“Nobleza obliga”: el inesperado reconocimiento de Mayra Mendoza a Victoria Villarruel

El gesto de Mayra Mendoza a Victoria Villarruel se da en medio de las críticas reiteradas de la vicepresidenta a Javier Milei.

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Mayra Mendoza reconoció públicamente a Victoria Villarruel por autorizar - ad referendum del recinto de Senadores - la participación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión donde se debatirá la Ley de Tierras. La diputada provincial e intendenta en uso de licencia del municipio de Quilmes lo hizo a través de un tuit que circuló este martes, en el que usó la expresión “nobleza obliga” para referirse a la decisión de la vicepresidenta, quien, a priori, es una adversaria ideológica del kirchnerismo.

“Nobleza obliga, bien @VickyVillarruel en habilitar el voto de @anabelfsagasti. Ahora, que el resto de los y las senadores y senadoras sean responsables y garanticen la representación de la provincia de Mendoza”, escribió la diputada bonaerense.

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El gesto de Mayra Mendoza, dirigente de La Cámpora de las más cercanas a Cristina Kirchner, resultó inusual. Se da, además, en un momento en el que la vicepresidenta profundizó sus críticas a Javier Milei y la relación de quienes compartieron la fórmula presidencial en 2023 parece no tener retorno.

Fernández Sagasti, senadora por Mendoza, se encontraba en reposo médico en su provincia por cursar más de 32 semanas de embarazo, con restricción para realizar traslados de larga distancia, tanto por tierra como por aire, según explicó a través de su perfil en redes sociales. Su ausencia del recinto porteño podría haber privado al bloque opositor de un voto en una sesión que se perfila como muy disputada.

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La vicepresidenta firmó un decreto que autorizó a Fernández Sagasti a participar “de manera remota o virtual, con voz y voto”. La medida tiene carácter “individual, excepcional y transitorio” y no modifica el reglamento de la Cámara alta ni establece un régimen general. La propia senadora explicó su situación: “Lo único que a mí me impide estar en esa sesión es la distancia”, afirmó en diálogo con Infobae Al Mediodía, y añadió que, de residir en Buenos Aires, habría podido estar presente en el recinto sin inconvenientes.

Anabel Fernández Sagasti se encontraba con reposo médico en Mendoza por un embarazo de más de 32 semanas y no podía viajar a Buenos Aires. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.

La autorización, no obstante, no es definitiva. El decreto fue firmado “ad referéndum” del pleno del Senado, que es el órgano soberano en la materia y deberá ratificar la decisión. La incorporación del asunto al temario de la sesión ya acordada podría generar una discusión procedimental, y existe la posibilidad de que algunos senadores cuestionen la validez del mecanismo. El texto del decreto establece que la participación remota se computará “a los fines del quórum y de las votaciones” de igual forma que la presencia física, una vez verificada la identidad de la legisladora.

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Mendoza no se limitó al elogio a Villarruel. En el mismo tuit, la diputada bonaerense exigió coherencia al resto del cuerpo: “Que el resto de los y las senadores y senadoras sean responsables y garanticen la representación de la provincia de Mendoza”, escribió. También interpeló directamente a las senadoras Flavia Royón y Camau Espínola, de quienes esperó que “voten coherentemente”, en alusión a que habrían llegado al cargo con el respaldo de votantes opuestos a la venta de tierras a extranjeros.

La legisladora fue más lejos al referirse a lo que describió como presiones sobre Fernández Sagasti. Sin nombrar a nadie en particular, aludió a quienes cuestionaron durante toda la jornada a la senadora mendocina por su posible ausencia en el debate: “Quiero ver si los presionan igual que a Anabel los que se pasaron la tarde de hoy mandando a operar a una compañera a punto de parir”, escribió, y cerró con una caracterización de Fernández Sagasti que mezcló lo personal con lo político: “Mujer, inteligente, linda, abogada, peronista y de La Cámpora. Insoportable para ‘propios’ y ajenos”.

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Por su parte, la propia Fernández Sagasti publicó un tuit en el que reconoció que su jornada no había sido sencilla. “No fue fácil mi día. Nuestro día”, escribió, sin precisar a qué dificultades se refería. Agradeció a quienes la apoyaron, a quienes rezaron por ella y a quienes le enviaron mensajes de aliento, incluso a los que no comparten sus posiciones políticas. “Fue difícil, pero también un gran aprendizaje”, afirmó, y señaló que estará “feliz” cuando se frene lo que denominó “la Ley de Extranjerización”.