Qué significa que la relación entre Argentina y Brasil se reduzca al nivel de encargado de negocios

El encargado de negocios es el rango más bajo reconocido por la Convención de Viena de 1961, acreditado ante el ministro de Relaciones Exteriores y no ante el jefe de Estado del país receptor (AFP)

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Brasil rebajó su relación diplomática con Argentina al nivel de encargado de negocios tras las constantes declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva que se repitieron en los últimos días. La medida, que Itamaraty calificó como respuesta a “reiteradas agresiones”, implica algo más que un gesto simbólico: supone llevar al piso más bajo al que se puede la relación diplomática formal entre dos países sin llegar a la ruptura total. Para entender el peso real de esa decisión, hay que conocer qué significa en términos del derecho internacional y qué lugar ocupa ese cargo dentro de la arquitectura diplomática global.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita el 18 de abril de 1961 y en vigor desde el 24 de abril de 1964, es el tratado que regula las relaciones entre Estados a través de sus misiones. Ese documento establece tres clases de jefes de misión: los embajadores o nuncios, acreditados ante los jefes de Estado; los enviados, ministros o internuncios, también acreditados ante los jefes de Estado pero con menor rango protocolar; y, en el último escalón, los encargados de negocios, acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores.

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La distinción no es menor: mientras un embajador presenta sus cartas credenciales directamente al presidente del país receptor, el encargado de negocios lo hace ante el canciller. Esa diferencia de interlocutor define, en la práctica, el nivel de representación política que un Estado está dispuesto a reconocerle al otro.

Todo está en el artículo 14 de la Convención, donde también se aclara que, salvo en lo referido a la precedencia y la etiqueta, no existe distinción entre clases. Dicho de otro modo: los derechos e inmunidades del cargo son equivalentes, pero el peso político de la representación no lo es.

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La designación permanente de un encargado de negocios está reservada para casos extraordinarios, cuando las disputas entre dos países hacen imposible o indeseable enviar representantes de mayor jerarquía

Según la Enciclopedia Británica, el encargado de negocios —conocido en francés como chargé d’affaires— es el rango más bajo de representante diplomático reconocido bajo la Convención. Su función habitual es actuar en ausencia del jefe de misión, normalmente un embajador. Que un país designe a un encargado de negocios como representante permanente —y no de manera transitoria— ocurre en situaciones excepcionales: cuando las relaciones entre dos Estados son tan frágiles que resulta imposible o inconveniente sostener una representación de mayor jerarquía.

Un encargado de negocios puede ser designado por un período indefinido “en situaciones extraordinarias, en casos en los que las disputas entre dos países hagan imposible o indeseable enviar a agentes de una jerarquía mayor”. Ese es exactamente el escenario que describió Itamaraty al anunciar la medida contra Argentina: “Antes las reiteradas agresiones de Milei, desde el domingo, comunicamos que mientras subsista esa situación, Bitelli no vuelve”, afirmó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil a Infobae. Y agregó: “Hemos decidido que, mientras tanto, se rebaje la relación al nivel de encargado de negocios”.

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La decisión brasileña tuvo dos movimientos simultáneos: el retiro del embajador Julio Bitelli de Buenos Aires y la degradación formal del vínculo al nivel de encargado de negocios. Esos dos actos, leídos a la luz de la Convención de Viena, configuran la expresión más baja de relación diplomática que dos países pueden mantener sin declarar la ruptura total. El artículo 19 del tratado prevé que, ante la vacancia del puesto de jefe de misión, un encargado de negocios ad interim actúe de manera provisional. Es decir, que esa figura pase a ser la representación permanente —y no transitoria— es lo que convierte la medida en un hecho sin precedentes en la historia bilateral.

El origen de la crisis se remonta a la visita de Milei a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en su campaña presidencial, durante la cual el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de “basura calva”. En Brasilia interpretaron esa intervención como una injerencia en asuntos internos. La tensión escaló cuando Milei defendió a Jair Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023— y lo llamó “un amigo injustamente encarcelado”.

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Brasil es el principal socio comercial de Argentina, y la degradación del vínculo diplomático al nivel mínimo formal tiene consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano de esa relación (AFP)

Lula respondió días después durante un acto en Brasilia: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”. El canciller brasileño, Mauro Vieira, fue más directo: “Fue una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales”.

Lejos de desescalar, Milei reiteró sus ataques en una entrevista con el periodista Luis Majul por el canal LN+: “Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”. Esas declaraciones fueron el detonante final para la decisión de Itamaraty.

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Más allá del conflicto puntual, la degradación al nivel de encargado de negocios tiene consecuencias concretas sobre el funcionamiento cotidiano de la relación bilateral. Un embajador tiene acceso directo al jefe de Estado del país receptor; un encargado de negocios, no. Las gestiones se canalizan a través de la cancillería, con un interlocutor de menor jerarquía política. Eso ralentiza los tiempos, reduce el peso de las comunicaciones y limita la capacidad de ambos gobiernos para resolver con celeridad los asuntos que afectan a sus ciudadanos y a sus economías.

La Convención de Viena también establece, en su artículo 3, que las funciones de una misión diplomática incluyen representar al Estado acreditante, proteger los intereses de sus nacionales, negociar con el gobierno receptor, e informar sobre la evolución de los acontecimientos en el país anfitrión. Todas esas funciones pueden seguir cumpliéndose con un encargado de negocios, pero con una capacidad de influencia y de interlocución políticamente reducida. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, y las consecuencias de esa reducción sobre el vínculo bilateral son, por ahora, difíciles de cuantificar.

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