en The Walking Dead: “Todavía recibo odio y las personas me detestan”

Durante una entrevista para el podcast Happy, Sad and Confused, el actor de 60 años repasó distintos momentos de su trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta las experiencias que marcaron su vínculo con la audiencia

Jeffrey Dean Morgan con barba canosa y gafas en un estudio de podcast, con un micrófono. Una imagen circular lo muestra con barba, chaqueta de cuero y pañuelo rojo
The Walking Dead cambió la proyección internacional de Jeffrey Dean Morgan con su papel de Negan en la serie (Captura de video: YouTube/@JoshHorowitz)
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El recorrido de Jeffrey Dean Morgan en la industria audiovisual no responde a la fórmula tradicional de éxito en Hollywood. Mientras muchos actores alcanzan la fama durante los veinte, Morgan enfrentó años de dificultades y trabajos secundarios antes de consolidarse como un actor de televisión y cine.

Durante una extensa charla en el podcast Happy, Sad and Confused, el intérprete de 60 años repasó su trayectoria, desafíos profesionales y su presente lleno de proyectos.

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Compartió anécdotas y reflexiones sobre su papel en el universo de los cómics, el fenómeno de The Walking Dead y su vida lejos de las cámaras.

Una irrupción tardía en la industria

El camino de Morgan hacia el reconocimiento estuvo lejos de ser inmediato. El propio actor recordó que sus años de juventud transcurrieron lejos de la popularidad, señalando dificultades sociales y una adolescencia marcada por la timidez.

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Dos hombres con gafas sentados en sillones frente a una pantalla de televisión, micrófonos y mesas auxiliares en un estudio con plantas
Jeffrey Dean Morgan contó que sus primeros papeles de relevancia llegaron cerca de los 38 años con Supernatural, Grey’s Anatomy y Weeds (Captura de video: YouTube/@JoshHorowitz)

En la adultez, encontró una oportunidad real en la industria. Según explicó en Happy, Sad, Confused, sus primeros papeles de relevancia llegaron alrededor de los 38 años, cuando fue convocado casi simultáneamente para Supernatural, Grey’s Anatomy y Weeds.

Fue casi después de 15 años de intentarlo, de hacer episodios sueltos, de hacer pilotos que no prosperaban”, relató. La incertidumbre económica lo llevó a desempeñarse en oficios como la construcción y el diseño gráfico para sobrevivir, antes de obtener aquellos papeles que modificarían su carrera.

Negan y el impacto de The Walking Dead

La llegada de Morgan al universo de The Walking Dead marcó un antes y un después en su proyección internacional. El actor relató que la propuesta original fue para interpretar al “gran villano” en un arco limitado de dos años. “Sabía exactamente dónde estaban en la historia, así que supe de inmediato que era Negan”, recordó sobre el ofrecimiento inicial.

Personajes odiados series
Jeffrey Dean Morgan afirmó que todavía recibe rechazo de parte del público por la muerte de Glenn en The Walking Dead (AMC)

El impacto de Negan traspasó la pantalla, y Morgan comentó que “todavía recibo odio. Hay personas que me detestan porque maté a Glenn. Nunca entendí cómo no sabían que eso iba a pasar, porque Glenn muere en los cómics”. Asimismo, resaltó que “me sorprendió cuánto afectó a la gente y cuánto odiaron a Negan”.

La reacción del público alcanzó niveles insólitos, como cuando una señora mayor lo agredió con un bolso en un café de Georgia. “Norman Reedus me dijo: ‘Tenemos que irnos’. Era serio”, relató.

También abordó los cambios narrativos que vivió la serie y el spin-off Dead City, donde la dinámica entre Negan y Maggie adquirió matices diferentes.

El actor explicó que, tras sentir que el personaje había perdido carisma en la segunda temporada, se comunicó con los productores para exigir un cambio de rumbo: “No puedo seguir así”.

Su recorrido por el universo de los cómics

El vínculo de Morgan con el mundo del cómic no se limita a The Walking Dead. El actor formó parte de producciones como Watchmen, The Boys e Invincible, consolidando una imagen asociada al género y al fandom internacional.

Captura del tráiler oficial de The Walking Dead: Dead City
Jeffrey Dean Morgan afianzó su vínculo con el universo de los cómics con Watchmen, The Boys, Batman vs. Superman e Invincible (AMC)

En la entrevista, rememoró su experiencia con Zack Snyder durante el rodaje de Watchmen, donde el director priorizó la fidelidad al material original: “Nunca miramos un guión, solo el cómic. Yo quería pararme y moverme como el personaje de las viñetas”.

En cuanto a su participación en Batman vs. Superman, Morgan reconoció que el director le insinuó planes más ambiciosos para el personaje de Thomas Wayne, aunque nunca llegaron a concretarse. También mencionó propuestas para otros papeles en el género, como el antihéroe Lobo, que finalmente no se materializaron.

Detalló su experiencia reciente en la animación con Invincible, donde interpreta a Conquest. El guion de su personaje incluyó un monólogo escrito especialmente por Robert Kirkman, creador del cómic, quien buscó humanizar un poco al villano para confundir a la audiencia.

Vida personal y nuevos proyectos fuera de la pantalla

Lejos de los sets de filmación, Morgan lleva adelante una rutina marcada por la vida familiar y el contacto con la naturaleza. Reside en una granja, convive con perros y animales rescatados, y mantiene una relación cercana con sus hijos, uno de los cuales lleva el nombre de Gus en homenaje a un personaje de Lonesome Dove.

Jeffrey Dean Morgan combina su vida en una granja con nuevos proyectos como Sterling Point en Amazon Prime y el reality Destination X (REUTERS)
Jeffrey Dean Morgan combina su vida en una granja con nuevos proyectos como Sterling Point en Amazon Prime y el reality Destination X (REUTERS)

En el plano profesional, amplió su espectro con proyectos como la serie Sterling Point en Amazon Prime, plataforma de streaming y el reality Destination X. Sobre el primero, expresó entusiasmo por el talento del elenco joven y la calidad de la producción. “Pensé que era una serie juvenil que nunca vería, pero realmente funciona para un público más grande”, afirmó.

Finalmente, la entrevista abordó el impacto de la fama y el reconocimiento tardío. “No fue un shock, solo estaba feliz de poder pagar el alquiler”, resumió Morgan sobre la época en la que su vida cambió radicalmente gracias a la popularidad de “Grey’s Anatomy” y “Supernatural”.

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