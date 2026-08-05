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Guatemala: Confirman que el Presidente tiene problemas de salud y aclaran que sigue en funciones

La funcionaria explicó que la indicación médica por un cuadro intestinal obligará a restringir algunas apariciones, aunque aseguró que la conducción del gobierno y la coordinación de la respuesta por la crisis volcánica continúan sin cambios

El Gobierno de Guatemala sostuvo que la ausencia presencial de Bernardo Arévalo en algunas actividades no afecta la gestión de la emergencia del volcán de Fuego.
La Presidencia de Guatemala informó sobre la salud de Bernardo Arévalo tras rumores y desinformación difundidos en redes sociales. (Gobierno de Guatemala)
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La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, confirmó este martes que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se encuentra padeciendo problemas de salud, pero aclaró que no es nada grave y que se mantiene al frente del aparato gubernamental.

Según García, se vio obligada a revelar la información, luego de varios rumores y desinformación que surgió, principalmente, en redes sociales tras la primera conferencia de prensa sobre la emergencia del volcán de Fuego, lo que motivó una respuesta oficial.

La funcionaria explicó que el presidente se encuentra en condiciones estables y continúa al frente de su equipo. “El presidente está bien. El presidente está trabajando como siempre. El presidente está liderando sus equipos como siempre. Está al tanto de esta situación como siempre”, aseguraron voceros oficiales.

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Luego detalló que Arévalo experimentó una infección intestinal que requirió atención médica. “Este tipo de cuadro médico resulta frecuente en la población general”, dijo, mientras que afirmó que el mandatario ya muestra mejoría.

El tratamiento incluyó la administración de antibióticos, por lo que su presencia física en algunos eventos podría verse limitada en los próximos días.

“El presidente sí tuvo una situación de salud. Les quisiera decir que es bastante normal para las poblaciones que lo viven, que es tema intestinal, una infección intestinal, y pues sí, tuvo que ser atendido médicamente, pero ya está mejor. Como les dije, él está trabajando como siempre”, afirmó la portavoz del Ejecutivo, en la conferencia de prensa relacionada con la actividad del Volcán de Fuego.

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El Gobierno de Guatemala sostuvo que la ausencia presencial de Bernardo Arévalo en algunas actividades no afecta la gestión de la emergencia del volcán de Fuego.
El presidente Bernardo Arévalo presentó una infección intestinal que requirió atención médica, según la vocera del Ejecutivo. (Gobierno de Guatemala)

Enfoque en la emergencia volcánica

La secretaria afirmó que, en lugar de centra la atención en la salud de Arévalo, el foco de la comunicación institucional debería de estar en la emergencia volcánica.

Y afirmó que la presencia o ausencia del Presidente en determinadas actividades responde estrictamente a recomendaciones médicas y no afecta la gestión de la crisis.

“Probablemente no lo tengamos presencialmente en algunos espacios por esos temas de que tiene que ser tratado con antibióticos y este tipo de situaciones. Pero sí quiero aclarar a la población el Presidente está bien y liderando”, puntualizó la vocera.

La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Karina García, confirmó que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, enfrenta problemas de salud, pero afirmó que no son graves y que sigue al frente del Gobierno.

Antecedentes de salud en Presidentes recientes

En el análisis de antecedentes, otros mandatarios guatemaltecos también atravesaron problemas de salud durante su gestión.

Uno de ellos fue el Jimmy Morales, quien administró el aparato estatal guatemalteco entre 2016 a 2020. En ese período, requirió una cirugía de emergencia tras una fractura en el brazo y la muñeca derecha sufrida durante un partido de fútbol con mandos del Ejército en mayo de 2019.

Por su parte, el expresidente Alejandro Giammattei (2020–2024) vivió varios episodios médicos: convivía con un diagnóstico de esclerosis múltiple previo a su mandato, lo que le obligaba a utilizar muletas. Pero en septiembre de 2020 tuvo un cuadro confirmado de COVID-19, con síntomas respiratorios; y en noviembre de 2022 permaneció hospitalizado por un cuadro de gastritis aguda y una úlcera péptica.

Llamado a la responsabilidad informativa

El gobierno llamó a la población y a los medios a no difundir información sin confirmar sobre la salud del presidente ni sobre la emergencia en curso.

Se insistió en que el presidente está al tanto de la situación y lidera la respuesta oficial. La prioridad, subrayaron, es brindar información precisa sobre el desarrollo de la emergencia volcánica y las acciones para proteger a la población.

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