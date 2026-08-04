Michael B. Jordan dirige y protagoniza El secreto de Thomas Crown: qué se sabe sobre su apuesta más ambiciosa en Hollywood

El estreno de "El secreto de Thomas Crown" reabre el debate sobre si Michael B. Jordan puede sostener una gran producción comercial por sí solo

Guardar

El estreno de El secreto de Thomas Crown reabre el debate sobre si Michael B. Jordan puede sostener por sí solo una gran producción comercial, en una etapa de su carrera marcada por el reconocimiento de la industria y por el intento de ampliar su perfil más allá de sus trabajos junto a Ryan Coogler.

GQ sitúa esta película como una apuesta de largo recorrido para el actor y director estadounidense. El proyecto comenzó a tomar forma hace una década, cuando Michael B. Jordan planteó a Metro-Goldwyn-Mayer una nueva adaptación de la historia creada por Alan R. Trustman.

PUBLICIDAD

Ahora, con el lanzamiento del tráiler y con Jordan también al frente de la dirección, la producción aparece como un examen de escala mayor dentro de una trayectoria que alternó éxitos comerciales, reconocimiento crítico y varios intentos por consolidar una identidad propia como estrella de estudio.

"El secreto de Thomas Crown" forma parte del intento de Michael B. Jordan por ampliar su perfil más allá de sus trabajos junto a Ryan Coogler (Amazon MGM Studios)

Un proyecto que Jordan persiguió durante años

De acuerdo con GQ, la idea de revisitar el universo de Thomas Crown surgió tras el impulso que Jordan obtuvo con Creed en 2015. A partir de ese momento, el actor mantuvo vivo el interés por una versión propia del personaje, hasta que el proyecto logró avanzar después del impacto comercial de Sinners en 2025.

PUBLICIDAD

Ese recorrido convierte a El secreto de Thomas Crown en algo más que un nuevo papel. También representa una búsqueda de más de diez años por instalar una producción diseñada a la medida de Jordan, con margen suficiente para exhibir su presencia como protagonista y su criterio detrás de cámara.

GQ detalló que el avance de la película refuerza esa intención de construir una obra apoyada en la elegancia visual, en el atractivo del robo sofisticado y en una noción de glamour cinematográfico asociada desde hace décadas a este personaje.

PUBLICIDAD

El proyecto avanzó después del impacto comercial de "Sinners" en 2025 y del impulso que Jordan obtuvo con "Creed" en 2015 (Warner Bros.)

De actor infantil a figura central de una generación

La carrera de Michael B. Jordan comenzó a ganar visibilidad con Los vigilantes, serie que lo introdujo en una primera línea de atención dentro de la televisión estadounidense. Desde allí, sumó papeles en producciones como Friday Night Lights y Poder sin límites, que ampliaron su perfil entre la crítica y el público.

Esa etapa temprana mostró a un intérprete con capacidad para moverse entre el drama juvenil, la televisión de prestigio y el cine de género. Más adelante, Jordan participó en Los 4 Fantásticos (2015) y también prestó su voz a Cyborg en una película animada basada en personajes de DC Comics.

PUBLICIDAD

Ese recorrido previo explica parte de la expectativa actual. La nueva adaptación de Thomas Crown llega en un punto en el que su figura ya no depende solo de la promesa inicial, sino de la necesidad de confirmar una posición de liderazgo sostenida dentro de la industria.

El peso de Ryan Coogler en su carrera

La relación de Michael B. Jordan con Ryan Coogler marcó su trayectoria y alimentó la pregunta sobre su peso fuera de esa sociedad creativa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una parte central de la trayectoria de Jordan está asociada a Ryan Coogler, director con quien trabajó en Estación Fruitvale, Creed, Pantera Negra y Sinners. Según GQ, esa colaboración se convirtió en una de las alianzas creativas más consistentes del cine estadounidense reciente.

PUBLICIDAD

La relación entre ambos ayudó a construir algunos de los papeles más recordados del actor y también reforzó su prestigio artístico. Al mismo tiempo, esa sociedad alimentó una pregunta que acompaña su evolución profesional: si Jordan puede replicar ese nivel de impacto fuera del ecosistema creativo de Coogler.

En esa discusión pesan varios antecedentes. Producciones como Fahrenheit 451, Buscando justicia y Tom Clancy: Sin remordimientos no alcanzaron una permanencia comparable a la de sus trabajos más celebrados. Esos títulos mostraron ambición y amplitud de registro, aunque sin traducirse en una consagración plena como figura independiente de gran estudio.

PUBLICIDAD

“Creed III”, la antesala de una nueva ambición

"Creed III" permitió a Michael B. Jordan probarse como director con mayor control creativo dentro de una franquicia que conoce de cerca (Eli Ade)

Dentro de esa secuencia, Creed III ocupó un lugar especial. La película permitió a Jordan probarse como director en una franquicia que conoce de cerca y lo hizo con un nivel de control creativo mayor al de proyectos anteriores.

Según informó GQ, esa experiencia resultó decisiva para que El secreto de Thomas Crown pudiera avanzar. Su debut como realizador en una producción de alto perfil funcionó como carta de presentación para asumir una apuesta más amplia, con exigencias narrativas y visuales mayores.

PUBLICIDAD

La combinación entre actuación, dirección y diseño de una imagen estelar encuentra en esta nueva película un terreno ideal. El personaje de Thomas Crown exige sofisticación, seguridad y una puesta en escena capaz de sostener el tono de un thriller de lujo orientado al gran público.

La herencia de una saga marcada por el estilo

La historia de Thomas Crown arrastra una tradición exigente. La película original de 1968, dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway, quedó asociada a una idea de sofisticación muy definida dentro del cine de su época.

PUBLICIDAD

La versión de 1999 de Thomas Crown, con Pierce Brosnan y Rene Russo, retomó la fórmula con seducción, diálogos y robos de arte como eje

Tres décadas después, la versión de 1999 con Pierce Brosnan y Rene Russo, dirigida por John McTiernan, volvió sobre esa fórmula con otra sensibilidad, apoyada en la seducción, los diálogos y los robos de arte como centro del espectáculo.

Esa genealogía coloca a Jordan ante una doble exigencia: honrar una marca reconocible y actualizarla para su tiempo. La película no solo debe funcionar como entretenimiento, también debe dialogar con el peso cultural de sus versiones previas y con el lugar que cada una ocupó en su momento dentro de Hollywood.

Por eso la nueva película se instala como un caso de observación para la industria. Si la apuesta prospera, Jordan habrá dado un paso decisivo en su intento de afianzarse como figura total de Hollywood, con mando creativo y atractivo comercial en un mismo proyecto.