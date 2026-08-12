Chris Evans y su regreso como Capitán América: “A los Russo les encanta darle una paliza a Steve Rogers”

Chris Evans confirmó en un evento de fans que el Capitán América enfrentará uno de los mayores retos de su carrera en la próxima película de los hermanos Russo

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Chris Evans regresa al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Steve Rogers en Avengers: Doomsday, y anticipa que el personaje enfrentará una de sus pruebas más duras bajo la dirección de los hermanos Russo.

Durante un panel en la Fan Expo Boston, el actor reveló que los directores tienen una visión exigente para el superhéroe, basada en llevarlo al límite físico y emocional.

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El método de los Russo: “Molerlo a golpes”

Evans no ocultó el enfoque riguroso de los directores Anthony y Joe Russo respecto a su personaje. “A los Russo les encanta darle una paliza a Steve Rogers”, afirmó el actor ante los fanáticos, resaltando el sello particular que los cineastas han impuesto en las historias del Capitán América. Para los Russo, la prueba constante y la adversidad son elementos centrales en la construcción del héroe.

El actor reveló que Anthony y Joe Russo disfrutan llevar a Steve Rogers al límite físico en cada aparición (REUTERS/Caroline Brehman)

La tendencia de someter a Rogers a situaciones extremas se reafirma en las palabras de Evans: “Su actividad favorita es molerlo a golpes”.

Esta dinámica, lejos de ser casual, responde a una filosofía clara de los directores sobre el heroísmo. Según Evans, “para ellos, eso es lo que hace a un héroe: alguien que recibe muchos golpes, pero vuelve a ponerse de pie”.

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Un regreso marcado por la exigencia

En Avengers: Doomsday, el público encontrará a un Capitán América enfrentando una historia “brutal”, según describió Evans.

La nueva entrega plantea una historia especialmente dura para el héroe, quien deberá superar obstáculos inéditos en el UCM (REUTERS/Caroline Brehman)

El actor destacó que los Russo buscan siempre nuevas maneras de llevar al personaje al extremo, y que en esta ocasión el desafío es aún mayor. La película propone una visión inédita de Steve Rogers, donde el sufrimiento y la capacidad de superación se vuelven el eje del relato.

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El filme marcará la primera aparición de Rogers en el UCM desde Avengers: Endgame, de 2019. En esa última entrega, el personaje había viajado al pasado para vivir su vida con Peggy Carter, lo que dejó en suspenso su destino para los seguidores de la saga.

Trayectoria compartida: Evans y los Russo

La relación profesional entre Chris Evans y los hermanos Russo consolidó una etapa clave en el desarrollo del Capitán América en Marvel (REUTERS/Mark Blinch)

La historia de colaboración entre Chris Evans y los hermanos Russo se remonta a varias producciones clave de Marvel. Evans debutó como Capitán América en 2011 con Captain America: The First Avenger y, desde entonces, ha interpretado al personaje en dos secuelas individuales, cuatro películas de Avengers y varios cameos. Los Russo dirigieron las dos últimas películas de Capitán América y las dos finales de Avengers, consolidando una relación creativa reconocida por su intensidad argumental.

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Ahora, con Avengers: Doomsday, ese vínculo se renueva. Evans se reencuentra con los directores en un contexto donde el personaje deberá afrontar desafíos inéditos, en línea con la tradición de llevarlo al borde de sus posibilidades.

Evans y su vínculo con Marvel tras Endgame

Evans expresó su nostalgia por el universo Marvel y su satisfacción por volver a encarnar a uno de sus personajes más emblemáticos (REUTERS/Mark Blinch)

Después de Endgame, Evans se mantuvo un tiempo alejado del UCM, pero su conexión con Marvel siguió presente. En 2024 sorprendió al público con su regreso como Johnny Storm, personaje de Fantastic Four (2005), en Deadpool & Wolverine.

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Pese a la distancia temporal, el actor expresó en una entrevista su nostalgia por no ser parte del elenco principal: “Es triste estar lejos. Es triste no volver con la banda, pero estoy seguro de que están haciendo algo increíble y seguro que será aún más difícil cuando se estrene y sientas que no te invitaron a la fiesta”.

Este sentimiento acompaña ahora su vuelta como Capitán América, en un universo Marvel en plena transformación.

Un nuevo escenario: Robert Downey Jr. como Doctor Doom

Robert Downey Jr. asume un nuevo desafío dentro del UCM al interpretar al icónico villano Doctor Doom

Una de las novedades más comentadas para Avengers: Doomsday es el regreso de Robert Downey Jr., quien esta vez no interpretará a Iron Man, sino que asumirá el papel de Doctor Doom. Anthony Russo relató durante la Comic-Con de San Diego cómo surgió la decisión: “Robert nos sorprendió con eso un día”.

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El director recordó que la certeza sobre la elección de Downey llegó cuando el actor hizo la voz del personaje en el tráiler, lo que definió la apuesta de Marvel por un cambio radical en el reparto.

Expectativa por el estreno

Avengers: Doomsday se perfila como uno de los estrenos más esperados del año por la vuelta de figuras clave y la promesa de una trama intensa (Marvel)

Avengers: Doomsday tiene programado su estreno en cines para el 18 de diciembre. El regreso de Steve Rogers bajo la dirección de los Russo, junto con la incorporación de Robert Downey Jr. en un nuevo rol, configura un escenario de grandes expectativas y tensión para los seguidores del UCM.

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La película promete un recorrido intenso por la resiliencia y el espíritu inquebrantable del Capitán América, reafirmando el enfoque de los Russo en narrar la historia de un héroe forjado en la adversidad.