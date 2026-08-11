Brad Pitt habló de Troya y del precio de construir un cuerpo para la pantalla: “No quería levantar una pesa más”

Brad Pitt recordó que su preparación para interpretar a Aquiles en Troya reabrió el debate sobre las transformaciones corporales extremas en Hollywood

Guardar

En 2004, Brad Pitt quedó al frente de uno de los papeles físicos más exigentes de su carrera al interpretar a Aquiles en Troya. A más de dos décadas de aquel rodaje, el actor volvió sobre esa experiencia y reactivó una discusión que excede la película: el costo de las transformaciones corporales extremas en Hollywood.

Según un reporte de Men’s Health España, Pitt recordó que la preparación para encarnar al guerrero griego alteró por completo su rutina, desde el entrenamiento hasta la alimentación y los hábitos personales.

PUBLICIDAD

El valor actual de esa confesión no está solo en la trastienda de una superproducción, sino en lo que revela sobre un patrón consolidado en la industria.

Los grandes papeles de acción convirtieron el cuerpo de los protagonistas en parte del espectáculo y, con eso, instalaron exigencias físicas que muchas veces se presentan como prueba de compromiso profesional, aunque impliquen niveles de desgaste difíciles de sostener.

PUBLICIDAD

La preparación física de Brad Pitt para Troya alteró su entrenamiento, su alimentación y sus hábitos personales durante meses

Proceso de entrenamiento y dieta bajo la guía de Duffy Gaver

De acuerdo con el medio, Pitt asumió el papel con la obligación de construir una figura capaz de transmitir fuerza, velocidad y precisión en pantalla.

Para eso trabajó con Duffy Gaver, exintegrante de los Navy SEAL y entrenador asociado a preparaciones físicas de alto nivel. El esquema, según el medio, no apuntó solo a la apariencia, sino también a un rendimiento que volviera creíbles las escenas de combate.

PUBLICIDAD

El actor entrenaba cerca de dos horas por día con una rutina orientada a fuerza, agilidad y resistencia. La lógica del plan se alejaba del fisicoculturismo clásico y buscaba un cuerpo funcional para la acción. Esa preparación incluyó también cambios fuera del gimnasio.

Pitt dejó de fumar, reorganizó sus horarios y sostuvo una disciplina diaria que convirtió la construcción del personaje en una actividad central de su vida.

PUBLICIDAD

Brad Pitt trabajó con Duffy Gaver para construir en Troya un cuerpo funcional que hiciera creíbles las escenas de combate de Aquiles

La alimentación siguió la misma línea. El reporte indica que el plan priorizaba proteínas y reducía al mínimo los hidratos de carbono, sin margen para desvíos frecuentes. Pitt explicó que el objetivo era llevar el cuerpo al límite de lo que el papel requería.

“Se supone que Aquiles es el mejor guerrero de todos los tiempos; tenía que poner mi cuerpo en forma y perfecto. Así que cambié mi vida por completo”, afirmó el actor en declaraciones citadas por el medio.

PUBLICIDAD

Desgaste físico y mental sufrido durante el rodaje

El punto más significativo del testimonio aparece cuando Pitt se aleja del resultado visual y describe el costo del proceso. El problema no era solo la exigencia de cada jornada de entrenamiento, sino la necesidad de repetir esa rutina durante meses sin interrupciones.

La dieta de Brad Pitt para interpretar a Aquiles priorizaba proteínas y reducía al mínimo los hidratos de carbono para llevar el cuerpo al límite

Ahí la transformación dejó de ser un objetivo físico puntual y pasó a convertirse en una forma de vida regida por horarios, restricciones y control permanente.

PUBLICIDAD

“Hubo días en los que simplemente no quería levantar una pesa más”, contó el actor, según el medio español. En otra de las citas reproducidas, definió esa etapa como “un trabajo de 24 horas al día, los 7 días de la semana”.

La frase resume el núcleo informativo de la historia: no se trató únicamente de una preparación intensa, sino de una exigencia absorbente que ocupó cada aspecto de la rutina.

PUBLICIDAD

Ese tipo de relato encaja con una tendencia más amplia del cine de acción. En las últimas dos décadas, las transformaciones físicas de actores para papeles de guerreros, superhéroes o peleadores pasaron a ser parte central de la narrativa promocional de las películas.

Brad Pitt dejó de fumar, reorganizó sus horarios y sostuvo una disciplina diaria para encarnar a Aquiles en Troya

Rutinas extremas, dietas estrictas y cambios corporales acelerados dejaron de circular como dato secundario y se integraron al marketing de cada estreno. La experiencia de Pitt, vista con distancia, muestra el reverso de ese fenómeno.

PUBLICIDAD

Confesión de Brad Pitt sobre las dificultades y su reacción tras finalizar el rodaje

La dimensión más reveladora del recuerdo aparece en la reacción posterior al rodaje. Pitt contó que, cuando terminó Troya, el agotamiento era tal que abandonó de inmediato la lógica que había sostenido durante la preparación. “Miras el resultado y dices: ‘Vale, me veo genial’. Pero el proceso fue brutal”, señaló. La frase corre el foco desde la imagen final hacia el costo de producirla.

El actor también relató cómo cortó de manera abrupta con esa disciplina. “Lo primero que hice al terminar fue ir a comprar una hamburguesa y volver a fumar”, recordó, en una escena que el medio español destacó como síntesis del hartazgo acumulado.

El actor dijo que la preparación para Troya fue un trabajo de 24 horas al día y describió el desgaste físico y mental del proceso (Warner Bros. Pictures)

Más que una anécdota de color, esa reacción funciona como indicador del límite entre el cuerpo exigido por una superproducción y la imposibilidad de sostenerlo en la vida cotidiana.

A más de 20 años del estreno, la confesión vuelve a circular en un contexto distinto al de 2004. Las exigencias físicas de la industria hoy reciben más atención pública, y los testimonios sobre dietas extremas o entrenamientos extenuantes ya no se leen solo como curiosidades de rodaje.

En ese marco, el caso de Brad Pitt deja de ser apenas un recuerdo sobre Aquiles y ofrece una entrada más amplia a un debate persistente en Hollywood: cuánto cuesta construir, para la pantalla, un ideal físico que luego resulta inviable fuera del set.