Hugh Jackman redefine su entrenamiento: potencia y control a los 57 años

Hugh Jackman mostró a los 57 años una rutina de piernas que cambió el foco del entrenamiento de fuerza y masa muscular hacia la estabilidad, la coordinación y la potencia (REUTERS/Daniel Cole)

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A los 57 años, la experiencia de entrenamiento de piernas de Hugh Jackman volvió a poner el foco en cómo cambia la exigencia física con el paso del tiempo. El actor, asociado durante años a la preparación extrema que demandó su papel como Wolverine, mostró ahora una rutina que ya no se apoya solo en ganar músculo o mover cargas altas.

La sesión fue diseñada por su entrenadora Beth Lewis e incluye fuerza, trabajo de core y equilibrio, con dos ejercicios de piernas que se apartan de la lógica más clásica del gimnasio.

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De acuerdo con un artículo de Men’s Health Latinoamérica, el cambio permite observar cómo evolucionó el enfoque del actor hacia cualidades que también incluyen estabilidad, coordinación y potencia.

La rutina de Hugh Jackman fue diseñada por la entrenadora Beth Lewis e incluyó trabajo de piernas, core y equilibrio (YouTube:@santimetur2)

La publicación del actor aportó el tono de esa sesión: “Cuando Beth decide que es día de pierna, con un poco de core y equilibrio”, escribió Hugh Jackman en Instagram. Luego agregó: “Por suerte, el banco estaba ahí para atraparme. La seguridad es lo primero”.

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De Wolverine a otro enfoque físico

Interpretar a Wolverine durante más de veinte años obligó a Hugh Jackman a sostener un nivel de preparación física asociado con fuerza y masa muscular.

El entrenamiento actual del actor muestra una evolución que ya no se limita a ese objetivo. La rutina que difundió no plantea solo cuánto peso puede mover, sino qué capacidades entrena a los 57 años.

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Ese cambio también modifica la lectura sobre el esfuerzo físico en esta etapa de su carrera. La secuencia que mostró pone el acento en la tensión muscular, la estabilidad y la respuesta del cuerpo ante movimientos explosivos.

Hugh Jackman escribió en Instagram que el banco estaba para atraparlo y remarcó que la seguridad es lo primero en su día de pierna (20th Century Studios/Marvel Studios)

En lugar de repetir la lógica del entrenamiento ligado a su personaje más conocido, el actor exhibió una búsqueda más amplia sobre rendimiento y control.

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Qué destacó el análisis sobre la rutina

El análisis estuvo a cargo de Andrew Tracey, director de Fitness de Men’s Health. El especialista señaló que las contracciones isométricas aplicadas de ese modo están subestimadas, sobre todo cuando se combinan con el segundo ejercicio de la secuencia.

En su explicación, Tracey comparó esta variante con otras sentadillas isométricas más habituales. “Con frecuencia, las sentadillas isométricas se realizan de manera similar a una plancha, simplemente manteniendo la posición durante el mayor tiempo posible hasta que se acumula suficiente fatiga como para obligarte a detenerte”, explicó el especialista.

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Andrew Tracey, de Men’s Health, destacó que la sentadilla isométrica de Hugh Jackman activa la fuerza contra una resistencia fija y acelera la fatiga muscular (20th Century Studios/Marvel Studios vía AP)

El punto que distinguió en la rutina de Hugh Jackman fue la forma de aplicar la fuerza. “Al anclar la correa debajo de los pies y trabajar activamente contra una fuerza inamovible, justo en el punto medio de una sentadilla, Jackman está generando fuerza activamente durante todo el ejercicio, reclutando una enorme cantidad de fibras musculares y alcanzando el punto de fatiga mucho, mucho antes”, afirmó Andrew Tracey.

La combinación con potencia y equilibrio

La segunda parte de la secuencia incorpora un cambio de ritmo. Después del trabajo isométrico, Hugh Jackman pasa a un movimiento dinámico con mancuernas livianas, en el que alterna desplantes con salto.

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Según indicó Andrew Tracey en ese análisis, esa transición responde a una fórmula clásica del entrenamiento de contraste. “Pasar de una contracción isométrica de máximo esfuerzo a un movimiento dinámico como los desplantes con salto es una combinación clásica”, explicó Tracey.

El análisis de Men’s Health explicó que la rutina de Hugh Jackman combina una contracción isométrica máxima con desplantes con salto como parte del entrenamiento de contraste (REUTERS/Caitlin Ochs)

Luego precisó el fundamento de ese método: “Es una forma de ‘entrenamiento de contraste’, que aprovecha un efecto conocido como potenciación del rendimiento postactivación PAPE: comenzar con una contracción isométrica máxima para preparar el sistema nervioso antes de realizar un movimiento explosivo”, indicó.

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La sigla PAPE alude a una mejora transitoria en la capacidad de responder con potencia después de una activación intensa. Ese método permite aumentar la activación muscular sin depender de cargas pesadas y agotadoras.

Tracey también vinculó esta parte de la rutina con el equilibrio. “Jackman también menciona el equilibrio, que necesitará para controlar el aterrizaje durante esas breves pausas entre cada salto”, añadió el especialista.

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El método PAPE que aparece en la rutina de Hugh Jackman busca mejorar de forma transitoria la respuesta de potencia después de una activación intensa sin depender de cargas pesadas (EFE/EPA/Eduardo Lima)

Luego planteó una lectura más amplia: “Estas tres cualidades —producción de fuerza, dinamismo y equilibrio— suelen quedar fuera de muchos programas de entrenamiento. Además, todas son fundamentales para conservar nuestras capacidades a medida que envejecemos, por lo que tiene sentido combinar estos movimientos”.

Los ejercicios que mostró Hugh Jackman

La rutina de piernas que compartió el actor incluyó estos movimientos:

Sentadilla isométrica con correa

Los ejercicios de piernas de Hugh Jackman incluyeron una correa ISO-Rack Strap de ZeroRM y desplantes con mancuernas livianas que exigen control del cuerpo y equilibrio (Instagram/@thehughjackman)

Jackman usó una correa ISO-Rack Strap de ZeroRM, anclada debajo de los pies y alrededor de la cintura. Desde una posición de sentadilla, con el cuerpo sostenido apenas por encima de un banco, empujó contra una resistencia fija sin que hubiera desplazamiento. El ejercicio exigió generar tensión máxima en un punto intermedio del movimiento y sostener ese esfuerzo durante la ejecución.

Desplantes con salto y mancuernas livianas

El equilibrio ocupó un lugar central en la rutina de Hugh Jackman porque el aterrizaje de los saltos exige estabilidad y control a medida que avanza la edad (Instagram/@thehughjackman)

Con una mancuerna ligera en cada mano, descendió a una posición de desplante y luego se impulsó de forma explosiva hasta cambiar de pierna, en repeticiones alternadas. La secuencia sumó velocidad, control del cuerpo y estabilidad en cada aterrizaje, ya que el ejercicio requiere recuperar el equilibrio antes de pasar al siguiente cambio de apoyo.